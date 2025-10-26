Nemzeti Sportrádió

Birkózás: Mizsei Zoltán a nyolcaddöntőig jutott az U23-as vb-n

2025.10.26. 17:27
Mizsei Attila a nyolcaddöntőben, Gangl Zétény és Arsunkaev Musza a selejtezőben kapott ki az Újvidéken zajló U23-as birkózó-világbajnokságon.

Az újvidéki U23-as birkózó-világbajnokság vasárnap délelőtti programjában csak a szabadfogású 65 kilogrammos Mizsei Zoltán tudta megnyerni selejtezőjét a román ellenfelével szemben, a folytatásban aztán 8–2-es előnyből kapott ki 14–8-ra a kazah riválisától. A 86 kilós Gangl Zétényt olasz versenyző ejtette ki, míg 97 kg-os Arsunkaev Musza a felnőtt-világbajnokságon bronzérmes japán birkózótól kapott ki, viszont még vigaszágra kerülhet.

(Kiemelt képünk forrása: UWW)

