Berecz Zsombor: Nincs rajtunk teher Nyíregyházán sem
Immár a sokadik keleti rangadó következik az NB I-ben, az újonc Kazincbarcika a Nyíregyháza vendége lesz szombat este. Az élvonalban abszolút újonc borsodiak a 11. helyről folytatják szereplésüket, idegenben még nem tudtak nyerni, de pontot már szereztek, Diósgyőrben.
„Nemcsak idegenben, egyik mérkőzésen sem mi vagyunk a favoritok az NB I-ben, ezúttal sem – mondta lapunk megkeresésére Berecz Zsombor, a Kazincbarcika 29 éves középpályása. – Nyilván győzelemre játszunk, de egyáltalán nincs rajtunk teher, nem tesz ránk nyomást a szakmai stáb. Igyekszünk mindent megtenni a sikerért, becsülettel készülünk, és meglátjuk, ez mire lesz elég.”
Hullámzó a Barcika teljesítménye, az utóbbi négy fordulóban megverte az Újpestet, aztán 5–0-ra kikapott Zalaegerszegen, majd legyőzte az MTK-t, de aztán hazai pályán hajtott fejet a szintén újonc Kisvárda előtt. Természetes jelenség vajon az ilyen hullámzás egy feljutó csapatnál, és „belefér”?
„Az öt nullás vereség sohasem fér bele, azt nem lehet megmagyarázni – válaszolta felvetésünkre Berecz Zsombor. – Remélem, egyszeri kisiklás volt az a zalaegerszegi mérkőzés. Hétről hétre fejlődnünk kell, és minden mérkőzésen száz százalékot adnunk, csak akkor lehetünk sikeresek.”
Az egyszeres válogatott Berecz Zsombor két éve még nevelőegyesülete, a Vasas játékosaként vívott nagy csatákat a Szparival az NB II-ben.
„Azokból a mérkőzésekből már nem lehet kiindulni, nagyon sokat változott az ellenfél kerete. Mindig remek azonban a hangulat a nyíregyházi stadionban, ez ráadásul esti, villanyfényes mérkőzés lesz, remélem, sok néző előtt, nagyszerű atmoszférában.”
A középpályás elmondta azt is, hogy bár már idény közben csatlakozott a kék-sárgákhoz, máris sikerült beilleszkednie, és jól érzi magát Kazincbarcikán.
„Már öt mérkőzést lejátszott a csapat, amikor megérkeztem, de könnyen beilleszkedtem – fogalmazott Berecz Zsombor. – Rögtön érezhető volt, milyen jó itt a csapatszellem. Azt látom, mindenki fejlődni akar, és ezért mindent meg is tesz, sokat dolgozik mindenki azért, hogy a Kazincbarcika hétről hétre jobb teljesítményt nyújtson és felvegye az NB I ritmusát. Újoncként nem könnyű megvetnie a lábát egy csapatnak a tizenkét csapatos bajnokságban, ám mindent megteszünk érte.”
LABDARÚGÓ NB I
11. FORDULÓ
Október 25., szombat
14.30: Puskás Akadémia–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)
17.00: Diósgyőri VTK–Paksi FC (Tv: M4 Sport)
19.30: Nyíregyháza Spartacus FC–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport+)
Október 26., vasárnap
12.45: Kisvárda Master Good–ETO FC (Tv: M4 Sport)
15.00: Debreceni VSC–Újpest FC (Tv: M4 Sport)
17.30: Ferencvárosi TC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Paksi FC
|10
|5
|5
|–
|25–15
|+10
|20
|2. MTK Budapest
|10
|5
|1
|4
|23–17
|+6
|16
|3. Kisvárda
|9
|5
|1
|3
|9–13
|–4
|16
|4. Ferencvárosi TC
|9
|4
|4
|1
|19–9
|+10
|16
|5. ETO FC
|9
|4
|4
|1
|19–11
|+8
|16
|6. Debreceni VSC
|10
|4
|4
|2
|13–12
|+1
|16
|7. Puskás Akadémia
|10
|4
|2
|4
|13–15
|–2
|14
|8. Újpest FC
|10
|2
|4
|4
|13–13
|0
|10
|9. Nyíregyháza Spartacus
|10
|2
|3
|5
|14–23
|–9
|9
|10. Diósgyőri VTK
|10
|1
|5
|4
|13–20
|–7
|8
|11. Kazincbarcika
|9
|2
|1
|6
|9–19
|–10
|7
|12. Zalaegerszegi TE
|10
|1
|4
|5
|16–19
|–3
|7