Mondovics Kevin: A saját futballunkat játszva továbbjuthatunk

Folytatja szereplését az UEFA Ifjúsági Ligában, közkeletű nevén az ifi Bajnokok Ligájában a Magyarországot képviselő Puskás Akadémia, amely szerdán magyar idő szerint 16.30-tól a Bukaresthez közeli Bufteában, az FCSB (korábban Steaua Bucuresti) vendége lesz.

Ebben a sorozatban a Bajnokok Ligájában szereplő 36 főtáblás csapat korosztályos együttese szerepel az egyik ágon, onnan jut be 22 csapat a tavaszi folytatásra, további tíz pedig a másik ágról, amelyen az egyes tagországok U19-es bajnokai játszanak. Így áll össze a 32-es mezőny. Ehhez az utóbbi ágon szereplő Puskás Akadémiának már csak a románok elleni oda-vissza vágós párharcon kell túljutnia. Az előző körből a norvég Brann Bergen ellen nagy izgalmak közepette, a kinti 1–1 és a hazai 0–0 után tizenegyespárbajjal lépett tovább a PAFC.

„A norvégok ellen mindkét meccs második félidejében sokkal jobbak voltunk, ha akkor kihasználjuk a helyzeteinket, nem is lett volna szükség tizenegyesekre. Magunknak tettük izgalmassá a végét. Erre kell most figyelni az FCSB ellen is, hogy nemzetközi szinten nincs sok helyzete egy csapatnak, azzal a kevéssel kell élni” – mondta lapunknak Mondovics Kevin, a felcsútiak támadója, akit arról is kérdeztünk, mentálisan is készen áll-e a csapat arra, hogy Bukarest mellett nem feltétlenül számíthat szívélyes fogadtatásra egy magyar csapat.

„Örültünk neki, hogy olyan ellenfelet kaptunk ebben a körben, amellyel meglesz a tűz, parázs hangulatra számítok, ebből jó meccs kerekedhet – mondta Mondovics Kevin. – Szeretem az olyan mérkőzéseket, amelyeken nagy a tét és igazi futballatmoszféra várható.”

A Puskás Akadémia az előző európai kupaidényben kitűnően szerepelt, bejutott a 32 csapat közé, ott is csak szoros meccsen kapott ki 2–1-re az angol Aston Villától. Mondovics Kevin – aki a Puskás Akadémia felnőttcsapatában is bemutatkozott már tavaly, és hétfőtől csütörtökig minden héten Hornyák Zsolt vezetőedző irányítása mellett készül, majd a hétvégén az NB II-es Csákvárban szerepel kölcsönben – tagja volt már annak az együttesnek is.

„Mindenkit motivál, hogy elérjük legalább ugyanazt, mint tavaly, sőt talán még annál is tovább tudunk jutni, megteszünk érte mindent. Kimondva nincs, de csapaton belül szerintem mindenki célnak tekinti a tavalyi siker megismétlését.”

A tavalyi tanulságokat így összegzi: „Az Aston Villa elleni összecsapásé mindenképpen az, hogy az első öt percben sem szabad benn maradni az öltözőben, azt nagyon elszúrtuk tavaly. És ha szerzünk egy gólt, el kell kerülnünk, hogy egyből kapjunk is egyet. De szerintem nem lesz semmi baj: ha tudjuk játszani a saját futballunkat, jó esélyünk van a továbbjutásra.”

UEFA IFJÚSÁGI LIGA

Bajnoki ág, 3. forduló, első mérkőzés

16.30: FCSB (román)–Puskás Akadémia – élő, szöveges tudósítás az NSO-n!

Vezeti: Vlatko Ilioszki (északmacedón)

A visszavágót december 10-én rendezik Felcsúton.