Tenisz: Babosék párosa döntőbe jutott Tokióban

2025.10.25. 12:47
Fotó: Getty Images
A WTA-világbajnokságon már biztos résztvevő Babos Tímea és Luisa Stefani döntőbe jutott a Tokióban zajló egymillió dollár (337 millió forint) összdíjazású kemény pályás női tenisztorna párosversenyében.

A negyedik helyen kiemelt magyar, brazil duó a szombati elődöntőben 1 óra 56 percet követően döntő rövidítésben búcsúztatta az elsőként rangsorolt Ellen Perez, Taylor Townsend ausztrál, amerikai kettőst.

Babosék a vasárnapi fináléban a harmadik kiemelt Anna Danyilina, Alekszandra Krunics kazah, szerb párossal találkoznak.

TENISZ
WTA TOKIÓ (kemény pálya, egymillió dollár)
Babos Tímea, Luisa Stefani (magyar, brazil, 4.)–Ellen Perez, Taylor Townsend (ausztrál, amerikai, 1.) 6:7 (4–7), 6:3, 10–5 – döntő rövidítés

 

