Megszűnt a sportal.hu internetes oldal

2025.12.10. 13:05
A Sportalnál a Nemzeti Sport több korábbi kollégája is dolgozott (Fotó: Blikk)
Bő három évvel az indulás után megszűnt a sportal.hu – írja a Blikk.

A sportal.hu 2022. október 3-án kezdte meg a működését, főszerkesztőként irányította az oldalt Kecskés István, Ilku Miklós és Cselleng Ádám, valamint több alkalommal is megbízott főszerkesztőként Szekeres Tamás – ők Cselleng Ádám kivételével korábban dolgoztak a Nemzeti Sportnál.

Az indulásakor a Blikkhez tartozó sportoldal december 10-én úgy jelentette be a megszűnését, hogy az alapító 20 kolléga közül már egyikük sem volt tagja a szerkesztőségnek. Az oldalon megjelent cikkek már nem elérhetőek, mert svájci kiadója, a Ringier Sports Media Group le is kapcsolta a sportal.hu-t.

 

