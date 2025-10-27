Birkózás: két bronzéremmel zártak a magyarok az újvidéki U23-as vb-n

A hétfői záró napra már csak egyetlen magyar birkózó maradt versenyben az Újvidéken rendezett U23-as világbajnokságon. A szabadfogásúak 97 kilós mezőnyében Arsunkaev Musza a vasárnapi selejtezős veresége után másnap a vigaszágon bizonyíthatott, ahol magabiztosan, 5–0-ra verte a bolgár Andrij Valkanovot, azonban a következő körben, amikor már a bronzmeccs kiharcolása volt a tét, a Vasas korosztályos vb- és Eb-ezüstérmese 7–2-re kikapott az iráni Abolfazl Babalotól, és búcsúzott a vb-től.

Ezzel a magyar küldöttség két éremmel fejezte a szereplését, és mindkettőről a kötöttfogásúak gondoskodtak.

A 77 kilósok között a 20 éves Lévai Levente ért oda a dobogóra,

aki azerit, norvégot és örményt vert az elődöntőig vezető úton. Az idén tavasszal juniorkorúként egy súlycsoporttal lejjebb (72 kg) már felnőtt Európa-bajnoki címet magyar fiú ezután a fináléba kerülésért alulmaradt (később szerzett ponttal, 2–2) a későbbi világbajnok, ukrán Irfan Mirzojevvel szemben. A harmadik helyért viszont összejött a javítás a Budapesti Honvéd reménységének a finn Jonni Sarkkinen ellen (4–2).

Azonban nem Lévai volt az egyetlen bronzérmes, hanem

a nehézsúlyú (130 kg) kategóriában vitézkedő Darabos László is kitett magáért.

Az U20-as vb- és Eb-győztes ígéret üzbégen és amerikaian is simán túljutva a legjobb négy között nem bírt a felnőtt Ázsia-bajnok és későbbi aranyérmes, iráni Fardin Hedajatival (0–4). A bronzcsatában aztán a honvédos fiatal ismét remekelt, és kétvállra fektette a grúz Szaba Csilasvilit.

Józsa Attila (67 kg; Honvéd) ugyancsak elmenetelt az elődöntőig, azonban a nyolc között elszenvedett térdsérülése miatt a döntőbe jutásért feladta a meccsét, majd a bronzéremért már ki sem tudott állni, így ötödik lett.

Lévai Levente juniorkorúként szerzett bronzérmet az U23-as vb-n Forrás: UWW/MBSZ

A lányok végül adósak maradtak a várt dobogós helyezés(ek)kel. Szenttamási Róza (57 kg; Csepel TC-KIMBA), Pók Karolina (68 kg; Vasas) és Elekes Enikő (65 kg; Csepel TC-KIMBA) is közel járt az éremszerzéshez, mindhárman bronzmeccset vívhattak, azonban sajnos mindannyiuknak be kellett érnie az ötödik hellyel.

Összességében a két bronzzal a magyar csapat a 16. lett az éremtáblázaton. A realitás alapján előzetesen három éremben bízhattunk, helyette kettő jött össze, mellé még négy pontszerző helyezéssel – ha minimális hiányérzetünk lehet is, de csalódottságra nem igazán van ok.

(Kiemelt képen: Darabos László Forrás: UWW/MBSZ)