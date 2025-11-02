Női futball: kikaptak a svájciaktól az U17-esek felkészülési meccsen

A Makrai László vezette U17-es leány labdarúgó-válogatott vasárnap és jövő szerdán két Svájc elleni mérkőzéssel készül a november végi Eb-selejtezőtornájára, amelyen Európa legerősebb csapatai ellen fog megküzdeni az A-ligában való bennmaradásért.

A magyar csapat az első felkészülési találkozón 1–0-s vereséget szenvedett a svájciaktól Telkiben.

A válogatott kerete:



Kapusok:



Galambvári Olívia (DVTK)

Hollósi Eszter (PMFC)

Árokszállási Sophie (MTK)



Védők:



Veres Stefánia (CD Castellon)

Vadász Lara (St. Pölten)

Gyurátz Eszter (MTK)

Balogh Tímea (MTK)

Árvay Sára (FTC)

Tóth Adél (FTC)

Licskai Léna (Illés)



Középpályások:



Farkas Panna (MTK)

Érsek Eszter )PAFC)

Csanádi Kata Róza (Illés)

Sági Fruzsina (Illés)

Oszlanczi Sophia (Florida)

Kovács Petra (FTC)



Támadók:



Oleksza Korina (FTC)

Siliga Lilla (FC Bulleen)

Filep Zsuzsa (Szekszárd)

Perjési Lilla (Újpest)

Tóth Ramóna (FTC)

Mizsei Laura (FTC)

Bíró Blanka (FTC)

(Kiemelt kép forrása: MLSZ)