Vívás: Domonkos Emese most nem maradna le a világversenyekről

A múlt hét végén a harmadik Magyar-kupa-fordulót, egyben itthoni válogatóversenyt rendezték a junior kardozók számára, és a női viadalon ezúttal az Egyesült Államokban tanuló Domonkos Emese bizonyult a legjobbnak.

A Vasas 19 éves kiválósága nagyon magabiztos vívással, sima győzelmekkel jutott be a döntőben, melyben Rácz Brigittát múlta felül 15:10-re.

„Az őszi szünet miatt egy héttel a verseny előtt hazajöhettem Amerikából, és nagyon jólesett a közös munka az edzőmmel, Sárközi Gergellyel. Mint ahogy a harmadik válogatóverseny is igen jól alakult a számomra. Most már a nemzetközi feladatok következnek, alig várom az első, taskenti világkupát,

mindenképpen szeretnék válogatott lenni!”

– nyilatkozta Domonkos Emese, aki a 2022/23-as évadban azzal robbant be korosztályos nemzetközi elitbe, hogy

a kadétok között egyéniben a világ-, valamint az Európa-bajnokságot is megnyerte.

Domonkos Emese a kupatrófeákkal Forrás: MVSZ

A Vasas kitűnősége a következő idényben csapatban már a juniorokkal lett Európa-bajnok és világbajnoki bronzérmes, a mögöttünk hagyott szezonban viszont nem láthattuk a korosztály világeseményein, mert a ranglistán az ötödik helyen zárt, így éppen lemaradt a válogatottságról. Sárközi Gergely és Boros György tanítványa a múlt év szeptemberétől az Egyesült Államok egyik legnevesebb felsőoktatási intézményében, a New Jersey állambeli Princeton Egyetemen tanul nemzetközi kapcsolatok szakon, így több fronton is meg kellett felelnie a magas elvárásoknak.

„Tavaly a válogatási időszak végére nem lett elég ranglistapontom ahhoz, hogy ott legyek a juniorok Európa-, majd világbajnokságán, mert nem utaztam haza elég versenyre – mondta az új szezon előtt honlapunknak. – Világkupákon el tudtam indulni, de azokon csak egyszer kerültem nyolc közé, és az utolsó lehetőséggel pedig nem sikerült élnem. Természetesen nagyon sajnáltam, hogy ez így jött össze, de ebből is tanultam és a jövőben igyekszem jól megtervezni a versenynaptárt, ami nem könnyű, mert az egyetem színeiben is számos versenyen vagyok érdekelt.”

Emese egyébként hamar nagy büszkesége lett a Princeton Egyetemnek, mivel nagyszerű teljesítménnyel

egyéni aranyérmet szerzett a nyolc elit magánegyetemet tömörítő sportszövetség, az Ivy League (Borostyán-liga) bajnokságán,

az amerikai egyetemi bajnokságban (NCAA) pedig az előkelő hetedik helyen zárt.

(Kiemelt képünkön: Domonkos Emese Forrás: MVSZ)