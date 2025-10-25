Terbócs István szerint három pontot érdemelt volna a Fehérvár

ICEHL

ALAPSZAKASZ

HYDRO FEHÉRVÁR AV19–EC KAC 1–2 (1–0, 0–1, 0–0, 0–0, 0–1) – szétlövéssel

Székesfehérvár, MET Aréna, 4026 néző. V: Hronsky (szlovák), Siegel (osztrák), Jedlicka (szlovák), Muzsik.

FEHÉRVÁR: REIJOLA – Andersen, Campbell / STIPSICZ 1, Messner / Kiss R., Stajnoch / Horváth Donát – Archibald, Richards, Rymsha / Cheek, BARTALIS (1), TERBÓCS (1) / VARGA B., Hári, Erdély / Kulmala, Németh K., Magosi. Edző: Kiss Dávid

KAC: VORAUER – Unterweger, Nickl / Aabo, Sablattnig / MURRAY 2, PREIML (1) – KEMPE , Hundertpfund, Herburger / FROM (1), Mursak, Petersen / Schwinger, Van Ee, Fraser / Waschnig, Obersteiner, Dobrovolny. Edző: Kirk Furey

Kapura lövések: 34–39.

Emberelőny-kihasználás: 3/0, ill. 2/0

RED BULL SALZBURG (osztrák)–FTC-TELEKOM 7–2 (3–0, 3–2, 1–0)

Salzburg, 3400 néző. V: Nagy A., Zrnic (szlovén), Bärenthaler, Gatol (osztrákok).

SALZBURG: Kickert – ROBERTSON 2, Corcoran (2) / Nienhuis, Lewington / Schreier (1), Kirchebner (1) / Hörl – BOURKE 2, NISSNER 1 (3), Schneider 1 (1) / M. Raffl, St. Denis 1, Thaler (1) / T. Raffl, Baltram (1), M. Huber / Kraus, Auer, Coe. Edző: Manny Viveiros

FTC: Bálizs – Bengtsson, Tóth G. / TYNI 1, Lindgren / Koskela, Horváth M. / Hadobás (1) – Shaw, Coulter (1), Sofron (1) / Molnár D., Kestilä, TAMMELA 1 / Mihalik A., Nagy K, Laskawy / Galajda, Mattyasovszky, Tóth R. Edző: Timo Saarikoski

Kapura lövések: 52–25. Emberelőny-kihasználás: 4/0, ill. 3/0

TOVÁBBI EREDMÉNYEK

Black Wings Linz (osztrák)–Graz 99ers (osztrák) 3–2

HC TIWAG Innsbruck (osztrák)–HCB Südtirol Bolzano (olasz) 1–4

HC Pustertal (olasz)–EC Villach (osztrák) 4–3 – hosszabbítás után