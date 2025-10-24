Nemzeti Sportrádió

Labdarúgás: kiütötték a moldávokat is az U19-es lányok Eb-selejtezőn

2025.10.24. 18:54
labdarúgás U19-es leányválogatott utánpótlás eb-selejtező utánpótlássport
A litvánok elleni ötgólos siker után az U19-es leány labdarúgó-válogatott pénteken hetet lőtt Moldovának a Blšanyban rendezett második Eb-selejtezőjén.

Azok után, hogy a Csehországban zajló B-ligás Európa-bajnoki selejtezőtorna első mérkőzésén kedden 5–0-ra verte az U19-es leány futballválogatott Litvániát, Gajdóczi Tibor csapata pénteken a moldávokkal csapott össze, és a félidei négygólos vezetés után 7–0-s sikert arattak a mieink.

„Pontosan azt kaptuk az ellenféltől, amire számítottunk: nem törekedtek igazán a játéképítésre. Ennek ellenére nem volt könnyű ellenük játszani, hiszen szinte végig a kapujuk elé tömörültek, így nehéz volt feltörni a védelmüket. A lányok viszont mindent megtettek, amit kértünk tőlük, hatalmasat küzdöttek” – értékelt Gajdóczi Tibor szövetségi edző az mlsz.hu-nak.

A válogatott október 27-én 14 órakor a csoport legerősebb tagja, Csehország ellen zárja Eb-selejtezősorozatát Chomutovban, ezen a találkozón múlik majd, hogy melyik csapat jut fel az A-ligába.

MagyarországMoldova 70 (40)
Magyarország: Balogh Zselyke - Máté Nóra (Bozsik Linett, 46.), Nyul Petra, Jákri Dóra, Gágyor Zille - Victoria Vinals - Vincze Borbála, Brekovszki Julianna (Borzák Lilien, 62.), Szarvas Sára (Sági Panna, 62.), Gégény Petra (Bánfi Gréta, 46.) - Turi Bori (Pethe Olivia, 46.)

(Kiemelt kép forrása: mlsz.hu)

