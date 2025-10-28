Nemzeti Sportrádió

Sakk: az Aquaréna Kőbánya az ifjúsági, a TFSE a gyermek csapatbajnok

2025.10.28. 10:11
Címkék
sakk utánpótlássport Utánpótlássport.hu
Az ifjúsági és a gyermekkorosztályban hirdettek csapatbajnokot a sakkozók között Makón.

A korosztályos sakkozók Makón gyűltek össze, hogy két korcsoportban is eldöntsék a csapatbajnoki címet.

Végül az ifjúsági mezőnyben az Aquaréna Kőbánya SC alakulata, a gyermekviadalon a TFSE érdemelte ki az első helyet.

Az idősebbek között továbbá a Sentimento Ajka BSK és MTK Budapest ígéretei, a fiatalabbaknál a Városgazda UA és a HÜSI SC I reménységei állhattak dobogóra.

Gyermek csapatbajnokság – végeredmény:
1. TFSE I
2. Városgazda UA
3. HÜSI SC I
4. MTK
5. Barcza GSC I
6. Grund64 SE II
10 éves korcsoport külön értékelés:
1. MTK
2. Grund64 SE II
3. Szombathelyi Sportiskola
Tábladíjasok – Gyermek kategória:
1. tábla: Lakó Péter (SENSE) – 6,5 pont
2. tábla: Ma Guangxianzhao (Városgazda UA) – 6 pont
3. tábla: Barák Péter Bálint (TFSE I) – 5,5 pont
4. tábla: Medvegy Mária (TFSE I) – 7 pont
Ifjúsági csapatbajnokság – végeredmény:
1. Aquaréna Kőbánya SC
2. Sentimento Ajka BSK
3. MTK
4. Haladás VSE I
5. ASE Paks
6. Tuxera Aquaprofit NK
Tábladíjasok – Ifjúsági kategória:
1. tábla: Szikszkai Bertalan (Biatorbágy SC) – 6 pont
2. tábla: Könyves Álmos (Sentimento Ajka BSK) – 6,5 pont
3. tábla: Pásti Zsombor (Sentimento Ajka BSK) – 6,5 pont
4. tábla: Szakolczai Alex (MTK) – 6,5 pont
5. tábla: Wang Luomeng (Aquaréna Kőbánya SC) – 6,5 pont
6. tábla: Horváth Adél (Aquaréna Kőbánya SC) – 6,5 pont

A részletes eredmények ITT érhetők el.

(Kiemelt kép forrása: Magyar Sakk Szövetség)

 

 

