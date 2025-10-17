Ökölvívás: húsz magyarral szombaton kezdődik a budvai U15-ös Eb

Nem kellett sokat várni, hogy az október első felében véget érő, első idei utánpótlás ökölvívó-világverseny, a végül egy magyar bronzérmet hozó U19-es Európa-bajnokság után elérkezzen 2025 második korosztályos nemzetközi viadala: Montenegróban az U15-ösök méretik meg magukat, október 18. és 25. között.

A legfiatalabb nemzetközi versenykorosztály kontinensviadalán

nagy létszámú magyar küldöttség vesz részt,

összesen húsz (hét lány és tizenhárom fiú) bokszolónk lép majd ringbe.

A viadalon a 2011-ben és a 2012-ben született bokszolók indulhatnak, az előzetes nevezések alapján 32 nemzet 375 ökölvívója húz kesztyűt.

Egy évvel ezelőtt, a serdülő Európa-bajnokságon nem jött ki a lépés a magyar válogatottnak, amely dobogós helyezés nélkül utazott haza. Akkor a korosztályos csapatunk szövetségi edzője, Dorkó Péter csalódottan értékelt, hiszen előzetesen többektől is érmet várt, így nem meglepő, hogy a Budvában holnap kezdődő Eb kapcsán óvatosabban fogalmazott.

„Javarészt jó állóképességgel érkeztek meg a klubjukból a válogatottba a gyerekek, egy-két fiatalnál kellett még pluszban ezen dolgozni az elmúlt napokban, igyekeztünk mindenkit felzárkóztatni – mondja Dorkó. –

Remélem, minél több mérkőzést vívhatnak majd az ökölvívóink, ez lenne a legfontosabb a rutinszerzés miatt.

Nagyon jó teljesítménnyel lennék elégedett, szép, stílusos boksszal. Sok az elsőévesünk, a lányok között öten, a fiúknál hatan idén léptek be az U15-ös korosztályba; ez inkább 2026-ra vetíti a sikereket. Tanulni a tavalyi év hibájából, most nem beszélnék esélyesekről, próbálunk minél előkelőbb helyezésekkel zárni. Remélem, hogy boldogan és mosolygósan tér haza mindenki Montnenegróból.”

A magyar indulók az U15-ös ökölvívó Eb-n:



40 kg Molos Eszter

42 kg Kovács Patrícia

44 kg Nagy Viktória

50 kg Mészáros Zóra

52 kg Varga Vivien

54 kg Varga Dorina

57 kg Toldi Lia



40 kg Farkas Noel

42 kg Varga Levente

44 kg Váradi Krisztián

46 kg Furián Kristóf

48 kg Harkály Sándor

50 kg Nagy Ruben

52 kg Homai Martin

54 kg Lengyel Balázs

57 kg Pankovics Bohdan

60 kg Kovács Richárd

63 kg Buzás Rómeó

66 kg Tolnai Dávid

70 Kg Károly Bence

(Kiemelt képünkön: az U15-ös Eb-n résztvevő magyar ökölvívó-válogatott Forrás: Facebook/Dorkó Péter)