Ez egy ilyen hét: a Bayern München a kosár Euroliga keretében is győzött Párizsban

A szarajevói közvéleményt nem kápráztatta el a döntés, amelynek értelmében csütörtök este a Dubai Basketball az ő városukban fogadta a Hapoel Tel-Avivot. A gázai eseményekre hivatkozó tüntetők szerdai akciója ellenére a ligaújoncok csatáját lejátszották, és Elijah Bryant 25, valamint Vaszilije Micics 19 pontjára – illetve a kiváló harmadik negyedre (35–19) – alapozva az izraeli csapat nyert is. Dwayne Bacon hiába jutott 36 pontig a dubai csapatban.

Az Euroliga éppen a héten erősítette meg ama tárgyalások tényét, amelyeknek célja, hogy az izraeli csapatok decembertől újra saját országukban játszhassák le a hazai mérkőzéseiket. A Hamász 2023. októberi terrorakciója óta biztonsági okokból semleges helyszínen fogadják ellenfeleiket az izraeliek – így a Maccabi Tel-Aviv csütörtök este szokás szerint Belgrádban játszott, és kapott ki nagy csatában a Monacótól (Mike James 34 pontot termelt a győzteseknél) –, de a nemrégiben megkötött tűzszüneti egyezmény lehetőséget teremt a visszatérésre. Döntés hamarosan.

Wade Baldwinnal (14) az élen hat játékos jutott legalább tíz pontig az utolsó helyezett ASVEL-t magabiztosan felülmúló Fenerbahcéban, amely egyelőre hullámzóan teljesít – most éppen két egymást követő vereséget kellett feledtetnie.

Nemcsak a labdarúgó Bajnokok Ligájában, hanem a kosaras csúcsligában is összecsapott Párizs és München első számú klubja a héten. Fordulatos csatában itt is német siker született: az első félidőben szinte végig a Bayern vezetett, a harmadik negyed végére fordított a Paris, aztán az utolsó játékrész megint a vendégeké volt. A bajorok kétszer annyi triplát dobtak be, mint a házigazdák (16–8), Xavier Rathan-Mayes például kilenc próbálkozásból ötöt (hármat az utolsó tíz percben), míg a specialista Andreas Obst százszázalékosan termelt távolról (4/4).

A Bayernhez hasonlóan szintén sorozatban harmadszor nyerő Baskoniában Timothé Luwawu-Cabarrot szerezte a legtöbb (16) pontot.

FÉRFI KOSÁRLABDA EUROLIGA

ALAPSZAKASZ, 9. FORDULÓ

Fenerbahce (török)–ASVEL Villeurbanne (francia) 81–67

Dubai Basketball (arab emírségekbeli)–Hapoel Tel-Aviv (izraeli) 97–109

Baskonia (spanyol)–Virtus Bologna (olasz) 87–76

Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–Monaco (francia) 107–112 – h. u.

Paris Basketball (francia)–Bayern München (német) 82–86

Szerdán játszották

Crvena zvezda (szerb)–Panathinaikosz (görög) 86–68

A pénteki program

18.30: Anadolu Efes (török)–Milan (olasz)

19.00: Zalgiris Kaunas (litván)–Valencia (spanyol)

20.15: Olympiakosz (görög)–Partizan Beograd (szerb)

20.30: Barcelona (spanyol)–Real Madrid (spanyol)