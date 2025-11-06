Kitelt Vinícius ideje Madridban – sajtóhír

Ha hinni lehet a Bild értesülésének, kitelt Vinícius Júnior ideje a Real Madridnál. A német lap állítja: a „királyi gárda” vezetősége az FC Barcelona elleni, 2–1-es győzelemmel végződő mérkőzés után úgy határozott, nem tűri tovább a brazil játékos állandó balhéit, és 2026 nyarán megszabadul tőle – persze megfelelő anyagi ellentételezés fejében.

Amint arról hírt adtunk, Xabi Alonso vezetőedző az El Clásico 71. percében lecserélte a dél-amerikait, aki a vezetőedző húzását nyomdafestéket nem tűrő szavakkal, illetve igencsak barátságtalan gesztusokkal kommentálta, beviharzott az öltözőbe, és a csak a kapusedző közbenjárására volt hajlandó kijönni onnan. A balhé azonban a kispadon is folyatódott, ahol Vinícius arról beszélt: távozni akar a klubtól.

A klub ezek után bocsánatkérésre kötelezte a 25 éves támadót, akinek a hírek szerint az öltözőben a csapattársakat és a stábokat is meg kellett követnie. A Bild arra is felhívta a figyelmet, hogy éppen a bocsánatkérés napján a The Athletic a Real öltözői problémáiról cikkezett: „Azt hiszi, hogy Guardiola, de jelenleg csak Xabi” – jegyezte meg állítólag egy meg nem nevezett idősebb játékos a baszk szakemberrel kapcsolatban. Az amerikai portál írása a német lap szerint egyértelműen Vinícius és köre ihletésére jelent meg, ami azt sugallja: Xabi Alonso és a brazil közt továbbra sem szent a béke.