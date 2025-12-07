Jégkorong: hétfőn kezdődik az U20-as divízió I/B-s vb Milánóban

A magyar válogatottra a házigazda olaszok mellett a japánok, az észtek, a litvánok és a lengyelek várnak a milánói divízió I/B-csoportos jégkorong-világbajnokságon. A junior nemzeti csapat a felkészülés utolsó fázisában Érden edzőtáborozott, ahol meg is látogattuk a mieinket. Tokaji Viktor szövetségi edző – aki a fehérvári akadémia Erste Ligás első csapatának vezetőedzője, illetve egyébként a felnőttválogatott másodedzője is egyben – nyár óta irányítja az U20-asokat, és úgy látja, jól tudták megalapozni a sikeres vb-szereplést. Elmondta, igyekeztek meghonosítani a nagyválogatottnál is működő filozófiát.

Az elmúlt hónapokban az volt a legfontosabb feladatunk, hogy az új koncepciót átültessük a gyakorlatba is

– kezdte Tokaji Viktor az Utánpótlássportnak. – Összeségében túl sok időnk nem állt rendelkezésre augusztus óta, hiszen a két felkészülési tornánk mellett csupán tizen-egynéhány közös edzésre volt időnk. Próbáltunk minden eszközt bevetni, hogy a lehetőségeinket kimaxoljuk, éppen ezért az őszi szezonban folyamatos távoktatást tartottunk a srácoknak, hogy az alapelveinket, illetve a taktikai elemeinket rendre frissíteni és bővíteni tudjuk, hogy amikor aztán eljön a közös munka ideje személyesen, már jóval hatékonyabban dolgozhassunk. Hál'istennek ez a metódus bevált, így az utolsó egy hétben már a meglévő reperotár átismétlése és a finomhangolások kapták a fő hangsúlyt. Azokban a szegmensekben, amelyekben a szezon során mindenképpen szerettünk fejlődni, úgy érzem, sikerült is előrelépnünk.

Kíváncsi várom a világbajnokságot, hogy ez miként fog majd élesben megmutatkozni Milánóban. Az lesz a legfontosabb, hogy a srácok nagy energiával, mentálisan és fizikailag is frissen menjenek bele a meccsekbe, illetve amennyire lehet, élvezzék is a hokit.

Forrás: MJSZ

Az U20-as válogatott tavaly még a divízió I/A-csoportban szerepelt, viszont onnan akkor utolsó helyezettként kiesett, így most eggyel alacsonyabb osztályban, a harmadik vonalat jelentő divízió I/B-ben lesznek érdekeltek a mieink. Adódik a kérdés: vajon idén akkor az első hely és a feljutás kiharcolása lesz az egyértelmű célkitűzés?

Megfogalmazhtunk ilyen célokat, de elengedhetetlennek tartom, hogy a nagyképet is lássuk. Az U20-as vébé fontos állomás a fiatalok karrierjében, de nem a végső cél.

A nyáron elindultunk egy új úton, új koncepció mentén, nemcsak az U20-as, hanem a többi korosztályos válogatottnál is. Tulajdonképpen ez a milánói torna most egyfajta mérföldköve lesz ennek a folyamatnak, ahol felmérhetjük, hogy szűk fél év alatt meddig jutottunk el ebben a projektben."

A VB-KERET:



Kapusok (3): Gyulai Benedek (Ilves finn), Hajdu Martin (FEHA19), Veres Fucsku Bence (Vernal Oilers, amerikai)



Hátvédek (7): Franyó Krisztián (UTE), Horváth Alex (HC Ocelari Trinec, cseh), Karsai Ferenc (Jokerit, finn), Nagy Dominik (FEHA19), Szivák Gergő (BJA HC), Szongoth Döme (Vernon Vipers, kanadai), Vén Bendegúz (Södertalje, svéd)



Csatárok (13): Baróti Bence (UTE), Czecze Hunor (DVTK), Fehér Kolos (SC Bietigheim-Bissingen, német), Karó Levente (FEHA19), Kuntic Dávid (UTE), Laskawy Ferenc (FTC-Telekom), Lobenwein Bálint (CT Chiefs North, amerikai), Mayer Marcell (UTE), Mester Máté (UTE), Rapos Gergely (UTE), Schwartz Gergő (Grand Junction River Hawks, amerikai), Szongoth Domán (KooKoo, finn), Zimányi Dániel (BJA HC)

DIVÍZIÓ I/B-CSOPORTOS VILÁGBAJNOKSÁG

Dátum: 2025. december 7-15.

Helyszín: Milánó, Olaszország

Ellenfelek: Észtország, Japán, Lengyelország, Litvánia, Olaszország



december 8., hétfő 20:00: Magyarország–Litvánia

december 9., kedd, 16:00: Magyarország–Észtország

december 11., csütörtök, 16:00: Magyarország–Lengyelország

december 13., szombat, 20:00: Magyarország–Olaszország

december 14., vasárnap, 20:00: Magyarország–Japán

(Kiemelt kép forrása: MJSZ)