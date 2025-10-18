Nemzeti Sportrádió

Jégkorong: jó helyzetben a DVTK az U18-as osztrák bajnokságban

2025.10.18. 19:26
Legjobb magyar csapatként a DVTK jelenleg a második helyen áll az osztrák bázisú U18-as jégkorong-bajnokságban. A szombati, Klagenfurt elleni győzelem után beszélgettünk Verba Gábor vezetőedzővel.

Visszatalált a győzelem útjára a DVTK Jegesmedvék Jégkorong Sportakadémia U18-as csapata, amely szombat kora délután hazai pályán magabiztosan, 5–1-re verte a Klagenfurtot, és ezzel a sikerrel a miskolciak felléptek a tabella második helyére az osztrák-magyar közös korosztályos bajnokságban. A Verba Gábor vezette diósgyőriek szeptemberben kiválóan kezdték az alapszakaszt, ugyanis az első hét meccsükből ötöt is megnyertek, utána viszont sorozatban négy találkozóz is elveszítettek, mígnem megszakítva a rossz szériát, a mai napon következett a már említett sima siker a KAC ellen.

– mondta Verba Gábor vezetőedző az Utánpótlássportnak. – Például egymásutánban három idegenbeli sikert aratva, előbb a BJA otthonában diadalmaskodtunk, majd jött a ferlachi Nordic Hockey Academy otthonában a dupla forduló, és mindkétszer sikerült megvernünk őket a saját pályájukon. Nagyszerű csapatmunka és kiváló kapusteljesítmény is kellett ezekhez a bravúrsikerekhez. Utána viszont következett egy kisebb gödör a csapat életében, és a sérülések, illetve a betegségek miatt csak foghíjas kerettel tudtunk kiállni a következő meccseken. Ezek a problémák sajnos mindhárom akadémiai korosztályunkon, az U20-asokon, az U18-asokon és az U16-osokon is végigsöpörtek, és úgy érzem, az U18-as együttesünkkel most kezdünk túl lenni a hullámvölgyön, ahogy a hiányzóink végre a héten elkezdtek szépen lassan visszatérni. És hogy mégis minek köszönhető, hogy most ilyen jól állunk? Keményen dolgozunk minden egyes nap.

Forrás: DVTK Jegesmedvék Jégkorong Sportakadémia

A DVTK legjobb góllövője a nyáron szerződtetett 17 éves orosz csatár, Nyikolaj Kuznyecov, aki 12 meccsen már 13 találatnál jár.

Hál'istennek most a Klagenfurt ellen már újra a szebbik arcunkat tudtuk mutatni, és tényleg minden jól alakult számunkra. Az igazat megvallva, az 5–1-es siker nem feltétlenül tükrözi a valóságot, a játék képe alapján nem volt ekkora a különbség a felek között.

Vasárnap újra összecsap egymással a két csapat, újabb ki-ki meccs várható, bízunk benne, hogy ismét sikerül majd nyernünk. Pillanatnyilag a második helyen állunk, ami mindenképpen nagyon jól fest. Az alapszakasz elején a legjobb négy közé kerülést tűztük ki célul, hogy elkerüljük az osztályozót, és automatikusan a felsőházban folytathassuk majd a középszakaszban. Három meccsel az alapszakasz vége előtt a mai sikerrel egy nagy lépést tettünk a célunk felé."

(Kiemelt kép forrása: DVTK Jegesmedvék Jégkorong Sportakadémia)

