Salim Omar Gergely kilencedik lett a tekvandó-vb-n

A magyar szövetség honlapjának beszámolója szerint a 2022-ben világbajnok, háromszoros Európa-bajnok, olimpiai ötödik helyezett versenyző az első körben mindkét menetet megnyerve diadalmaskodott Francia Polinéziából származó riválisával, Edo Miyaguchival szemben (19–5, 15–1).

A következő fordulóban a legjobb 16 közé jutásért az MTK tekvandósa pillanatok alatt ellépett 9–2-re a venezuelai Yohandri Granadótól, aki azonban a menet végére egyenlített, ám a 9–9 is Salim győzelmét jelentette. A második menetben intésekkel került előnybe a magyar versenyző, miután vetélytársa kétszer is elhagyta a pástot, majd testre találva lett 4–0 az állás, és innen nem volt megállás, 12–0 lett az újabb két perc végeredménye.

A nyolc közé kerülésért Mohamed Halil Dzsendubi következett, aki fél perc elteltével már 5–1-re vezetett, egy percnél 10–1 állt az eredményjelzőn, és pontkülönbséggel nyerte a tunéziai az első menetet.

A folytatásban még nagyobb elánnal vetette magát a küzdelembe a magyar tekvandós, mégis ellenfele talált érvényesen először (0–2). Egy percnél kért videózást Salim Gergely, Omar édesapja és edzője, a fejtalálatot így megadták, és már magyar oldalon volt az előny (3–2). Egy viharos roham közepette háromszor egymás után rúgta testen ellenfelét Omar (9–2), amire a válasz egy intéspont és egy sikeres videózás volt a tokiói olimpia ezüst-, a párizsi játékok bronzérmesétől (9–6).

A menet egyértelműen a magyarnak állt (10–6), ám három másodperccel a vége előtt forgórúgással talált és egyenlített Dzsendubi (10–10), és mivel ennél az akciónál Salim kilépett, egy intéssel megnyerte a második menetet is a tunéziai, így ő jutott a legjobb nyolc közé.

Minden idők legnépesebb – 180 ország csaknem ezer versenyzőjét felvonultató – világbajnokságán még ezután szerepel az olimpiai bajnok Márton Viviana, a két éve világbajnok Márton Luana, továbbá Salim Omar Gergely két testvére, az Eb-ötödik Salim Sharif Gergely és az idei nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál (EYOF) aranyérmese, Salim Kamilah. Rajtuk kívül tagja még a válogatottnak a Grand Prix Final-győztes, Eb-harmadik Józsa Levente, illetve az Európai Játékokon bronzérmes Bailey Kelen. Utóbbi a soros fellépő, ő magyar idő szerint vasárnap hajnalban lép tatamira a 87 kilogrammos kategóriában.