Birkózás: Szenttamási Róza bronzmeccses az U23-as vb-n
Az Újvidéken zajló U23-as birkózó-világbajnokság csütörtöki versenynapján az 57 kilós Szenttamási Róza szerepelt a legjobban a magyarok közül.
A hazai szövetségi honlap beszámolója szerint Szenttamási Srí Lanka-i, majd mexikói ellenfelét is legyőzte, ezzel bejutott elődöntőbe, melyben az olimpiai, kétszeres világ- és kétszeres Ázsia-bajnok japán Fudzsinamival mérkőzött meg, és
technikai tussal kikapott, így bronzmeccses lett.
Közben Elekes Enikő a 65 kiló selejtezőjében legyőzte a kétszeres U20-as kontinensbajnok azeri Mammadovát, a nyolc közé kerülésért viszont kikapott az U23-as Eb-győztes orosz Petlijakovától. A 68 kilós versenyben Pók Karolina is orosztól szenvedett vereséget, az U20-as világ- és Európa-bajnok Sevcsenko 4-0-ra bizonyult jobbnak nála. Mindkét versenyző vigaszágra került.
Selejtezők:
65 kg: Elekes Enikő – Ruzanna Mammadova (azeri) 5-3
Nyolcaddöntők:
57 kg: Szenttamási Róza – Nethmi Poruthotage (Srí Lanka-i) 6-2
65 kg: Jelizaveta Petlijakova (UWW, orosz) – Elekes Enikő 5-2
68 kg: Alina Sevcsenko (UWW, orosz) – Pók Karolina 4-0
Negyeddöntők:
57 kg: Szenttamási Róza – Bertha Rojas Chaves (mexikói) 8-2
Elődöntők:
57 kg: Fudzsinami Akari (japán) – Szenttamási Róza 10-0
Vigaszági mérkőzések:
65 kg: Elekes Enikő – Isabella Mir (amerikai)
68 kg: Pók Karolina - Viktorija Radzkova (UWW, fehérorosz)
Bronzmérkőzések:
57 kg: Szenttamási Róza – Tang Jifan (kínai) vagy Neha Sharma (indiai)
(Kiemelt kép forrása: UWW)