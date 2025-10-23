Ökölvívás: Nagy Viktória és Varga Vivien is döntős az U15-ös Eb-n

A Budvában zajló U15-ös ökölvívó Európa-bajnokság csütörtöki versenynapján

Nagy Viktória (44 kg) és Varga Vivien (52 kg) is döntőbe jutott.

Előbbi az olasz Serrena Barbato, utóbbi az ír Ellie Curtin Murray ellen nyert a négy között, ahol Toldi Lia az olasz Melissa Cavalierétől kikapott, így bronzérmes lett.

A fiúk között Károly Bence is elődöntőbe került, Buzás Rómeó és Tolnai Dávid az ötödik helyen zárt.

(Kiemelt képünkön: Nagy Viktória Forrás: MÖSZ)