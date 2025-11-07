Nemzeti Sportrádió

Szabó István: Nem hátsó szándékkal ülök majd a lelátón; A vége szoros lett, de a Fradi hozta a kötelezőt

SZ. M.SZ. M.
Vágólapra másolva!
2025.11.07. 00:05
Címkék
ajánló NS-ajánló NS-ajánlat

A Nemzeti Sport pénteki számából ajánljuk:

 

Öltözői szigor? A futballpályán nincs demokrácia! Az NS kerekasztal című havi rendszerességgel megjelenő rovatunkban ezúttal október legizgalmasabb témáit boncolgatjuk. A válogatott alaposan kitett magáért a világbajnoki selejtezősorozatban, Örményországot 2–0-ra győzte le, míg Portugáliában 2–2-s bravúrt ért el. Az NB I-ben eközben megtörtént a második edzőváltás is, Nyíregyházán Szabó István munkáját köszönték meg. A 245. derbi pedig nem a játékról marad emlékezetes, hanem Gróf Dávid különös megmozdulásáról, aki csúnyán ellökte a labdaszedőt. A három témában Csank János korábbi szövetségi kapitány, Pásztor József, a Békéscsaba szakmai igazgatója, korábbi 9-szeres válogatott középpályás, valamint Hajdú B. István, az M4 Sport kommentátora mondta el a véleményét Borbola Bencének

A Varga Barnabás és Tóth Alex nélkül kezdő Ferencváros, akárcsak a nyári BL-selejtezőben, most is legyőzte a bolgár bajnok Ludogorecet  – a sorozat alapszakaszában a zöld-fehérek ezzel négy forduló után tíz ponttal a 3. helyen állnak

Szabó István: Nem hátsó szándékkal ülök majd a lelátón. A Nyíregyháza Spartacustól múlt héten távozó szakember az elkövetett hibáról, a tiszteletről, a rizikóról, a futballmániáról és a válogatott játékosokról is beszélt Cserháti Andrásnak

Szoboszlai Dominik a Liverpoolban is csapatkapitány lehet. Egy ideje megszokott jelenség, hogy Szoboszlai Dominik teljesítményét a nemzetközi sajtó is a legmagasabb szintűre értékeli, a The Athletic cikke ugyanakkor új szintet jelent, és a magyar légióst a Liverpool leendő csapatkapitányaként emlegeti. Gyenge Balázs helyszíni beszámolója

Messze túlteljesítette edzője várakozását az ETO, ugyanis veretlenül vezeti a magyar bajnokságot és a Bajnokok Ligája A-csoportját is a győri női kézilabdacsapat. Ezen az őszön minden eddigi meccsén legalább harminc gólt szerzett az ETO, de a jó szerepléshez a kapusok is hozzátették a magukét. Jakus Barnabás háttéranyaga

A NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!

 

 

ajánló NS-ajánló NS-ajánlat
Legfrissebb hírek

Műtét vár Tóth Balázsra; Keane: Egy győzelem közelebb repítene minket az álmainkhoz

E-újság
2025.11.05. 23:55

Szoboszlai-gólpassz, Real-verés a BL-ben; Bárány és Redzic a két újonc a Rossi-keretben

E-újság
2025.11.05. 00:21

A futballvilág az Anfielden – jön a Liverpool–Real Madrid rangadó a BL-ben; Tóth Balázs élete egyik legnagyobb védéséről

E-újság
2025.11.03. 23:29

Márton Luana: Jó lábbal keltem fel, tökéletes állapotban voltam; Negyedszer is: Szoboszlai a meccs legjobbja!

E-újság
2025.11.02. 23:55

Yaakobishvili Áron számára felpörgött a felnőttfutball, Bárány Donát a tizedik meccsére készül a ZTE ellen

E-újság
2025.11.01. 23:45

Lukács Dániel: Tessék, itt vagyok, ezért dolgoztam!; Babos Tímea: Érzem, tudom, hogy párosban még mindig nagyon jó játékos vagyok

E-újság
2025.10.30. 23:30

Mol Magyar Kupa: kiütések, szoros meccsek; Fazekas Gergő már nem újonc, de még nem elég tapasztalt

E-újság
2025.10.30. 00:01

A Liverpoolnak Arne Slot miatt is győznie kellene; Jászapáti Petra: Egyelőre szépen sétálni, majd futni szeretnék

E-újság
2025.10.28. 23:35
Ezek is érdekelhetik