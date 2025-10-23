Nemzeti Sportrádió

Tekvondó: nyolc magyar, köztük három tini a rekordok világbajnokságán

Jancsó Kornél utanpotlassport.huJancsó Kornél utanpotlassport.hu
Vágólapra másolva!
2025.10.23. 17:45
null
Címkék
tékvondó utánpótlássport Utánpótlássport.hu
Három tinédzsert is felvonultatva minden eddiginél nagyobb létszámú, egyszersmind csúcsminőséget képviselő magyar csapat indul a tekvondósok kínai világbajnokságán.

Száznyolcvan országból, kilenc versenyző híján ezren neveztek a Vuhszi városában pénteken kezdődő és jövő csütörtökön záruló tekvondó-vébére, amely új részvételi rekordot jelent az olimpiai sportág felnőtt-világbajnokságainak históriájában.

A csúcsviadal magyar szempontból is rekorddal startol: válogatottunkat nyolcan alkotják, korábban soha ekkora sportolói küldöttségünk nem indult még a koreai múltú küzdősport vb-in, s az

a három húszon inneni honfitársunk is, aki helyet kapott az utazók között, a tekvondósok nemzetközi élvonalába tartozik,

 vagyis az eddigi legerősebb csapatunk próbál szerencsét a hét és fél milliós kínai metropoliszban.

A világszövetség előzetes anyagában kiemelte, hogy a mezőnyben a párizsi olimpia öt aranyérmese lép tatamira, köztük a 19 éves Márton Viviana, akit persze – s ezt már a névrokon Márton Zsolt Krisztián, a hazai szövetség elnöke hangsúlyozta honlapunknak – különösképpen szeretne az összes vetélytársa legyőzni. Reméljük nem sikerül, már csak azért sem, mert Viviana ezúttal nem a tavaly ötkarikás elsőséget hozó kategóriában, 67 kg-ban, hanem a 62 kilósok között indul Vuhsziban, jövő szerdán.

Ikertestvére, Luana, az 57 kilogramm 2023-as világbajnoka címvédőként lép a küzdőtérre, de tulajdonképpen mégsem, hiszen ő meg ezúttal Viviana súlycsoportjában, vagyis tíz kilóval feljebb igyekszik pályafutása második vb-aranyát kiharcolni kedden.

Harmadik ifjú szereplőnk, a 17 esztendős Salim Kamilah világbajnoki újoncként várja hétfői bemutatkozását a felnőttek mezőnyében, a 46 kg-os kategóriában. Bízzunk benne is, hiszen

az utánpótlásban már bizonyított: három alkalommal is a kontinens korosztályos bajnoka lett,

,

idén júliusban pedig az EYOF-on, a nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon állhatott fel a dobogó legtetejére súlycsoportjában.

Márton Zsolt Krisztián két magyar érmet remél Kínában, s úgy fogalmazott, hogy személy szerint Kamilah-tól és Vivianától várja a legtöbbet, összességében pedig biztos benne, hogy szépen helyt fognak állni a mieink. Részünkről annyit fűzhetünk hozzá: úgy legyen!

(Kiemelt képünkön: vb-újoncként versenyez a felnőttek között a 17 esztendős Salim Kamilah Forrás: wtftaekwondo.hu)

tékvondó utánpótlássport Utánpótlássport.hu
TOVÁBBI KOROSZTÁLYOS HÍREK
Legfrissebb hírek

Cselgáncs: „A kemény munka mindig meghozza a gyümölcsét” – Neu Gábor

Utánpótlássport
4 órája

Ökölvívás: két magyar is elődöntőbe jutott az U15-ös Eb-n

Utánpótlássport
22 órája

Birkózás: Józsa megsérült, és ötödik lett az U23-as vb-n

Utánpótlássport
Tegnap, 19:24

Öttusa: a magyar ígéretek az idősebbek között indulnak az ORV-n

Utánpótlássport
Tegnap, 16:15

Labdarúgás: hajrában szerzett góllal verték a bosnyákokat az U18-asok

Utánpótlássport
Tegnap, 15:34

Kosárlabda: bekezdett a Szedeák az U21-es bajnokságban

Utánpótlássport
Tegnap, 13:46

Ökölvívás: három magyar lány elődöntős az U15-ös Eb-n

Utánpótlássport
2025.10.21. 22:01

Birkózás: Lévai és Darabos is bronzérmes az U23-as vb-n

Utánpótlássport
2025.10.21. 20:57
Ezek is érdekelhetik