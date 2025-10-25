Hornyák Zsolt 100. NB I-es győzelmére készül; nyolc éve nem látott rajtján javítana az El-ben remeklő FTC



ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK A LABDARÚGÓ NB I 11. FORDULÓJA ELÉ

SZOMBAT

PUSKÁS AKADÉMIA FC–MTK BUDAPEST

♦ A 23. NB I-es összecsapásuk jön, a házigazda felcsútiak minimális különbséggel állnak jobban, az örökmérleg 10 Puskás Akadémia-siker, 9 MTK-győzelem és mindössze 3 döntetlen. Rögtön az első találkozójukon, 2013 novemberében, Székesfehérváron (1–1), 2022 májusában a Hungária körúton (0–0), majd legutóbb, idén áprilisban Felcsúton (1–1) ikszeltek.

♦ A Puskás Akadémia az előző 7 bajnoki találkozójukból 5-öt megnyert, 2-szer pedig ikszelt az MTK ellen. Nincs még egy csapat a jelenlegi NB I-es mezőnyben, amely ellen a közelmúltban ilyen hosszú veretlenségi szériát produkált volna Hornyák Zsolt gárdája. A 2023. októberi budapesti 5–0-t, és a 2024. februári hazai 6–1-et pedig ott találjuk a felcsúti klub élvonalbeli rekordgyőzelmei között.



♦ A felcsútiak pályaválasztása mellett azonban még mindig az MTK az eredményesebb, hiszen a kék-fehérek eddigi mérlege 5 győzelem, 2 iksz és 4 vereség. Legutóbb Molnár Rajmund gólját Jonathan Levi egyenlítette ki. A kék-fehérek máig utolsó, Puskás Akadémia elleni győzelmét 2022 februárjában, a Pancho Arénában aratták (1–2).

♦ A Puskás Akadémia 5-ös nyeretlenségi sorozatát (2 döntetlen, 3 vereség) törte meg vasárnap Zalaegerszegen, ahol Lukács Dánielnek a második félidő közepén lőtt góljával sikerült nyernie (1–0). A válogatottba is behívott támadó már 6 gólnál jár a bajnokságban, így csapata 13 találatának majdnem a felét – 46 százalékát – szállította. Ez holtversenyben a legnagyobb arány most ebben a bajnokságban.

♦ Az MTK a Nyíregyháza elleni 5–1-es siker során – a mezőnyből egyedüliként – már másodszor jutott el 5 gólig ebben a bajnokságban, és az előző 5 fordulóban begyűjtött 12 pontjával vezeti a formatabellát.

♦ A hazai táblázaton 4. felcsúti gárda otthoni mérlege 2 győzelem, 1 iksz, 2 vereség, de úgy, hogy az előző két találkozóján gólt sem tudott szerezni (0–2 az ETO, majd 0–0 az Újpest ellen).

♦ A fővárosi kék-fehérek úgy tizedikek a vendégtabellán, hogy az újpesti sikerük (2–1) mellett Debrecenből (0–1) és a Kazincbarcika (1–3) albérletéből, Mezőkövesdről is vesztesen tértek haza.

♦ Hornyák Zsolt, a felcsútiak 2019 nyarán kinevezett és az NB I-ben leghosszabb ideje hivatalban lévő vezetőedzője eddig 208 bajnoki mérkőzésen irányított, és ha nyer a csapatával, a 100. győzelmét ünnepelheti. Az 50. diadalát 2022 októberében, Pakson aratta (3–1).

DIÓSGYŐRI VTK–PAKSI FC

♦ Kereken 40 meccsen vannak túl az NB I-ben, és bár a diósgyőriek 2024-ben veretlenek tudtak maradni az atomvárosiakkal szemben (2 győzelem, 1 döntetlen), márciusban az idei eddigi egyetlen találkozójukat elvesztették. Az örökmérleg továbbra is a vendégek felé billen: 13 DVTK-győzelem, 10 döntetlen, 17 paksi siker. A gólkülönbség 49–62, tehát a miskolciak ebben a párharcban már csak egy gólra vannak a jubileumi 50. találatuktól.

♦ A Diósgyőr pályaválasztása mellett kiegyenlített a mérleg: 6 döntetlen mellett mindkét együttes 8 diadalt aratott. A borsodi városban az előző 10 meccsükből mindössze 3-at tudott megnyerni a Paks – a 2020–2021-es idényben 2–1-re, majd 4–1-re, idén tavasszal pedig 2–0-ra győzött.

