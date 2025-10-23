Ökölvívás: Nagy Viktória és Varga Vivien is döntős az U15-ös Eb-n
Két magyar lány is döntőbe jutott a budvai U15-ös ökölvívó Európa-bajnokságon.
A Budvában zajló U15-ös ökölvívó Európa-bajnokság csütörtöki versenynapján
Nagy Viktória (44 kg) és Varga Vivien (52 kg) is döntőbe jutott.
Előbbi az olasz Serrena Barbato, utóbbi az ír Ellie Curtin Murray ellen nyert a négy között, ahol Toldi Lia az olasz Melissa Cavalierétől kikapott, így bronzérmes lett.
A fiúk között Károly Bence is elődöntőbe került, Buzás Rómeó és Tolnai Dávid az ötödik helyen zárt.
(Kiemelt képünkön: Nagy Viktória Forrás: MÖSZ)
