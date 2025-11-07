Szabó István: Nem hátsó szándékkal ülök majd a lelátón; A vége szoros lett, de a Fradi hozta a kötelezőt

A Nemzeti Sport pénteki számából ajánljuk:

Öltözői szigor? A futballpályán nincs demokrácia! Az NS kerekasztal című havi rendszerességgel megjelenő rovatunkban ezúttal október legizgalmasabb témáit boncolgatjuk. A válogatott alaposan kitett magáért a világbajnoki selejtezősorozatban, Örményországot 2–0-ra győzte le, míg Portugáliában 2–2-s bravúrt ért el. Az NB I-ben eközben megtörtént a második edzőváltás is, Nyíregyházán Szabó István munkáját köszönték meg. A 245. derbi pedig nem a játékról marad emlékezetes, hanem Gróf Dávid különös megmozdulásáról, aki csúnyán ellökte a labdaszedőt. A három témában Csank János korábbi szövetségi kapitány, Pásztor József, a Békéscsaba szakmai igazgatója, korábbi 9-szeres válogatott középpályás, valamint Hajdú B. István, az M4 Sport kommentátora mondta el a véleményét Borbola Bencének

A Varga Barnabás és Tóth Alex nélkül kezdő Ferencváros, akárcsak a nyári BL-selejtezőben, most is legyőzte a bolgár bajnok Ludogorecet – a sorozat alapszakaszában a zöld-fehérek ezzel négy forduló után tíz ponttal a 3. helyen állnak

Szabó István: Nem hátsó szándékkal ülök majd a lelátón. A Nyíregyháza Spartacustól múlt héten távozó szakember az elkövetett hibáról, a tiszteletről, a rizikóról, a futballmániáról és a válogatott játékosokról is beszélt Cserháti Andrásnak

Szoboszlai Dominik a Liverpoolban is csapatkapitány lehet. Egy ideje megszokott jelenség, hogy Szoboszlai Dominik teljesítményét a nemzetközi sajtó is a legmagasabb szintűre értékeli, a The Athletic cikke ugyanakkor új szintet jelent, és a magyar légióst a Liverpool leendő csapatkapitányaként emlegeti. Gyenge Balázs helyszíni beszámolója

Messze túlteljesítette edzője várakozását az ETO, ugyanis veretlenül vezeti a magyar bajnokságot és a Bajnokok Ligája A-csoportját is a győri női kézilabdacsapat. Ezen az őszön minden eddigi meccsén legalább harminc gólt szerzett az ETO, de a jó szerepléshez a kapusok is hozzátették a magukét. Jakus Barnabás háttéranyaga

