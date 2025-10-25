Nemzeti Sportrádió

Terbócs István szerint három pontot érdemelt volna a Fehérvár

2025.10.25. 11:25
Terbócs István szerint a Salzburg elleni győzelem óta megváltozott valami (Fotó: NSO Tv)
A Hydro Fehérvár AV19 péntek este remek meccset játszott a nagyszerű formában lévő, a játéknap előtt az osztrák ligában ötből ötöt nyerő Klagenfurttal. Terbócs Istvánék végig meccsben voltak a piros-fehérekkel, a rendes játékidő után a hosszabbítás sem hozott döntést, végül büntetők után vittel el a bónuszpontot a Klagenfurt. A Volán csatára szerint a játék képe alapján születhetett volna más eredmény is.

ICEHL
ALAPSZAKASZ
HYDRO FEHÉRVÁR AV19–EC KAC 1–2 (1–0, 0–1, 0–0, 0–0, 0–1) – szétlövéssel
Székesfehérvár, MET Aréna, 4026 néző. V: Hronsky (szlovák), Siegel (osztrák), Jedlicka (szlovák), Muzsik. 
FEHÉRVÁR: REIJOLA – Andersen, Campbell / STIPSICZ 1, Messner / Kiss R., Stajnoch / Horváth Donát – Archibald, Richards, Rymsha / Cheek, BARTALIS (1), TERBÓCS (1) / VARGA B., Hári, Erdély / Kulmala, Németh K., Magosi. Edző: Kiss Dávid
KAC: VORAUER – Unterweger, Nickl / Aabo, Sablattnig / MURRAY 2, PREIML (1) – KEMPE , Hundertpfund, Herburger / FROM (1), Mursak, Petersen / Schwinger, Van Ee, Fraser / Waschnig, Obersteiner, Dobrovolny. Edző: Kirk Furey
Kapura lövések: 34–39. 
Emberelőny-kihasználás: 3/0, ill. 2/0

RED BULL SALZBURG (osztrák)–FTC-TELEKOM 7–2 (3–0, 3–2, 1–0)
Salzburg, 3400 néző. V: Nagy A., Zrnic (szlovén), Bärenthaler, Gatol (osztrákok). 
SALZBURG: Kickert – ROBERTSON 2, Corcoran (2) / Nienhuis, Lewington / Schreier (1), Kirchebner (1) / Hörl – BOURKE 2, NISSNER 1 (3), Schneider 1 (1) / M. Raffl, St. Denis 1, Thaler (1) / T. Raffl, Baltram (1), M. Huber / Kraus, Auer, Coe. Edző: Manny Viveiros
FTC: Bálizs – Bengtsson, Tóth G. / TYNI 1, Lindgren / Koskela, Horváth M. / Hadobás (1) – Shaw, Coulter (1), Sofron (1) / Molnár D., Kestilä, TAMMELA 1 / Mihalik A., Nagy K, Laskawy / Galajda, Mattyasovszky, Tóth R. Edző: Timo Saarikoski
Kapura lövések: 52–25. Emberelőny-kihasználás: 4/0, ill. 3/0

Black Wings Linz (osztrák)–Graz 99ers (osztrák) 3–2
HC TIWAG Innsbruck (osztrák)–HCB Südtirol Bolzano (olasz) 1–4
HC Pustertal (olasz)–EC Villach (osztrák) 4–3 – hosszabbítás után

 
 MGYHGYHVVL–KGkP
1. Pustertal Wölfe12721242–26+1626
2. Olimpija Ljubljana12631262–34+2825
3. Bozen Südtirol118340–22+1824
4. Salzburg13622341–30+1124
5. Graz12515142–30+1222
6. Villach13612446–44+222
7. Klagenfurt1153331–25+621
8. FTC12412535–38–316
9. Fehérvár AV1912412524–37–1316
10. Vienna Capitals11312531–40–913
11. Innsbruck12121829–57–288
12. Linz1112831–43–127
13. Vorarlberg1221921–49–287
15 órája

Nem a magyar csapatok napja volt az osztrák hokiligában

A Fehérvár szétlövéssel kapott ki, a Ferencváros viszont nagy verésbe szaladt bele Salzburgban.

 

