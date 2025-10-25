„Összenőtt” a bajnok és a riporter – Egerszegi Krisztina és Török László találkozása

„Nem volt egy káprázatos anyag, Kriszta leginkább csak egyszavas válaszokat adott” – meséli már a jelenben Török László, akivel éppen Egerszegi Krisztinára várunk az őszi délutánon. – „És természetesen csókolommal köszönt… Mondtam neki, hogy tegezzen, úgy egyszerűbb lesz, de azt mondta, ez lehetetlen. És akkor én megkötöttem életem legjobb üzletét: azt mondtam Krisztának, mégiscsak próbálja meg, hátha egyszer nagy úszó lesz, s akkor sokkal egyszerűbb lesz, hogy amikor odamegyek hozzá, nem azt mondom neki, »Kedves Kriszta, mondjon nekem néhány szót!«, hanem egyszerűen csak megpaskolom a vállát, és úgy kezdem: »Drága, itt vagyok, mesélj!«”

Épp itt tart a legendás riporter az első találkozás felelevenítésében, amikor a „drága”, vagyis Egerszegi Krisztina és férje leparkolnak az autójukkal néhány méterre tőlünk.

Nehéz visszaadni szavakkal a derűt, amely ennek a két embernek az arcát ékesíti, amikor meglátják egymást. Amikor közelednek egymás felé – és egymás nyakába borulnak.

Ötszörös olimpiai bajnokunk nemigen nyilvánult meg az elmúlt évtizedekben, a konkrét nyilatkozatot ezúttal is kihagyja, azért talán nem haragszik meg ránk, ha eláruljuk, ahogyan korábban is bármilyen ünnepség, évforduló alkalmával, ezúttal is majdhogynem értetlenül konstatálja, hogy az emberek még emlékeznek a győzelmeire (pedig de, az a bizonyos szöuli meg aztán tényleg feledhetetlen!), mi pedig ezt nem vesszük zokon, mert amellett, hogy elfogadtuk már, így szeretjük Egerszegi Krisztinát.

Hogy Török László és Egerszegi Krisztina milyen érzésekkel van egymás iránt, azt ez a találkozás is mutatja: amellett, hogy dől belőlük a szó (igen, Krisztából is!), többször meg­ölelik egymást – bizonyos szempontból összenőttek ők, ketten, s ezt a sportszeretők is érzékelik, talán ezért is végzett az élen a Csodák csodája szavazásán az a szöuli nagy diadal.