♦ Hiába szerzett vezetést a DVTK legutóbb Győrben, végül 3–1-re alulmaradt, és ezzel már 5 forduló óta nyeretlen, ami egálban a leghosszabb aktív negatív sorozat az NB I-ben (3 iksz, 2 vereség).

♦ A Paks 10 forduló után 5 győzelemmel és 5 döntetlennel vezeti a táblázatot – ez klubrekord, hiszen 2006-os feljutása óta ilyen sokáig még sosem tudta megőrizni veretlenségét a bajnokság elején. Más csapatok közül pedig legutóbb a 2020–2021-es kiírás idején, Szerhij Rebrov irányításával az FTC volt tovább, összesen 14 meccsen legyőzhetetlen.

♦ A Diósgyőr az egyetlen csapat most az élvonalban, amely otthon mind a 4 meccsét döntetlenre hozta, a hazai tabellán ezzel a teljesítménnyel csak az utolsó helyen tanyázik. Legutóbb, még május 17-én az MTK-t győzte le (2–1), míg vendégként nyerni április 19-én az ETO tudott Miskolcon (2–4).

♦ A Paks házon kívül 3 győzelem után úgy játszott 2 döntetlent, hogy előbb a 86. percig nyerésre állt Nyíregyházán, majd a Groupama Arénában Windecker József büntetőjével a 90. percben egyenlített (2–2).

NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC–KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC

♦ Az előző és a mostani idény újonca még sosem találkozott egymással a legfelső osztályban.

♦ Az NB II-ben viszont már 48-szor megmérkőztek egymással, 23-szor nyert a Nyíregyháza, 12-szer a Kazincbarcika, 13 meccsük pedig döntetlennel zárult. A Szpari az előző 14 bajnokijukon és a 2012-es Magyar Kupa-meccsükön sem kapott ki a borsodiaktól, akik legutóbb 2012 májusában tudták legyőzni a szabolcsiakat (2–1). Azóta mindössze 3-szor ikszelt a két csapat, rendre a borsodi városban. A 2023–2024-es idényben Balmazújvárosban, majd Barcikán is 1–0-ra nyert az akkor bajnokként feljutott nyírségi együttes.

♦ Amikor a másodosztályban a Nyíregyháza volt a pályaválasztó, 17-szer született hazai diadal, 4 iksz és 3 Vegyész-siker mellett. Az előző 7 alkalommal nem termett babér a Barcikának, amely nyerni mostanáig utoljára 1987-ben (0–1), pontot rabolni pedig 2011 novemberében (1–1) tudott a piros-kékek vendégeként.

♦ A Szpari az előző 6 bajnoki találkozójából mindössze egyet tudott megnyerni, amikor 2 fordulóval ezelőtt az utolsó ZTE-t verte meg, hátrányból felállva 3–1-re.

♦ A Nyíregyházával az előző héten az MTK otthonában (1–5) már harmadszor fordult elő ebben a bajnokságban, hogy legalább 4 gólt kapott. Összesen 23 gólt szedett be, ami kimagaslóan a legtöbb a mezőnyben.

♦ A Kazincbarcikának a legrosszabb a gólkülönbsége (–10), viszont több győzelmével (2) megelőzi az ugyancsak 7 pontot gyűjtött, utolsó Zalaegerszeget.

♦ A Szpari hazai mérlege 1–2–2, de az előző 2 otthoni találkozóján már nem kapott ki (1 diadal, 1 iksz).

♦ A Barcika idegenben 4 vereség mellett egyedül Diósgyőrből tudott pontot rabolni (2–2), ezzel utolsó a vendégtabellán.

VASÁRNAP

KISVÁRDA MASTER GOOD–ETO FC

♦ Ebben a párosításban is egy tavalyi és egy idei újonc csap össze, és eddig szintén nem találkoztak még az élvonalban.

♦ Az NB II-ben is jobbára elkerülték egymást, és csupán a 2017–2018-as bajnokságban meccseltek, akkor mindkétszer az aktuális vendégcsapat nyert 3–1-re.

