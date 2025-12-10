Moszkva nagy jelentőséget tulajdonít a sportegyüttműködésnek Budapesttel

Oroszország tizenkét sportágra vonatkozó középtávú együttműködési terv tervezetét küldte el Magyarországnak – jelentette be Mihail Murasko orosz egészségügyi miniszter, az Orosz-Magyar Gazdasági Együttműködési Kormányközi Bizottság elnöke.
„Sportpartnerségünk további erősítése érdekében elküldtük magyar kollégáinknak a tizenkét sportágra vonatkozó középtávú együttműködési terv tervezetét, és izgatottan várjuk, hogy aláírhassuk ezt a dokumentumot” – mondta Mihail Murasko orosz egészségügyi miniszter, az Orosz-Magyar Gazdasági Együttműködési Kormányközi Bizottság elnöke a testület ülésén.
Murasko hozzátette, hogy Oroszország örömmel fogadja a magyar sportolókat, és nagyra értékeli azt a lehetőséget, hogy az orosz sportolók részt vehetnek a magyarországi versenyeken.
