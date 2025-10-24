Nemzeti Sportrádió

Ökölvívás: három bronzérem a fiúktól az U15-ös Eb-n

2025.10.24. 20:08
U15-ös Európa-bajnokság Nagy Ruben Pankovics Bohdan utánpótlás Ökölvívás
Nagy Ruben (50 kg), Pankovics Bohdan (57 kg) és Károly Bence (70 kg) is vereséget szenvedett pénteken a Budvában zajló U15-ös ökölvívó Európa-bajnokság elődöntőjében, így mindannyian a harmadik helyen zártak.

A montenegrói U15-ös Európa-bajnokság hetedik versenynapján a délutáni programban két magyar bokszoló lépett ringbe a döntőbe jutásért. Az 50 kilósok között Nagy Ruben a lengyel Ksawery Urbanski ellen szerepelt, és a mérkőzést végül pontozással a lengyel nyerte, ezzel a magyar fiú bronzérmesként zárta a kontinensbajnokságot. Hasonlóképpen járt az 57 kilósok mezőnyében versenyző Pankovics Bohdan, aki az ukrán Mark Fanyjannal szemben maradt alul, és végzett így a harmadik helyen. Az esti programban aztán Károly Bence a 70 kilósok elődöntőjében volt érdekelt, és második menetben véget érő összecsapáson kikapott a grúz Gigi Arcsajától, és lett ezzel szintén bronzérmes.

(Kiemelt képen: Pankovics Bohdan (kékben) Forrás: MÖSZ)

