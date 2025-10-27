Kézilabda: hibátlanul vezet a Veszprém csikócsapata az NB I/B-ben

Két hónappal a kezdés után már csak egy hibátlan csapatot találunk a férfi kézilabda NB I/B-ben: a One Veszprém fiókcsapata, a javarészt utánpótláskorú játékosok alkotta Veszprém Handball Academy U21 ezidáig

mind a nyolc mérkőzését megnyerte.

Az akadémiai együttes a hozzá hasonlóan „fiatalos” kerettel szereplő Veszprémi KKFT ellen aratta az eddigi legnagyobb arányú győzelmét (42–20), de többször is szoros összecsapás végén ünnepelhetett két pontot, legutóbb – két nappal ezelőtt – a Mezőkövesd ellen, idegenben (35–30).

Iváncsik Máté akcióban Forrás: VHA/Wolf Attila

A jelenlegi évadban lehetőséget kapó játékosok közül mindössze öten nem tartoznak az utánpótláskorúak (2006-os születésű vagy annál fiatalabb) sorába, jellemzően 2007-esek és 2008-asok alkotják a keretet. Érdekesség, hogy

a felnőttmásodosztályban a legeredményesebb kézilabdázójuk a 2009-es balszélső, Iváncsik Máté,

a korábbi klasszis játékos, Iváncsik Gergő fia. A 16 éves sportoló hat mérkőzésen 32 gólnál jár, holtversenyben első a házi góllövőlistán az irányító Apró Botonddal (2006).

Apró ebben az idényben kétszer már a One Veszprém NB I-es keretébe is bekerült: múlt szombaton a Szigetszentmiklós ellen az első élvonalbeli góljait is megszerezte, négyszer talált be a magabiztos győzelem során.

Azonban nem ő az egyedüli, aki már megjárta az utat az első csapat irányába, az említett legutóbbi fordulóban pályára lépett a nagyok között Várady-Szabó László (2007) és Dopjera Adam (2006) is, de ne feledkezzünk meg a 2008-as születésű Gáncs-Pető Mátéról sem, aki tíz találatig jutott; ő az U21-es gárdában már nem is szerepel, kizárólag a klasszisok között számítanak rá.

„Már 2020, vagyis a kiemelt akadémiai státusz előtt is volt korosztályos fiókcsapata a Veszprémnek. Olyan játékosok kerültek ki azokból az együttesekből, mint például Ligetvári Patrik vagy Szita Zoltán – nyilatkozta nemrég az Utánpótlássportnak a vezetőedzőként a Veszprém Handball Academy U21-es gárdáját 2024 óta irányító Tombor Csaba. – A Veszprémre mindig is jellemző volt, hogy próbálja az utánpótlását olyan szintre hozni, hogy abból a klub és a magyar kézilabdázás is profitáljon. A legutóbbi idény keretéből többen is NB I-es klubhoz kerültek azóta, Gáncs-Pető Máté pedig a Veszprém első csapatának a tagja, és rendszeres játéklehetőséget kap.

Az NB I/B megtanítja ezeknek a fiataloknak, mi kell ahhoz, hogy profi sportolóvá váljon valaki,

milyen életmódot kell követni ehhez. Illetve a meccsrutin a felnőttek között, ami elengedhetetlen ebben a korban. Az viszont nem kérdés, hogy az élvonal és a másodosztály között nagy szintkülönbség van, ahogyan az NB I mezőnye és a Veszprém között is. Ebben az esetben tehát nem könnyű azt az álmot beteljesíteni, hogy valaki fiatalként a Veszprém első csapatába kerüljön. Más élvonalbeli együttesekhez is elkerülhetnek kölcsönbe a játékosok, ami sok szempontból lehet jövedelmező nekik.”

