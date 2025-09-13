Úszás: Antal Dávid az ifjúsági világelitig pillangózott

Annak ellenére is érte kritika a magyar úszóutánpótlás nyári szereplését, hogy azért volt is minek örülni a szlovákiai Somorján rendezett ifjúsági Európa- és a romániai Otopeniben tartott ifi világbajnokságon. A két rangos esemény után elmondható, hogy utóbbiból a legnagyobb részt a nyírbátoriak 17 éves úszója, Antal Dávid vállalta, aki fő számán,

kétszáz pillangón a kontinensviadalon nem talált legyőzőre és a vébén is csupán a nála egy évvel idősebb dél-afrikai riválisa előzte meg; vagyis ezüstérem került a nyakába.

„Miután bejutottam a döntőbe, úgy voltunk vele, hogy megvan a legjobb nyolc, és már csak élvezni szeretném az úszást – kezdte az Utánpótlássportnak Antal. – Persze a rajtlistát és az előzetes időeredményeket látva, reális volt az érem, és igazából számoltunk is vele, a színét nehéz volt megjósolni, végül ezüst lett belőle. Ez volt az első igazi nagy verseny pályafutásom során, ahhoz képest szerintem tényleg remek, ahogyan az egész elsült. Azért voltam csak kicsit szomorú, mert nem hangzott el a magyar himnusz…”

Az elégedettség persze a versenyzőben és edzőjében is sokkal erősebb az esetleges hiányérzetnél.

„Előzetesen kicsit óvatosabban nyilatkoztunk, ez volt az első vébészereplésünk, és igazság szerint azt hittük, erősebb a világ – mondta a viadal kapcsán a Bátori Sárkány Úszóegyesület vezetőedzője, Kaliba Viktor. –

Azt hittük, hogy ha mi Nyírbátorban képesek vagyunk erre a teljesítményre, akkor Ausztráliában, Kínában és az Egyesült Államokban is három-négy-öt hasonló fiatalt fel fognak mutatni.

Ugyanakkor az Európa-bajnokot sosem könnyű megverni, ezt a győztes dél-afrikai ellenfele is elmondta. Az biztos, hogy még sok ilyen versenyre, sok ilyen katlanra van szükség, mint amilyen a romániai volt, a nagy események hangulatát szokni kell.”

Arra, hogy a magyar úszósport egyik legnagyobb ígérete jó kezekben van, ékes bizonyíték, hogy a korábban A hónap utánpótlásedzőjének választott szakember Az év utánpótlásedzőjének járó elismerést is kiérdemelte.

„Számomra elmondhatatlanul sokat jelent, hogy a sportszakma elismeri, követi és tudja, hogy Kelet-Magyarország csücskében, Nyírbátorban van egy ilyen srác, akit én irányíthatok. Számomra óriási dolog és egész pályafutásom csúcsa. Bízom benne, hogy jó visszajelzés Dávidnak is, aki nélkül nem kaphattam volna meg ezt a díjat és arra is biztos jó, hogy az eddigi lendülettel folytassuk a közös munkát és higgyünk magunkban!”

(Kiemelt fotó: Derencsényi István/World Aquatics)