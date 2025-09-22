Súlyemelés: tömegével írták át a korosztályos csúcslistákat

Akadtak ugyan létszámhiányos súlycsoportok is, miközben például a legnehezebbek mezőnyében hatan is harcba szálltak az U15-ös és U17-es évjáratú súlyemelők szombat-vasárnapi országos bajnokságán, amelyet a versenyrendezésben járatos és ezúttal is gondos gazdának bizonyuló Kecskeméti TE bonyolított le Bálint Csaba vezetőedző és csapata értő közreműködésével.
A 15 évesek, vagyis a serdülők bizonyultak a legszorgosabbnak a korábbi „legek” felülmúlásában,
de kitettek magukért az ifik, a 17 esztendősök legjobbjai is, akiknél élen járt a jó példával a jelen egyik legígéretesebb emelője, a tavaly serdülő Európa-bajnok Gulyás Milán. A 2009-es születésű békéscsabai talentum, aki Bökfi János irányításával 2024-ben – utolsó serdülőévében – az idősebbeknél, vagyis az ifiknél és a junioroknál is nyerni tudott az ob-n, ezúttal kedvenc súlycsoportjánál eggyel feljebb, 94 kg-ban indult, és diadalmaskodott hatalmas fölénnyel. Igaz, a nála megszokott fogásbiztonság most hibádzott, de szakításban és lökésben is elegendő volt egyetlen sikeres kísérlet, hogy mindkét fogásnemben (122, illetve 152 kiló), s persze összetettben is (274 kg) országos csúcsokkal győzzön. Példának okáért utóbbi eredményével 16 kilót javított korábbi korosztályos magyar rekordján.
És ha már a békéscsabai műhely: egy másik Bökfi-tanítvány, Garamvölgyi Kasszandra nemcsak öt remek fogással jelentkezett, hanem szakításban 71 kg-ra emelte saját országos csúcsát az ifi korú hölgyek 58 kg-os kategóriájában.
A serdülőknél Mózes Hanna tűnt ki a leginkább szárnyalók sorából. A Kecskés Zoltán vezette debreceni FISZEJ SE 13 éves kiválósága a 69 kilósoknál remekelt, mind a hat gyakorlatát hibátlanul végrehajtva. A végeredmény pedig három új országos csúcs: 63, 80, s így 143 kilogrammal. Szakításban és összetettben az alapcsúcsot, lökésben pedig a saját maga által tartottat javította meg. A Fehérvár RC 15 éves üdvöskéje, Török Fanni 61 kilós szakítása és 136 kg-os összetettje ért magyar rekordot a 63 kilogrammosok súlycsoportjában, miután mindkét eredmény egy-egy kilóval jobb lett a megállapított alapcsúcsnál.
Kijár a dicséret a 14 esztendős, REAC-os Bán Gergelynek is, aki a 65 kilósok között vitte a prímet, öt jó kísérletének gyümölcseként pedig az alapcsúcsnál öt kilóval többre, 191 kg-ig jutott, 87 és 104 kilós fogásnemi rekordokkal téve még emlékezetesebbé szereplését. A Tamási Koppány SE kitűnősége, a 15 éves Kocsi Gábor az 56 kilós serdülőknél 91 kilós lökéssel iratkozott fel a saját korosztályos rekordot döntők közé, akik sorába beállt a 88 kg-ban győztes Simai Attila Kende is, miután a REAC 15 évese megbirkózott az egymázsás teherrel is, egy kilogrammot emelve a nevéhez fűződő eddigi fogásnemi csúcson.
(Kiemelt képünkön: a serdülő Európa-bajnok Gulyás Milán országos csúcsokkal lett ifi bajnok 94 kg-ban Forrás: MSSZ)