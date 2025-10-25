Kézilabda: a 16 éves Zákányi Janka az ETO klasszisai között bizonyít

2024 nyarán igazolt át a DVSC akadémiájáról a Győri ETO-ba Zákányi Janka, aki a transzfer óta több mérföldkőhöz is elérkezett a pályafutásában. A debrecenieknél a felnőttmezőnyt tekintve az NB II-ig jutott, az első győri idényében azonban máris számítottak rá az NB I/B-ben, az U20-as élvonal mellett.

„Nagyon régóta szerettem volna az ETO-ban játszani, az első csapat a világ legjobbjai közé tartozik, szerintem ez sokaknak az álma. Amikor jött a lehetőség, tudtam, hogy élnem kell vele, Kun Attila (aki az ifjúsági válogatottban Zákányi edzője, az ETO akadémiájának pedig a szakmai igazgatója – a szerk.) ajánlotta fel, hogy csatlakozhatok az egyesülethez – mondja a 16 éves balszélső. – Amikor megérkeztem, nem számítottam rá, hogy a felnőttmásodosztályban pályára léphetek, sőt még arra sem, hogy az U20-asok között ennyi játékidőt kapok. Bele kellett szokni, ilyenkor tapasztalt felnőtt kapusok állnak velünk szembe, de szerencsére sikerült az átállás.”

Zákányi Janka Forrás: Győri Audi ETO KC

A 2025/2026-os évadban szintén számítanak a korosztályos válogatottal idén nyáron ifjúsági Eb-hetedik sportolóra az NB I/B-ben, de ami még fontosabb, hogy debütálhatott az élvonalban is: a Mosonmagyaróvár ellen megszerezte az első gólját, ezen a héten, szerdán pedig kétszer is betalált a Budaörs ellen. A BL-címvédő együttesben klasszisok sorával készül együtt, a csapat jelenleg hibátlan mérleggel vezeti az NB I-es tabellát.

„Meglepődtem, és természetesen hatalmas öröm volt, hogy meghívtak a nagyok közé. Az első gólom előtt nagy helyzetbe kerültem, tudtam, hogy be kell vállalnom a lövést, elsőre pedig fel sem tudtam dolgozni, hogy eredményes voltam, annyira gyorsan történt minden.

Hihetetlen érzés, hogy bíznak bennem, és leadják nekem a labdát a szélre.

Emlékszem, az első edzésem előtt izgultam, de remekül fogadtak az első csapat tagjai, mindenki kedves volt, Csengéhez (Zákányi poszttársa, Fodor Csenge – a szerk.) bármikor fordulhatok, ahogyan a többi fiatal is. Rengeteget jelent, hogy ilyen közegben játszhatok, bízom benne, hogy ez segíti majd a pályafutásomat.”

(Kiemelt képünkön: Zákányi Janka Forrás: Győri Audi ETO KC)