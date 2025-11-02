Nemzeti Sportrádió

Női futball: kikaptak a svájciaktól az U17-esek felkészülési meccsen

2025.11.02. 17:55
labdarúgás U17-es leányválogatott utánpótlás utánpótlássport
Egygólos vereséget szenvedett az Eb-selejtezőre készülő U17-es leány labdarúgó-válogatott a svájciaktól a Telkiben lejátszott barátságos mérkőzésen.

Makrai László vezette U17-es leány labdarúgó-válogatott vasárnap és jövő szerdán két Svájc elleni mérkőzéssel készül a november végi Eb-selejtezőtornájára, amelyen Európa legerősebb csapatai ellen fog megküzdeni az A-ligában való bennmaradásért.

A magyar csapat az első felkészülési találkozón 1–0-s vereséget szenvedett a svájciaktól Telkiben.

A válogatott kerete:

Kapusok:

Galambvári Olívia (DVTK)
Hollósi Eszter (PMFC)
Árokszállási Sophie (MTK)

Védők:

Veres Stefánia (CD Castellon)
Vadász Lara (St. Pölten)
Gyurátz Eszter (MTK)
Balogh Tímea (MTK)
Árvay Sára (FTC)
Tóth Adél (FTC)
Licskai Léna (Illés)

Középpályások:

Farkas Panna (MTK)
Érsek Eszter )PAFC)
Csanádi Kata Róza (Illés)
Sági Fruzsina (Illés)
Oszlanczi Sophia (Florida)
Kovács Petra (FTC)

Támadók:

Oleksza Korina (FTC)
Siliga Lilla (FC Bulleen)
Filep Zsuzsa (Szekszárd)
Perjési Lilla (Újpest)
Tóth Ramóna (FTC)
Mizsei Laura (FTC)
Bíró Blanka (FTC)

(Kiemelt kép forrása: MLSZ)

