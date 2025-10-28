Sakk: az Aquaréna Kőbánya az ifjúsági, a TFSE a gyermek csapatbajnok

A korosztályos sakkozók Makón gyűltek össze, hogy két korcsoportban is eldöntsék a csapatbajnoki címet.

Végül az ifjúsági mezőnyben az Aquaréna Kőbánya SC alakulata, a gyermekviadalon a TFSE érdemelte ki az első helyet.

Az idősebbek között továbbá a Sentimento Ajka BSK és MTK Budapest ígéretei, a fiatalabbaknál a Városgazda UA és a HÜSI SC I reménységei állhattak dobogóra.

Gyermek csapatbajnokság – végeredmény:

1. TFSE I

2. Városgazda UA

3. HÜSI SC I

4. MTK

5. Barcza GSC I

6. Grund64 SE II

10 éves korcsoport külön értékelés:

1. MTK

2. Grund64 SE II

3. Szombathelyi Sportiskola

Tábladíjasok – Gyermek kategória:

1. tábla: Lakó Péter (SENSE) – 6,5 pont

2. tábla: Ma Guangxianzhao (Városgazda UA) – 6 pont

3. tábla: Barák Péter Bálint (TFSE I) – 5,5 pont

4. tábla: Medvegy Mária (TFSE I) – 7 pont

Ifjúsági csapatbajnokság – végeredmény:

1. Aquaréna Kőbánya SC

2. Sentimento Ajka BSK

3. MTK

4. Haladás VSE I

5. ASE Paks

6. Tuxera Aquaprofit NK

Tábladíjasok – Ifjúsági kategória:

1. tábla: Szikszkai Bertalan (Biatorbágy SC) – 6 pont

2. tábla: Könyves Álmos (Sentimento Ajka BSK) – 6,5 pont

3. tábla: Pásti Zsombor (Sentimento Ajka BSK) – 6,5 pont

4. tábla: Szakolczai Alex (MTK) – 6,5 pont

5. tábla: Wang Luomeng (Aquaréna Kőbánya SC) – 6,5 pont

6. tábla: Horváth Adél (Aquaréna Kőbánya SC) – 6,5 pont



A részletes eredmények ITT érhetők el.

(Kiemelt kép forrása: Magyar Sakk Szövetség)