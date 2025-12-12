Kézilabda: ORV-arannyal búcsúzott 2025-től a serdülő leányválogatott

Ahogyan korábban beszámoltunk róla, mindhárom meccsét megnyerte a Csehországban megrendezett Olimpiai Reménységek Versenyén a serdülő (2010-es és 2011-es születésű játékosok alkotta) leány kézilabda-válogatott. A Pigniczki Krisztina szövetségi edző által irányított csapat az első nemzetközi tornáján szerepelt, a külföldi csapatok ellen pedig idén tavasszal játszotta az első felkészülési mérkőzéseit; a mérleg az ORV után is maradt százszázalékos, eddig minden mérkőzésüket megnyerték a fiatalok.

A magyarok meccsei az ORV-n:



MAGYARORSZÁG-CSEHORSZÁG 29-22

MAGYARORSZÁG-SZLOVÁKIA 26-22

LENGYELORSZÁG-MAGYARORSZÁG 22-33

„Az őszi szezon a leányszakág szempontjából szerencsésen alakult, szeptemberben, októberben és novemberben is tudtuk találkozni a játékosokkal a válogatottban – mondja az Utánpótlássportnak Pigniczki Krisztina szövetségi edző, aki játékosként Európa-bajnoki aranyérmes, olimpiai és világbajnoki ezüstérmes. – A serdülőválogatottnál még keressük a gyerekeket; van egy, jelenleg a korosztály alapján általunk legjobbnak tartott tizenöt fő, akik rendszeresen meghívást kapnak az edzőtáborokba, de igyekszünk sokat forgatni a keretet. Az ORV-n tizennyolc fővel vettünk részt, ennek a korosztálynak az első nemzetközi tornája volt ez. Fontos kiemelni, hogy

a munka oroszlánrészét a klubban végzik el a fiatalok, mi már csak csiszolgatjuk, összehangoljuk őket a nemzeti együttesben.

A három ellenfelünk közül kettővel már találkoztunk korábban, a cseheket kevésbé ismertük, igyekeztünk felkészülni, amennyire lehetett. Az ősszel már volt utazásunk, hogy ezt a menetet is szokták a kézilabdázóink. A védekezésünk jól működött, a csehek ellen magabiztos győzelemmel indultunk, míg a szlovákokkal szorosabban alakult az összecsapás, de négy góllal így is mi voltunk a jobbak, a lengyelek ellen pedig az első félidő döntött, a másodikban picit döcögött a szekér, láttam a fáradtság jeleit, illetve a nagy előny birtokában már csökkent a koncentráció. Igyekeztem forgatni a csapatot, két mérkőzésnél többet egyik lány sem kapott.”

A magyar lányok az ORV-n Forrás: Facebook

A nemzeti csapat idén ezen alkalommal találkozott utoljára, legközelebb jövő márciusban lesz összetartás válogatott keretek között.

„Örülünk, hogy veretlen a korosztály, büszkék vagyunk a lányokra, persze, igyekszünk ezt minél tovább megőrizni, ami pedig a legfontosabb, hogy minél többen megfelelően fel tudjanak lépni a fentebbi korosztályokba.”

(Kiemelt képünk forrása: Facebook)