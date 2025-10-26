Birkózás: szabadfogásban is az ESMTK az utánpótlás-csapatbajnok

Az október eleji, pesterzsébeti kötöttfogású csapatbajnokságot követően ezúttal Pécsett és immáron szabadfogásban mérkőztek meg egymással az ország utánpótláscsapatai – számol be a hazai birkózószövetség honlapja.

A tizenhét együttest felvonultató viadalon a Vasas és az ESMTK volt a két kiemelt, a döntőbe azonban végül csak utóbbi jutott be, miután a Ferencvárost 30–10-re, a Csepel TC-t 21–15-re, majd a Kertvárost 33–10-re győzte le. A másik ágon a Csepeli BC jutott el a fináléig, pedig selejtezőt birkózott a Doroggal, míg a folytatásban az Újpestet 23–16-ra, a Vasast 19–13-ra, a PEAC-ot pedig 22–20-ra múlta felül.

Az aranycsatát végül 25–15-re a XX. kerületiek nyerték.

A legkisebb súlycsoportban nem állított ellenfelet a Csepel az ESMTK kölcsönjátékosával szemben, az utánpótláskorú válogatott birkózók közül pedig Szuromi László, Olasz Bende, a kölcsönben lévő Szécsényi Noel, Antaly Sándor és Budai András is hozta a győzelmet.

A dobogó harmadik fokára a Vasas állhatott, negyedik lett a házigazda PEAC, ötödik a Csepel TC, míg a hatodik helyen a Kertváros zárt.

A szabadfogású utánpótlás-csapatbajnokság végeredménye

Bajnokcsapat: ESMTK (Antaly Sándor, Budai András, Farkas Achilles vendég, Garanyi Sándor, Kertész Dominik, Kis Mátyás, Marcinkovics-Kovács Keve, Olasz Bende, Sánta Levente, Szalai Balázs, Szuromi László, Szécsényi Noel vendég.

2. Csepeli BC

3. Vasas SC

4. Pécsi EAC

5. Csepel TC

6. Kertvárosi SE

7. Ceglédi VSE

8. Budapesti Honvéd SE

9. Újpesti TE

10. Dél-Zselic SE

11. BVSC-Zugló

12. FTC-MVM

13. Haladás VSE

14. Abonyi BC

15. Dorogi AC

16. Kiskunfélegyházi BSE

17. Kaposvári SI

A helyosztók végeredményei:

Döntő: ESMTK – Csepeli BC 25-15

Bronzmérkőzés: Vasas SC – Pécsi EAC 25-17

Az 5. helyért: Csepel TC – Kertvárosi SE 21-16

(Kiemelt kép forrása: birkozoszov.hu)