Kosárlabda: harmadik lett az U16-os fiúválogatott a Szent István-kupán

Mint arról beszámoltunk, a finnek elleni szoros vereséggel a magyar válogatott a második helyen fejezte be a csoportkört, így vasárnap a bronzéremért léphetett pályára az U16-os fiú kosárlabdázók nemzetközi tornáján, a székesfehérvári Szent István-kupán. (A viadalon a magyar, a finn, a bolgár és a lett együttes mellett négy klubcsapat, a horvát Cibona Zagreb, a spanyol Joventut Badalona, valamint az egyaránt olasz Orange1 Basket Bassano és Olimpia Milano szerepelt.)

A záró napon a harmadik helyért a mieinkre a Joventut Badalona csapata várt. Az első percekben fej fej mellett haladtak a felek, öt perc után 15–15 állt az eredményjelzőn, majd a Szabó-Haklits Márk, Radnóti Soma páros vezérletével a fiúk feljebb kapcsoltak, és az első negyed végére 32–23-ra elléptek. Moosz Milán tanítványai aztán a második felvonásban is folytatták a sziporkázó támadójátékot, e mellé védekezésben is feljavultak, így 17 ponttal nyerték meg ezt a játékrészt (27–10). A magyar csapat megnyugtató előnnyel, 59–33-ra vezetett a nagyszünetben.

Bronzérmes lett az U16-os válogatott a Szent István-kupán Fotó: Czakó Balázs

A fordulást követően is magabiztosan őrizte előnyét a hazai együttes, Csécsei Nándor duplája után 70–47 volt az állás a harmadik szakasz felénél. Ezután a katalánok némileg közelebb jöttek a negyed végére, de a magyar fiúk így is 17 pontos előnyből várhatták a záró tíz percet (76–59). A végjátékot a Badalona kezdte jobban, és az utolsó öt perc előtt tíz pontra feljött (80–70). Azonban ettől nem bizonytalanodtak el a mieink, egy 6–0-s szériával lényegében el is döntötték a mérkőzést,

és 87–74-es győzelmet arattak a spanyolok ellen.

A magyar együttesből Szabó-Haklits Márk 14, Radnóti Soma 13, Kis-Mester Ádám 12 pontig jutott.

Ezzel a válogatottunk három győzelemmel és egy vereséggel, bronzérmesként zárta a Szent István-kupát,

amely a nyári Európa-bajnokságra való felkészülés egyik fontos állomása volt a magyar fiúknak.

„A csoportkörben szerencsésen jött ki számunkra, hogy meccsről meccsre erősödtek az ellenfelek, és találkoztunk egyre nagyobb ellenállással – nyilatkozta Moosz Milán szövetségi edző az Utánpótlássportnak. – A papíron leggyengébb bolgárok ellen kezdtünk egy sima győzelemmel, amely során sok taktikai elemet tudtunk gyakorolni, illetve forgattuk is a csapatot, hogy mindenki kapjon jócskán játékperceket. A lettek már keményebb, fegyelmezettebb kosárlabdát játszottak, de hál'istennek mi is tudtunk emelni a játékunk színvonalán.

A 31–6-ra megnyert első negyeddel nagyon elégedett voltam, azt gondolom, A-divíziós szintű játékot mutattunk be abban a periódusban.

Utána a meccs közepén viszont hullámvölgybe kerültünk, visszaengedtük a letteket, de aztán újra rákapcsoltunk, és legvégén ott is nagyobb különbséggel nyertünk.

A harmadik csoportmérkőzés pedig kiváló erőfelmérőnek bizonyult az A-divíziós szintet képviselő finnekkel szemben. Rendkívül fizikális csapattal találkoztunk, de nem illetődtünk meg, felvettük a kesztyűt, és csak szoros végjátékban kaptunk ki tőlük.

Ez a meccs abszolúte pozitív visszajelzés volt számunkra, hogy jó úton haladunk.

Nyilván, még sok a hiba, sok a javítanivaló elem, de jó az irány, előremutató és bizakodásra okot adó a játék.

Örülök, hogy ma a Badalona ellen újabb magabiztos sikert arattunk, és jó teljesítménnyel zártuk le a tornát. Büszkék vagyunk a fiúkra, illetve a klubedzőikre egyaránt!"

SZENT ISTVÁN-KUPA, U16-OS FIÚ NEMZETKÖZI TORNA

Székesfehérvár, MKOSZ edzőközpont

A magyar válogatott eredményei:

Bronzmérkőzés:

Magyarország–Joventut Badalona (spanyol) 87–74

Magyarország U16: Makk 9, Szabó-Haklits 14/9, Csécsei 5, Kiss 6, Pécsi 11/3. Csere: Kelemen 2, Fuzik 8/3, Radnóti 13, Halász 2, Fárbás 2, Farkas -, Csató 3, Kiss-Mester 12.



Korábban a csoportkörben:

Magyarország–Bulgária 115–59

Magyarország–Ekselences Centrs Latvia (lett) 88–64

Magyarország–Finnország 81–86



Az U16-os fiúválogatott kerete:

Pécsi Bence, Halász Olivér Robin, Kiss Tamás, Fárbás Benjámin, Szabó-Haklits Márk, Csécsei Nándor, Radnóti Soma, Kelemen Attila, Szopori Bence, Makk Milán, Farkas Bence, Fuzik Noel, Csató Dániel, Vértes Botond, Bek Péter, Tarkó Döme, Kis-Mester Ádám

(Kiemelt képet készítette: Czakó Balázs)