Imre Bence: Még az Eb előtt szeretném a jövőmmel kapcsolatos kérdéseket lezárni

– Hogyan bírja ezt a kegyetlen darálót, amiben most például két meccs között csak egyetlen pihenőnap van?

– Kezdünk belejönni, de ez a hét most annyira sűrű, mintha az NBA-ben játszanánk. Ez bizonyos szempontból rossz, másrészt ez lesz az első hétvégém, amit egy válogatott összetartás előtt otthon tölthetek – mondta a 23 éves Imre Bence, akivel a lengyel Ostrów Wielkopolski ellen 34–21-re megnyert és a 23–23-as döntetlennel véget ért Gummersbach elleni német bajnoki között beszélgettünk.

– Milyen típusú edzéseik vannak, amikor ennyire sűrűn jönnek egymás után a találkozók?

– Még az idény elején járunk, de már sokkal inkább a taktika dominál, mint a futóedzések. Az öt-hat héten át tartó nyári felkészülés a csapatnak és nekem is jól sikerült, sokat dolgoztunk azért, hogy jó erőnléttel vághassunk neki a küzdelmeknek. Hat győzelemmel kezdtünk a Bundesligában, ami ezt bizonyítja.

– A német bajnokságot vagy az Európa-ligát könnyebb megnyerni?

– A német bajnokságban most is rengeteg a jó csapat, de a meglepetést egyelőre más szolgáltatja. Legutóbb a Hannover volt az, de most sok a sérültje, a Gummersbach és a Lemgo viszont megtáltosodott. Bízunk benne, hogy a Bajnokok Ligája bővítésével több hely jut a német kluboknak. Az Európa-ligában ismét nagy esélyei vannak a német csapatoknak, így nekünk is, de hiba lenne leírni a dán, a norvég és a spanyol csapatokat is, mellettük a Montpellier is kiemelkedik.

– A franciákkal már játszottak is a csoportkörben, talán az volt az egyik legjobb meccse az ősszel.

– Örülök, hogy én is hozzátehettem a győzelemhez. Külön öröm, hogy gyerekkori barátom és korábbi csapattársam, Ónodi-Jánoskúti Máté is kijött a meccsemre, először látott Kiel-mezben élőben. Most ezen a környéken játszik, a Nimes-ben.

– Mennyire elégedett saját helyzetével és őszi teljesítményével Kielben?

– Míg az első meccseken én kaptam több lehetőséget, a legutóbbi néhány alkalommal Lukas Zerbe játszott többet, az Ostrów ellen pedig megosztottuk egymás között a félidőket. Még nem jött ki úgy a lépés, mint tavaly, egyelőre hiányzik az áttörést hozó tízgólos meccs, ami egy évvel ezelőtt ilyenkor már megvolt. Zavar, hogy a helyzetkihasználásom gyengébb, kihagytam néhány hetest, ezért mostanában már nem engem küldtek oda.

– Van-e már valamilyen konkrét elképzelése arról, hogy 2026 nyarán hol folytatja a pályafutását?

– Egyelőre még nincs semmi konkrétum, csak beszélgetések, de konkrét szerződésajánlat még nem történt. Jól érzem magam Kielben, szeretnék itt maradni, az egyetlen problémám, hogy a családom nincs velem. De nincs okom stresszelni, bíznak bennem, szeretek itt játszani, erős barátságok alakultak ki a csapatban. Még az Eb előtt szeretném a jövőmmel kapcsolatos kérdéseket lezárni, hogy januárban csak a válogatottra tudjak koncentrálni.

– Milyen lesz a magyar válogatott a visszavonulását bejelentő Lékai Máté nélkül?

– Biztosan nagyon furcsa, de Lukács Péter és Fazekas Gergő őszi formája miatt nem tartok annyira a játékunk visszaesésétől. Az már más kérdés, mit jelentett az a rutin, amit Máté hozott a válogatottba. Igazi vezér volt, aki a humorával jó légkört teremtett, hozzá fűződik a magyar kézilabda egyik legmeghatározóbb pillanata a londoni olimpián, ahogyan tavaly a portugálok elleni olimpiai selejtezőben is bizonyított. Sokat segített nekem a Fradiban is, a különleges kapcsolat ezután is megmarad vele.