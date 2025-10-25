Terbócs István szerint három pontot érdemelt volna a Fehérvár
ICEHL
ALAPSZAKASZ
HYDRO FEHÉRVÁR AV19–EC KAC 1–2 (1–0, 0–1, 0–0, 0–0, 0–1) – szétlövéssel
Székesfehérvár, MET Aréna, 4026 néző. V: Hronsky (szlovák), Siegel (osztrák), Jedlicka (szlovák), Muzsik.
FEHÉRVÁR: REIJOLA – Andersen, Campbell / STIPSICZ 1, Messner / Kiss R., Stajnoch / Horváth Donát – Archibald, Richards, Rymsha / Cheek, BARTALIS (1), TERBÓCS (1) / VARGA B., Hári, Erdély / Kulmala, Németh K., Magosi. Edző: Kiss Dávid
KAC: VORAUER – Unterweger, Nickl / Aabo, Sablattnig / MURRAY 2, PREIML (1) – KEMPE , Hundertpfund, Herburger / FROM (1), Mursak, Petersen / Schwinger, Van Ee, Fraser / Waschnig, Obersteiner, Dobrovolny. Edző: Kirk Furey
Kapura lövések: 34–39.
Emberelőny-kihasználás: 3/0, ill. 2/0
RED BULL SALZBURG (osztrák)–FTC-TELEKOM 7–2 (3–0, 3–2, 1–0)
Salzburg, 3400 néző. V: Nagy A., Zrnic (szlovén), Bärenthaler, Gatol (osztrákok).
SALZBURG: Kickert – ROBERTSON 2, Corcoran (2) / Nienhuis, Lewington / Schreier (1), Kirchebner (1) / Hörl – BOURKE 2, NISSNER 1 (3), Schneider 1 (1) / M. Raffl, St. Denis 1, Thaler (1) / T. Raffl, Baltram (1), M. Huber / Kraus, Auer, Coe. Edző: Manny Viveiros
FTC: Bálizs – Bengtsson, Tóth G. / TYNI 1, Lindgren / Koskela, Horváth M. / Hadobás (1) – Shaw, Coulter (1), Sofron (1) / Molnár D., Kestilä, TAMMELA 1 / Mihalik A., Nagy K, Laskawy / Galajda, Mattyasovszky, Tóth R. Edző: Timo Saarikoski
Kapura lövések: 52–25. Emberelőny-kihasználás: 4/0, ill. 3/0
TOVÁBBI EREDMÉNYEK
Black Wings Linz (osztrák)–Graz 99ers (osztrák) 3–2
HC TIWAG Innsbruck (osztrák)–HCB Südtirol Bolzano (olasz) 1–4
HC Pustertal (olasz)–EC Villach (osztrák) 4–3 – hosszabbítás után
|M
|GY
|HGY
|HV
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Pustertal Wölfe
|12
|7
|2
|1
|2
|42–26
|+16
|26
|2. Olimpija Ljubljana
|12
|6
|3
|1
|2
|62–34
|+28
|25
|3. Bozen Südtirol
|11
|8
|–
|–
|3
|40–22
|+18
|24
|4. Salzburg
|13
|6
|2
|2
|3
|41–30
|+11
|24
|5. Graz
|12
|5
|1
|5
|1
|42–30
|+12
|22
|6. Villach
|13
|6
|1
|2
|4
|46–44
|+2
|22
|7. Klagenfurt
|11
|5
|3
|–
|3
|31–25
|+6
|21
|8. FTC
|12
|4
|1
|2
|5
|35–38
|–3
|16
|9. Fehérvár AV19
|12
|4
|1
|2
|5
|24–37
|–13
|16
|10. Vienna Capitals
|11
|3
|1
|2
|5
|31–40
|–9
|13
|11. Innsbruck
|12
|1
|2
|1
|8
|29–57
|–28
|8
|12. Linz
|11
|1
|2
|–
|8
|31–43
|–12
|7
|13. Vorarlberg
|12
|2
|–
|1
|9
|21–49
|–28
|7
Nem a magyar csapatok napja volt az osztrák hokiligában