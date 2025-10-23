Birkózás: Szenttamási Róza bronzmeccses az U23-as vb-n

Az Újvidéken zajló U23-as birkózó-világbajnokság csütörtöki versenynapján az 57 kilós Szenttamási Róza szerepelt a legjobban a magyarok közül.

A hazai szövetségi honlap beszámolója szerint Szenttamási Srí Lanka-i, majd mexikói ellenfelét is legyőzte, ezzel bejutott elődöntőbe, melyben az olimpiai, kétszeres világ- és kétszeres Ázsia-bajnok japán Fudzsinamival mérkőzött meg, és

technikai tussal kikapott, így bronzmeccses lett.

Közben Elekes Enikő a 65 kiló selejtezőjében legyőzte a kétszeres U20-as kontinensbajnok azeri Mammadovát, a nyolc közé kerülésért viszont kikapott az U23-as Eb-győztes orosz Petlijakovától. A 68 kilós versenyben Pók Karolina is orosztól szenvedett vereséget, az U20-as világ- és Európa-bajnok Sevcsenko 4-0-ra bizonyult jobbnak nála. Mindkét versenyző vigaszágra került.

A magyar versenyzők mérkőzések

Selejtezők:

65 kg: Elekes Enikő – Ruzanna Mammadova (azeri) 5-3

Nyolcaddöntők:

57 kg: Szenttamási Róza – Nethmi Poruthotage (Srí Lanka-i) 6-2

65 kg: Jelizaveta Petlijakova (UWW, orosz) – Elekes Enikő 5-2

68 kg: Alina Sevcsenko (UWW, orosz) – Pók Karolina 4-0

Negyeddöntők:

57 kg: Szenttamási Róza – Bertha Rojas Chaves (mexikói) 8-2

Elődöntők:

57 kg: Fudzsinami Akari (japán) – Szenttamási Róza 10-0

Vigaszági mérkőzések:

65 kg: Elekes Enikő – Isabella Mir (amerikai)

68 kg: Pók Karolina - Viktorija Radzkova (UWW, fehérorosz)

Bronzmérkőzések:

57 kg: Szenttamási Róza – Tang Jifan (kínai) vagy Neha Sharma (indiai)

(Kiemelt kép forrása: UWW)