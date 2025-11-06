Nemzeti Sportrádió

Kitelt Vinícius ideje Madridban – sajtóhír

V. H. L.V. H. L.
Vágólapra másolva!
2025.11.06. 10:17
Viníciustól jövő nyáron megszabadulna a Real Madrid (Fotó: Getty Images)
Címkék
Bajnokok Ligája Real Madrid Sport Bild Vinícius Júnior La Liga
A Sport Bild információi szerint a jövő nyári átigazolási időszakban a Real Madrid értékesíti egyik legnagyobb sztárját, Vinícius Júniort – döntést az El Clásico után hozta meg a fehér mezesek vezetősége.

Ha hinni lehet a Bild értesülésének, kitelt Vinícius Júnior ideje a Real Madridnál. A német lap állítja: a „királyi gárda” vezetősége az FC Barcelona elleni, 2–1-es győzelemmel végződő mérkőzés után úgy határozott, nem tűri tovább a brazil játékos állandó balhéit, és 2026 nyarán megszabadul tőle – persze megfelelő anyagi ellentételezés fejében.

Amint arról hírt adtunk, Xabi Alonso vezetőedző az El Clásico 71. percében lecserélte a dél-amerikait, aki a vezetőedző húzását nyomdafestéket nem tűrő szavakkal, illetve igencsak barátságtalan gesztusokkal kommentálta, beviharzott az öltözőbe, és a csak a kapusedző közbenjárására volt hajlandó kijönni onnan. A balhé azonban a kispadon is folyatódott, ahol Vinícius arról beszélt: távozni akar a klubtól.

A klub ezek után bocsánatkérésre kötelezte a 25 éves támadót, akinek a hírek szerint az öltözőben a csapattársakat és a stábokat is meg kellett követnie. A Bild arra is felhívta a figyelmet, hogy éppen a bocsánatkérés napján a The Athletic a Real öltözői problémáiról cikkezett: „Azt hiszi, hogy Guardiola, de jelenleg csak Xabi” – jegyezte meg állítólag egy meg nem nevezett idősebb játékos a baszk szakemberrel kapcsolatban. Az amerikai portál írása a német lap szerint egyértelműen Vinícius és köre ihletésére jelent meg, ami azt sugallja: Xabi Alonso és a brazil közt továbbra sem szent a béke.

Spanyol labdarúgás
2025.10.31. 11:12

Vinícius dühöngése: „Az ügyet lezártuk, engem már a Valencia-meccs foglalkoztat” – Xabi Alonso

Az újságírók arról faggatták az edzőt, bántja-e, hogy ő nem szerepel a bocsánatkérés címzettjei között.

Vinícius az El Clásico után ugyanis újabb baklövést követett el: a Valencia elleni, 4–0-s Real-győzelemmel végződött mérkőzésen ő végzett el a kijelölt rúgó, Kylian Mbappé helyett egy tizenegyest, amelyet ráadásul ki is hagyott. „Ez eléggé felidegesített” – kommentálta az újabb „minibotrányt” a vezetőedző, aki később le is cserélte a támadót.

Mindezek után a klubelnök, a sztárjátékosokkal egyébként hagyományosan remek viszont ápoló Florentino Pérez is megelégelte a brazil pályán belüli és kívüli ámokfutásait, és a „senki sem lehet nagyobb a klubnál” gondolat jegyében úgy döntött: eladja a 2027 nyaráig szóló szerződéssel bíró játékost, akinek a jelenlegi piaci értéke 150 millió euró körül mozog. Xabi Alonso nyugalma és az öltöző békéjének megőrzése mindenképpen megérne ennyit – írja a Bild.

SPANYOL LA LIGA
12. FORDULÓ
NOVEMBER 7., PÉNTEK
21.00: Elche–Real Sociedad (Tv: Spíler2)
NOVEMBER 8., SZOMBAT
14.00: Girona–Alavés (Tv: Spíler2)
16.15: Sevilla–Osasuna (Tv: Spíler2)
18.30: Atlético Madrid–Levante (Tv: Spíler2)
21.00: Espanyol–Villarreal (Tv: Spíler2)
NOVEMBER 9., VASÁRNAP
14.00: Athletic Bilbao–Oviedo (Tv: Spíler2)
16.15: Rayo Vallecano–Real Madrid (Tv: Spíler2)
18.30: Mallorca–Getafe
18.30: Valencia–Betis (Tv: Spíler2)
21.00: Celta Vigo–FC Barcelona (Tv: Spíler2)

   
A LA LIGA ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K

Gk

P

  1. Real Madrid

11

10

1

26–10

+16

30

  2. FC Barcelona

11

8

1

2

28–13

+15

25

  3. Villarreal

11

7

2

2

22–10

+12

23

  4. Atlético Madrid

11

6

4

1

21–10

+11

22

  5. Betis

11

5

4

2

18–12

+6

19

  6. Espanyol

11

5

3

3

15–13

+2

18

  7. Getafe

11

5

2

4

12–13

–1

17

  8. Alavés

11

4

3

4

11–10

+1

15

  9. Elche

11

3

5

3

12–13

–1

14

10. Rayo Vallecano

11

4

2

5

12–14

–2

14

11. Athletic Bilbao

11

4

2

5

11–13

–2

14

12. Celta Vigo

11

2

7

2

13–14

–1

13

13. Sevilla

11

4

1

6

17–19

–2

13

14. Real Sociedad

11

3

3

5

13–16

–3

12

15. Osasuna

11

3

2

6

9–12

–3

11

16. Levante

11

2

3

6

15–20

–5

9

17. Mallorca

11

2

3

6

11–18

–7

9

18. Valencia

11

2

3

6

10–20

–10

9

19. Oviedo

11

2

2

7

7–19

–12

8

20. Girona

11

1

4

6

10–24

–14

7

 

 

Bajnokok Ligája Real Madrid Sport Bild Vinícius Júnior La Liga
Legfrissebb hírek

Pep Guardiola a 20. BL-gólját jegyző Fodent méltatta BVB legyőzése után

Bajnokok Ligája
3 órája

Hans-Dieter Flick: Változtathatunk néhány dolgon, de a filozófiánkhoz ragaszkodnunk kell

Bajnokok Ligája
4 órája

Ha a Liverpool nyer, mindannyian nyerünk – egy este az Albertben

Bajnokok Ligája
5 órája

Háromszor vezetett a Bruges a Barcelona ellen, iksz lett a vége

Bajnokok Ligája
12 órája

Dupla Tízes: Real Madrid-verés Szoboszlai-gólpasszal – ez kellett a Liverpool visszatéréséhez?

Bajnokok Ligája
16 órája

A Real Madrid az idényben először bizonyult gólképtelennek

Bajnokok Ligája
22 órája

Andrés Iniesta szelíd tanácsa: Legyenek türelmesek Lamine Yamallal...

Bajnokok Ligája
22 órája

Hiába a sok gól, Erling Haaland a visszafogott norvég srác maradt

Bajnokok Ligája
22 órája
Ezek is érdekelhetik