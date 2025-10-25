Az NB II-es Szentlőrincben is fejlődhet az ETO tehetsége
A labdarúgó NB I-ben szereplő ETO FC bejelentette, hogy a másodosztályú Szentlőrinc SE-vel kötött kooperációs szerződés értelmében Tollár Imre a Baranya megyei együttesben juthat értékes játékpercekhez – számolt be róla a klub közösségi oldala.
Tollár Imre ezzel csatlakozott Décsy Ádámhoz és Herczeg Marcellhez Szentlőrincen. A szerződés lehetőséget ad arra, hogy ezen játékosok az idény során az ETO FC NB I-es, a Szentlőrinc NB II-es és az ETO Akadémia NB III-as együttesében is pályára lépjenek.
A 19 esztendős szélső egyébként az őszi szezonban már bemutatkozott az élvonalban a győriek színeiben az Újpest elleni mérkőzésen, s összesen négy NB I-es bajnokin, illetve egy Magyar Kupa-meccsen játszott.
