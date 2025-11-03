Nemzeti Sportrádió

A jövő sztárjai: Kollár Anna, Beliczay Sándor

2025.11.03.
Az Utanpotlassport.hu által készített, a Nemzeti Sportrádióban hallható A jövő sztárjai című magazinműsor újabb adásának vendége a Törekvés SE 18 éves, korosztályos Európa-bajnok tőrvívója, Kollár Anna és felkészítője, Beliczay Sándor mesteredző.

A Nemzeti Sportrádióban kéthetente keddenként hallható A jövő sztárjai című utánpótlás-magazinműsorban bemutatjuk a legígéretesebb fiatalokat, illetve terítékre kerülnek a korosztályos sport aktualitásai, legfontosabb kérdései is.

Az Utanpotlassport.hu által készített sorozat újabb részének vendége a Törekvés SE 18 éves korosztályos Európa-bajnok tőrözője, Kollár Anna és mestere, Beliczay Sándor.

A Budai Zoltán által készített podcastból többek között kiderül:

miként varázsolta el a sokra hivatott fiatalt a vívás világa; miért különleges a nápolyi kadét Eb-győzelem;

mekkora a szakadék a korosztályos és a felnőttmezőny között; miként lehet megbarátkozni a gondolattal, hogy valakit már a tinédzserkora elejétől a sportág kivételes ígeretének tartanak? A beszélgetésben arról is szó esik, hogy a mester mely korábbi klasszis vívók tulajdonságait véli felfedezni tanítványában.

A podcast elérhető ITT.

(Kiemelt képünkön: Kollár Anna és Beliczay Sándor Fotó: Máj Tamás)

