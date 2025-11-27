Női kézilabda-vb: Vogel szerint a németek néha kapkodtak emberelőnyben

A németek Stuttgartban 32–25-re győzték le az északi szigetország legjobbjait a csoportkör első játéknapján, szerdán.

Vogel a német Handball World szakportálon elmondta: jellemző a nyitómérkőzésekre, hogy nem minden működik tökéletesen hatvan percen keresztül, de szerinte jól teljesítettek, szinte végig fölényben voltak, és amikor hullámvölgybe kerültek, megpróbáltak gyorsan kilábalni belőle.

„A védekezés mindenképpen fontos volt, különösen a második félidőben működött jól, amikor csak tizenegy gólt kaptunk. Az első félidőben is stabilak voltunk, de becsúsztak olyan apró hibák, kommunikációs problémák, amiket ki kell javítanunk. Összességében élvezetes meccs volt, és természetesen nagyon fontos az első két pont” – hangsúlyozta.

Vogel kitért arra is, hogy emberelőnyben néha kapkodtak, túlságosan gyorsan támadtak, pedig ilyenkor inkább hosszabb akciókat kellene vezetniük.

„Ezt okosabban kellene csinálnunk, támadásban egy kicsit pontosabbnak lennünk, de az ellenféltől is függ, hogyan játszik egy csapat” – mondta a kétszeres bajnok, négyszeres Magyar Kupa-győztes balátlövő, aki 2020-ben igazolt az FTC-hez.

Pénteken Uruguay lesz a németek ellenfele. A játékos úgy fogalmazott: csoportjuk leggyengébb csapatával találkoznak, ennek ellenére százszázalékosan kell összpontosítaniuk, hogy újra végig irányítani tudjanak.

„Nem kockáztathatjuk meg, hogy pontot veszítünk. Fontos számunkra, hogy jó mérkőzést játsszunk, tovább építsük a lendületünket, és szórakoztassuk a közönségünket. Ezért pontosan úgy fogunk hozzáállni a találkozóhoz, mint mindegyikhez: elemezzük az ellenfelet, felkészülünk, majd ismét remekül védekezünk és ráteszünk még egy lapáttal” – ígérte.

Vogel kiemelte, nagyon jó érzés volt hazai környezetben több mint ötezer néző előtt, nagyszerű hangulatban játszani.

A németek harmadik ellenfele Szerbia lesz, a középdöntőbe az első három helyezett jut.