♦ Az egyetlen kisvárdai találkozón Erdélyi László találatával már a 6. percben vezetéshez jutottak a győriek, Horváth Zoltán a 34-ikben egyenlített, a második félidőben pedig előbb Kovács Krisztián talált be a vendégektől (61.), majd a rendes játékidő utolsó percében Papucsek Barna öngólja alakította ki a végeredményt.

♦ Közös a két csapatban, hogy 9 mérkőzésen egyaránt 16 pontot gyűjtöttek be, a Kisvárda azzal áll előrébb, hogy eggyel több, összesen már 5 győzelemnél jár, mint az amúgy jobb gólkülönbséggel rendelkező győriek.

♦ Az előző 2 fordulóban kizárólag a Kisvárda volt hibátlan, ráadásul Révész Attila együttese közben gólt sem kapott. Jasmin Mesanovicnak a Kazincbarcika ellen Mezőkövesden lőtt gólja pedig a klub élvonalbeli történetének 250. találata lett.

♦ Az ETO-nak a múlt héten a Diósgyőr ellen az ősz során először sikerült hátrányból nyernie (3–1), és a második legkevesebb kapott góllal (11) ott van az élmezőnyben.

♦ A Kisvárda egyike annak a két csapatnak amely házigazdaként még nem ikszelt a bajnokságban, a mérlege 2–0–2. Felváltva vesztett, majd nyert, ha a sorminta folytatódik, most egy vereségnek kellene jönnie.

♦ A Győr idegenben még nem talált legyőzőre, 2-szer nyert, 3-szor döntetlenre végzett, és mindig összehozott legalább egy gólt.



DEBRECENI VSC–ÚJPEST FC

♦ A forduló legnagyobb múltú párharcában 1943 óta 115 bajnoki mérkőzést játszottak már, az örökmérleg szerint jelentős a lila-fehérek fölénye: 54 újpesti győzelem, 36 döntetlen, 25 debreceni siker. A gólátlag elég magas, 3.2/ mérkőzés. (Megjegyzés: 1950-ben 1:1-es állásnál Kecskeméti játékvezető „a debreceni játékosok sportszerűtlen viselkedése miatt” a második félidő 18. percében lefújta a Debrecen–Újpest találkozót. A szövetség a két pontot 0:0-s gólaránnyal a fővárosiak javára írta jóvá, így az örökmérlegben is újpesti győzelemként szerepel.)

♦ A legutóbbi 7 bajnoki összecsapásukból egy sem lett döntetlen, 4-szer a lila-fehérek, 3-szor a Loki diadalmaskodott. Az előző bajnokságban a DVSC volt az egyetlen olyan csapat, amely ellen a maximális 9 pontot bezsebelte az Újpest.

♦ Debrecenben rendkívül szoros a párharcuk, hiszen 19 döntetlen mellett a hazai csapat 20-szor, a lila-fehér együttes 19-szer nyert. Az előző 4 nagyerdei találkozójukon felváltva győzött a két csapat. Az újpestiek látogatóként 2023 szeptemberében és legutóbb, tavaly decemberben is úgy nyertek 2–1-re, hogy előbb a 13., majd az 57. perctől emberelőnyben játszottak. A kettő között, tavaly áprilisban fordított volt a helyzet: a 48. percben a fővárosiak kerültek hátrányba – ki is kaptak 1–0-ra.

♦ Közös a két együttesben, hogy hármas döntetlensorozatban vannak a bajnokságban. Amíg azonban a Loki 4 forduló óta veretlen, addig az Újpest az előző 5 bajnokiján képtelen volt győzni – utóbbi most holtversenyben a leghosszabb nyeretlenségi széria az NB I-ben.

♦ A DVSC csak pontjai egynegyedét szerezte meg hazai pályán, 16-ból 4-et. Augusztus 1-jén még 1–0-ra megverte az MTK-t, azóta viszont a 3 otthoni találkozóján csupán 1 pontot kapart össze, az ETO ellen.

♦ Az Újpest idegenbeli mérlege 1–2–1, amellyel a középmezőnyben van a vendégtabellán, viszont az előző 2 házon kívüli találkozóján gólképtelen maradt.



