Kitelt Vinícius ideje Madridban – sajtóhír
Ha hinni lehet a Bild értesülésének, kitelt Vinícius Júnior ideje a Real Madridnál. A német lap állítja: a „királyi gárda” vezetősége az FC Barcelona elleni, 2–1-es győzelemmel végződő mérkőzés után úgy határozott, nem tűri tovább a brazil játékos állandó balhéit, és 2026 nyarán megszabadul tőle – persze megfelelő anyagi ellentételezés fejében.
Amint arról hírt adtunk, Xabi Alonso vezetőedző az El Clásico 71. percében lecserélte a dél-amerikait, aki a vezetőedző húzását nyomdafestéket nem tűrő szavakkal, illetve igencsak barátságtalan gesztusokkal kommentálta, beviharzott az öltözőbe, és a csak a kapusedző közbenjárására volt hajlandó kijönni onnan. A balhé azonban a kispadon is folyatódott, ahol Vinícius arról beszélt: távozni akar a klubtól.
A klub ezek után bocsánatkérésre kötelezte a 25 éves támadót, akinek a hírek szerint az öltözőben a csapattársakat és a stábokat is meg kellett követnie. A Bild arra is felhívta a figyelmet, hogy éppen a bocsánatkérés napján a The Athletic a Real öltözői problémáiról cikkezett: „Azt hiszi, hogy Guardiola, de jelenleg csak Xabi” – jegyezte meg állítólag egy meg nem nevezett idősebb játékos a baszk szakemberrel kapcsolatban. Az amerikai portál írása a német lap szerint egyértelműen Vinícius és köre ihletésére jelent meg, ami azt sugallja: Xabi Alonso és a brazil közt továbbra sem szent a béke.
Vinícius dühöngése: „Az ügyet lezártuk, engem már a Valencia-meccs foglalkoztat” – Xabi Alonso
Vinícius az El Clásico után ugyanis újabb baklövést követett el: a Valencia elleni, 4–0-s Real-győzelemmel végződött mérkőzésen ő végzett el a kijelölt rúgó, Kylian Mbappé helyett egy tizenegyest, amelyet ráadásul ki is hagyott. „Ez eléggé felidegesített” – kommentálta az újabb „minibotrányt” a vezetőedző, aki később le is cserélte a támadót.
Mindezek után a klubelnök, a sztárjátékosokkal egyébként hagyományosan remek viszont ápoló Florentino Pérez is megelégelte a brazil pályán belüli és kívüli ámokfutásait, és a „senki sem lehet nagyobb a klubnál” gondolat jegyében úgy döntött: eladja a 2027 nyaráig szóló szerződéssel bíró játékost, akinek a jelenlegi piaci értéke 150 millió euró körül mozog. Xabi Alonso nyugalma és az öltöző békéjének megőrzése mindenképpen megérne ennyit – írja a Bild.
SPANYOL LA LIGA
12. FORDULÓ
NOVEMBER 7., PÉNTEK
21.00: Elche–Real Sociedad (Tv: Spíler2)
NOVEMBER 8., SZOMBAT
14.00: Girona–Alavés (Tv: Spíler2)
16.15: Sevilla–Osasuna (Tv: Spíler2)
18.30: Atlético Madrid–Levante (Tv: Spíler2)
21.00: Espanyol–Villarreal (Tv: Spíler2)
NOVEMBER 9., VASÁRNAP
14.00: Athletic Bilbao–Oviedo (Tv: Spíler2)
16.15: Rayo Vallecano–Real Madrid (Tv: Spíler2)
18.30: Mallorca–Getafe
18.30: Valencia–Betis (Tv: Spíler2)
21.00: Celta Vigo–FC Barcelona (Tv: Spíler2)
|A LA LIGA ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Real Madrid
11
10
–
1
26–10
+16
30
|2. FC Barcelona
11
8
1
2
28–13
+15
25
|3. Villarreal
11
7
2
2
22–10
+12
23
|4. Atlético Madrid
11
6
4
1
21–10
+11
22
|5. Betis
11
5
4
2
18–12
+6
19
|6. Espanyol
11
5
3
3
15–13
+2
18
|7. Getafe
11
5
2
4
12–13
–1
17
|8. Alavés
11
4
3
4
11–10
+1
15
|9. Elche
11
3
5
3
12–13
–1
14
|10. Rayo Vallecano
11
4
2
5
12–14
–2
14
|11. Athletic Bilbao
11
4
2
5
11–13
–2
14
|12. Celta Vigo
11
2
7
2
13–14
–1
13
|13. Sevilla
11
4
1
6
17–19
–2
13
|14. Real Sociedad
11
3
3
5
13–16
–3
12
|15. Osasuna
11
3
2
6
9–12
–3
11
|16. Levante
11
2
3
6
15–20
–5
9
|17. Mallorca
11
2
3
6
11–18
–7
9
|18. Valencia
11
2
3
6
10–20
–10
9
|19. Oviedo
11
2
2
7
7–19
–12
8
|20. Girona
11
1
4
6
10–24
–14
7