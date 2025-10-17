Nemzeti Sportrádió

Ökölvívás: húsz magyarral szombaton kezdődik a budvai U15-ös Eb

2025.10.17.
Hét leány- és tizenhárom fiúversenyző méreti meg magát a magyar válogatott tagjaként Budvában, az U15-ös ökölvívó Európa-bajnokságon.

Nem kellett sokat várni, hogy az október első felében véget érő, első idei utánpótlás ökölvívó-világverseny, a végül egy magyar bronzérmet hozó U19-es Európa-bajnokság után elérkezzen 2025 második korosztályos nemzetközi viadala: Montenegróban az U15-ösök méretik meg magukat, október 18. és 25. között.

A legfiatalabb nemzetközi versenykorosztály kontinensviadalán

nagy létszámú magyar küldöttség vesz részt,

összesen húsz (hét lány és tizenhárom fiú) bokszolónk lép majd ringbe.

A viadalon a 2011-ben és a 2012-ben született bokszolók indulhatnak, az előzetes nevezések alapján 32 nemzet 375 ökölvívója húz kesztyűt. 

Egy évvel ezelőtt, a serdülő Európa-bajnokságon nem jött ki a lépés a magyar válogatottnak, amely dobogós helyezés nélkül utazott haza. Akkor a korosztályos csapatunk szövetségi edzője, Dorkó Péter csalódottan értékelt, hiszen előzetesen többektől is érmet várt, így nem meglepő, hogy a Budvában holnap kezdődő Eb kapcsán óvatosabban fogalmazott.

„Javarészt jó állóképességgel érkeztek meg a klubjukból a válogatottba a gyerekek, egy-két fiatalnál kellett még pluszban ezen dolgozni az elmúlt napokban, igyekeztünk mindenkit felzárkóztatni – mondja Dorkó. –

Nagyon jó teljesítménnyel lennék elégedett, szép, stílusos boksszal. Sok az elsőévesünk, a lányok között öten, a fiúknál hatan idén léptek be az U15-ös korosztályba; ez inkább 2026-ra vetíti a sikereket. Tanulni a tavalyi év hibájából, most nem beszélnék esélyesekről, próbálunk minél előkelőbb helyezésekkel zárni. Remélem, hogy boldogan és mosolygósan tér haza mindenki Montnenegróból.”

A magyar indulók az U15-ös ökölvívó Eb-n:

40 kg Molos Eszter
42 kg Kovács Patrícia
44 kg Nagy Viktória
50 kg Mészáros Zóra
52 kg Varga Vivien
54 kg Varga Dorina
57 kg Toldi Lia

40 kg Farkas Noel
42 kg Varga Levente
44 kg Váradi Krisztián
46 kg Furián Kristóf
48 kg Harkály Sándor
50 kg Nagy Ruben
52 kg Homai Martin
54 kg Lengyel Balázs
57 kg Pankovics Bohdan
60 kg Kovács Richárd
63 kg Buzás Rómeó
66 kg Tolnai Dávid
70 Kg Károly Bence

(Kiemelt képünkön: az U15-ös Eb-n résztvevő magyar ökölvívó-válogatott Forrás: Facebook/Dorkó Péter) 

