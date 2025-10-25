Robog tovább a HC DAC a Mol Ligában

Igazi rangadóra került sor a Mol Ligában. Vágsellyén a két addig százszázalékos csapat találkozott. Az első félidőben – 1100 néző előtt – jobban ment a hazaiaknak, akik három góllal is vezettek. A szünet után gyökeresen megváltozott a találkozó lefolyása. Már a 33. percben átvette a vezetést a HC DAC, s csak az volt kérdéses, milyen különbséggel győznek a dunaszerdahelyiek: 31–26-ra nyertek.

„Két ellentétes félidőt produkáltunk ezen a mérkőzésen. Az első játékrészben nem igazán találtuk a ritmust, védekezésben és támadásban is voltak pontatlanságok. A második félidőben viszont teljesen átvettük az irányítást, gyorsabbak, határozottabbak lettünk, és fokozatosan felőröltük az ellenfelünket. Örülök, hogy a csapat megmutatta a tartását, megérdemelten nyertük meg a találkozót” – nyilatkozta a klub honlapjának Debre Viktor, a HC DAC vezetőedzője.

A DAC úgy érte el a nagyon értékes sikert, hogy továbbra is hiányzott a csapat egyik legnagyobb egyénisége, Eliska Desortová. „Annak azonban nagyon örülünk, hogy Emma Boada Coronado egy hónapos kihagyás után visszatért. Csak ezen a héten kezdett velünk edzeni és ma remekül teljesített. Élményszámba ment a gólpassza, amikor az ellenfél lábai között továbbította a labdát a hatos vonal előtt álló csapattársának” – jegyezte meg Prikler Silvia, a HC DAC pályaedzője. A szakember kiemelte Mistina Kitty kapust, aki az idény előtt Budaörsről érkezett.

A 6. forduló után a cseh-szlovák Mol Ligában már csak a DAC veretlen. „Az eddigi teljesítmény további önbizalmat ad a csapatnak. Nagyon nehéz meccsek, mondhatni, rangadók vannak mögöttünk a legjobb csapatok ellen. Nagyon örülünk, hogy a hazai bajnokságban pontveszteség nélkül állunk. Még most is sajnáljuk, hogy az Elche ellen kiestünk a z Európa-Kupából” – zárta mondandóját Prikler Silvia.