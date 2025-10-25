Nemzeti Sportrádió

Az NB II-es Szentlőrincben is fejlődhet az ETO tehetsége

2025.10.25. 10:10
Tollár Imre Szentlőrincen bizonyíthat (Fotó: eto.hu)
A labdarúgó NB I-ben szereplő ETO FC bejelentette, hogy a másodosztályú Szentlőrinc SE-vel kötött kooperációs szerződés értelmében Tollár Imre a Baranya megyei együttesben juthat értékes játékpercekhez – számolt be róla a klub közösségi oldala.

Tollár Imre ezzel csatlakozott Décsy Ádámhoz és Herczeg Marcellhez Szentlőrincen. A szerződés lehetőséget ad arra, hogy ezen játékosok az idény során az ETO FC NB I-es, a Szentlőrinc NB II-es és az ETO Akadémia NB III-as együttesében is pályára lépjenek. 

A 19 esztendős szélső egyébként az őszi szezonban már bemutatkozott az élvonalban a győriek színeiben az Újpest elleni mérkőzésen, s összesen négy NB I-es bajnokin, illetve egy Magyar Kupa-meccsen játszott.

 