FERENCVÁROSI TC–ZALAEGERSZEGI TE FC

♦ Eddig 86-szor csaptak össze a legfelső osztályban, a ferencvárosiak dominanciája elsöprő, az örökmérleg ugyanis 48 FTC-győzelmet, 22 döntetlent és 16 zalai sikert mutat. Ez egy igazán gólgazdag párosítás, hiszen 2004 óta nem játszottak 0–0-t, sőt, négy alkalommal 8 találat esett a meccsükön, a gólátlag pedig 3.4. A gólkülönbség 192–99 a ferencvárosiak javára, így ha a zalaiak most betalálnak, meglesz a jubileumi, 100. góljuk ebben a párharcban.

♦ A legutóbbi 6 egymás elleni NB I-es találkozójukon veretlen maradt az FTC a ZTE ellen, sőt, 5-ször le is győzte, és közben csak idén februárban, Egerszegen ikszelt vele (2–2). A zalaiak 2011-től 21 alkalomból – 4 iksz mellett – mindössze 2-szer tudtak győzni a zöld-fehérek ellen: 2021 októberében az Üllői úton 2–1-re, majd 2023 márciusában Meshack Ubochioma góljával a ZTE Arénában 1–0-ra.

♦ Bajnokikon az FTC 41-szer volt házigazda ebben a párharcban, ezekből 29 hozott hazai sikert, 8-szor ikszeltek, míg a zalaiak mindössze 4 alkalommal tudtak győztesen távozni: 1983-ban (0–2, Kecskeméten!), 1987-ben (1–3), 2001-ben (0–1) és 2021-ben (1–2). A Groupama Arénában legutóbb, tavaly decemberben 1–0-ra nyertek a zöld-fehérek.

♦ Az Európa-liga alapszakaszában 9-ből 7 pontot gyűjtő Ferencváros ősszel a bajnoki mérkőzéseinek csak kevesebb mint a felét, 9-ből 4-et tudott győzelemmel zárni. Hasonló rajtra legutóbb 2017 őszén, még Thomas Doll edzősége idején volt példa, amikor ugyanennyi találkozó után 4–4–1-es mérleggel szintén 16 pontot gyűjtött, majd az idény végén a Videoton mögött csak a második helyen végzett.

♦ A legutóbbi 5 bajnoki találkozójából 4-et elbukott és csupán egyet nyert meg a ZTE, a Kazincbarcika elleni 5–0-nak köszönhetően mégis 10. a formatabellán.

♦ Az előző 3 hazai NB I-es meccsén nyeretlen maradt a Fradi (2 iksz, 1 vereség), ez 2025-ben már másodszor fordul elő Robbie Keane kinevezése óta, hiszen az első otthoni bajnoki győzelem is csak negyedikre jött össze az év elején.

♦ Látogatóként még nem tudott nyerni a ZTE: 2 döntetlen után a legutóbbi 2 idegenbeli fellépésén alulmaradt, így 11. a vendégtabellán.

A 11. FORDULÓ PROGRAMJA

Október 25., szombat

14.30: Puskás Akadémia–MTK Budapest (Tv: M4 Sport). Vezeti: Csonka Bence

17.00: Diósgyőri VTK–Paksi FC (Tv: M4 Sport). Vezeti: Berke Balázs

19.30: Nyíregyháza Spartacus FC–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport+) Vezeti: Bognár Tamás

Október 26., vasárnap

12.45: Kisvárda Master Good–ETO FC (Tv: M4 Sport)

15.00: Debreceni VSC–Újpest FC (Tv: M4 Sport)

17.30: Ferencvárosi TC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport)

AZ ÁLLÁS M Gy D V L–K Gk P 1. Paksi FC 10 5 5 – 25–15 +10 20 2. MTK Budapest 10 5 1 4 23–17 +6 16 3. Kisvárda 9 5 1 3 9–13 –4 16 4. Ferencváros 9 4 4 1 19– 9 +10 16 5. ETO FC 9 4 4 1 19–11 +8 16 6. Debreceni VSC 10 4 4 2 13–12 +1 16 7. Puskás Akadémia 10 4 2 4 13–15 –2 14 8. Újpest FC 10 2 4 4 13–13 0 10 9. Nyíregyháza 10 2 3 5 14–23 –9 9 10. Diósgyőri VTK 10 1 5 4 13–20 –7 8 11. Kazincbarcika 9 2 1 6 9–19 –10 7 12. Zalaegerszegi TE 10 1 4 5 16–19 –3 7

Az 5. fordulóból a Kazincbarcika–ETO FC és a Kisvárda–FTC mérkőzést december 3-ra halasztották.