Súlyemelés: tömegével írták át a korosztályos csúcslistákat

Akadtak ugyan létszámhiányos súlycsoportok is, miközben például a legnehezebbek mezőnyében hatan is harcba szálltak az U15-ös és U17-es évjáratú súlyemelők szombat-vasárnapi országos bajnokságán, amelyet a versenyrendezésben járatos és ezúttal is gondos gazdának bizonyuló Kecskeméti TE bonyolított le Bálint Csaba vezetőedző és csapata értő közreműködésével.

A 15 évesek, vagyis a serdülők bizonyultak a legszorgosabbnak a korábbi „legek” felülmúlásában,

de kitettek magukért az ifik, a 17 esztendősök legjobbjai is, akiknél élen járt a jó példával a jelen egyik legígéretesebb emelője, a tavaly serdülő Európa-bajnok Gulyás Milán. A 2009-es születésű békéscsabai talentum, aki Bökfi János irányításával 2024-ben – utolsó serdülőévében – az idősebbeknél, vagyis az ifiknél és a junioroknál is nyerni tudott az ob-n, ezúttal kedvenc súlycsoportjánál eggyel feljebb, 94 kg-ban indult, és diadalmaskodott hatalmas fölénnyel. Igaz, a nála megszokott fogásbiztonság most hibádzott, de szakításban és lökésben is elegendő volt egyetlen sikeres kísérlet, hogy mindkét fogásnemben (122, illetve 152 kiló), s persze összetettben is (274 kg) országos csúcsokkal győzzön. Példának okáért utóbbi eredményével 16 kilót javított korábbi korosztályos magyar rekordján.

És ha már a békéscsabai műhely: egy másik Bökfi-tanítvány, Garamvölgyi Kasszandra nemcsak öt remek fogással jelentkezett, hanem szakításban 71 kg-ra emelte saját országos csúcsát az ifi korú hölgyek 58 kg-os kategóriájában.

A serdülőknél Mózes Hanna tűnt ki a leginkább szárnyalók sorából. A Kecskés Zoltán vezette debreceni FISZEJ SE 13 éves kiválósága a 69 kilósoknál remekelt, mind a hat gyakorlatát hibátlanul végrehajtva. A végeredmény pedig három új országos csúcs: 63, 80, s így 143 kilogrammal. Szakításban és összetettben az alapcsúcsot, lökésben pedig a saját maga által tartottat javította meg. A Fehérvár RC 15 éves üdvöskéje, Török Fanni 61 kilós szakítása és 136 kg-os összetettje ért magyar rekordot a 63 kilogrammosok súlycsoportjában, miután mindkét eredmény egy-egy kilóval jobb lett a megállapított alapcsúcsnál.

Kijár a dicséret a 14 esztendős, REAC-os Bán Gergelynek is, aki a 65 kilósok között vitte a prímet, öt jó kísérletének gyümölcseként pedig az alapcsúcsnál öt kilóval többre, 191 kg-ig jutott, 87 és 104 kilós fogásnemi rekordokkal téve még emlékezetesebbé szereplését. A Tamási Koppány SE kitűnősége, a 15 éves Kocsi Gábor az 56 kilós serdülőknél 91 kilós lökéssel iratkozott fel a saját korosztályos rekordot döntők közé, akik sorába beállt a 88 kg-ban győztes Simai Attila Kende is, miután a REAC 15 évese megbirkózott az egymázsás teherrel is, egy kilogrammot emelve a nevéhez fűződő eddigi fogásnemi csúcson.

A 2025-ös korosztályos magyar bajnokok:



U15



lányok:



40 kg: Lóránt Jázmin Regina (BKV Előre) 100 kg (szakítás 45 kg, lökés 55 kg)

44 kg: Szopkó Eszter (Vállalkozók SE) 76 (33, 43)

48 kg: Binszki Lili (Soroksári SSZSE) 88 (39, 49)

53 kg: Gazda Leila (Soroksári SSZSE) 82 (39, 43)

58 kg: Pusztai Kata (Győri Atlétikai Club) 94 (42, 52)

63 kg: Török Fanni (Fehérvár RC) 136 (61, 75)

69 kg: Mózes Hanna (FISZEJ SE) 143 (63, 80)

plusz 69 kg: Szabó Nikolett (Oroszlányi SZE) 99 (45, 54)



fiúk:



48 kg: Kiss Martin (Haladás VSE) 76 (33, 43)

52 kg: Szalai Csobán (Vállalkozók SE) 90 (40, 50)

56 kg: Kocsi Gábor (Tamási Koppány SE) 153 (62, 91)

60 kg: Gaál Kristóf (Soroksári SSZSE) 120 (53, 67)

65 kg: Bán Gergely (REAC) 191 (87, 104)

71 kg: Török Balázs (Kazincbarcika) 105 (50, 55)

79 kg: Virágos Zalán (Téglásért SE) 155 (70, 85)

88 kg: Simai Attila Kende (REAC) 215 (100, 115)

plusz 88 kg: Azemi Kevin (FISZEJ SE) 205 (90, 115)



U17



lányok:



53 kg: Pakó-Vajda Hanna (Gyömrő) 94 (40, 54)

58 kg: Garamvölgyi Kasszandra (Békéscsabai SSZSE) 156 (71, 85)

69 kg: Leitner Kinga (Kazincbarcika) 90 (40, 50)

plusz 77 kg: Nagy Korina (Vállalkozók SE) 142 (60, 82)



fiúk:



60 kg: Fekécs Noel (Békéscsabai SSZSE) 170 (70, 100)

65 kg: Újfalvi Martin (Kecskeméti TE) 175 (80, 95)

71 kg: Lombosi Titusz (Vállalkozók SE) 186 (86, 100)

79 kg: Országh Botond (Kecskeméti TE) 203 (93, 110)

94 kg: Gulyás Milán (Békéscsabai SSZSE) 274 (122, 152)

plusz 94 kg: Németh Szabolcs (Téglásért SE) 235 (110, 125)

(Kiemelt képünkön: a serdülő Európa-bajnok Gulyás Milán országos csúcsokkal lett ifi bajnok 94 kg-ban Forrás: MSSZ)