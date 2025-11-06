Pénteki sportműsor: Babosék a vb-döntőért teniszeznek; indul a Sao Pauló-i F1-es hétvége
NOVEMBER 7., PÉNTEK
FUTBALLPROGRAM
FRANCIA LIGUE 1
12. FORDULÓ
20.45: Paris FC–Rennes
NÉMET BUNDESLIGA
10. FORDULÓ
20.30: Werder Bremen–Wolfsburg (Tv: Arena4)
OLASZ SERIE A
11. FORDULÓ
20.45: Pisa–Cremonese
SPANYOL LA LIGA
12. FORDULÓ
21.00: Elche–Real Sociedad (Tv: Spíler2)
SZAÚD-ARÁBIA
SAUDI PRO LEAGUE
18.25: Al-Nadzsma–Al-Hilal (Tv: Spíler1)
FUTSAL
FÉRFI NB I, 12. FORDULÓ
18.00: Nyíregyháza–PTE-PEAC
18.30: Veszprém–MFA
19.00: Nyírbátor–DEAC
19.50: Aramis–Berettyóújfalu
20.45: Újpest–Haladás
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
EVEZÉS
Beach sprint-világbajnokság, Antalya
Női egyes (Preil Vivien)
FORMULA–1
SAO PAULÓ-I NAGYDÍJ, SAO PAULO
15.30: szabadedzés (Tv: M4 Sport)
19.30: sprintkvalifikáció (Tv: M4 Sport)
GOLF
PGA Tour
21.00: Los Cabos Championship, 2. nap (Tv: Eurosport2)
JÉGKORONG
FÉRFIAK
Nemzetek Európai Kupája 2. forduló, Épinal
16.00: Dánia–Magyarország
20.45: Franciaország–Norvégia
NŐK
Németország-kupa, 2. forduló, Landshut
15.00: Magyarország–Franciaország
19.00: Németország–Szlovákia
KERÉKPÁR
BMX-vb, Rijád
12.55: flatland, döntő (Tv: Eurosport2)
17.55: flatland, döntő (Tv: Eurosport1)
KÉZILABDA
MAGYAR KUPA, NŐK
3. FORDULÓ
18.00: Alba Fehérvár KC–Dunaújvárosi Kohász KA
KOSÁRLABDA
FÉRFI EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 9. FORDULÓ
18.30: Anadolu Efes (török)–Milan (olasz)
19.00: Zalgiris Kaunas (litván)–Valencia (spanyol)
20.15: Olympiakosz (görög)–Partizan Beograd (szerb)
20.30: Barcelona (spanyol)–Real Madrid (spanyol)
KÜZDŐSPORTOK
13.30: ONE Friday Fights, Bangkok (Tv: Sport2)
20.30: MMA Hexagone MMA 16., Székesfehérvár (Tv: Match4)
Szombat, 3.00: ONE Fight Night 37, Roman Krklija–Samet Agdeve, Bangkok (Tv: Sport2)
MOTORSPORT
Gyorsaságimotoros-vb, Portugál GP
9.45: Moto3, 1. szabadedzés (Tv: Arena4)
10.45: Moto2, 1. szabadedzés (Tv: Arena4)
11.45: MotoGP, 1. szabadedzés (Tv: Arena4)
14.00: Moto3, edzés (Tv: Arena4)
15.00: Moto2, edzés (Tv: Arena4)
16.00: MotoGP, edzés (Tv: Arena4)
MŰKORCSOLYA
Grand Prix, Oszaka
6.35: páros rövidprogram (Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei)
8.15: férfiak, rövid program (Tv: Eurosport2)
11.00: nők, rövid program (Tv: Eurosport2)
RÖPLABDA
FÉRFI EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ
18.30: MEAFC-Peka Bau–Fino Kaposvár
NŐI EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ
18.00: MBH-Békéscsaba–TFSE
18.00: KHG KNRC–Szent Benedek RA
SAKK
Világkupa, Goa
10.30: 3. forduló (a 32 közé jutásért), első mérkőzések (Rapport Richárd, Lékó Péter, Gledura Benjamin)
STRANDRÖPLABDA
9.00: klub Európa-kupa, Iráklio
SZNÚKER
International Championship, Nanking
7.00: elődöntő (Tv: Eurosport1)
12.30: elődöntő (Tv: Eurosport1)
TENISZ
WTA-VILÁGBAJNOKSÁG, RIJÁD
Egyes, elődöntő
16.00: Jessica Pegula (amerikai, 5.)–Jelena Ribakina (kazah, 6.) (Tv: Match4)
17.30: Arina Szabalenka (fehérorosz, 1.)–Amanda Anisimova (amerikai, 4.) (Tv: Match4)
Páros, elődöntő
13.30: Babos Tímea, Luisa Stefani (magyar, brazil, 7.)–Hszie Su-vej, Jelena Ostapenko (tajvani, lett, 6.)
19.00: Veronyika Kugyermetova, Elise Mertens (orosz, belga, 4.)–Katerina Siniaková, Taylor Townsend (cseh, amerikai, 2.)
ATP 250-ES TORNA, ATHÉN
16.00: egyes, elődöntő; páros, elődöntő
ATP 250-ES TORNA, METZ
13.30: egyes, elődöntő; páros, elődöntő
ÚSZÁS
Rövid pályás országos bajnokság, Debrecen
9.00: előfutamok
17.00: döntők (Tv: M4 Sport)
VÍVÁS
Tőr-világkupaverseny, Mallorca
9.00: egyéni, selejtező, férfiak
Kard-világkupaverseny, Algír
11.00: egyéni, selejtező, nők
VÍZILABDA
FÉRFI KONFERENCIAKUPA, SELEJTEZŐ, 1. FORDULÓ
A-csoport (Utrecht), 1. játéknap
19.00: UZSC Utrecht (holland)–EPS-Honvéd
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ
A-csoport
19.00: Dunaújváros–Alimosz (görög)
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Risztov Éva, Csisztu Zsuzsa, Bene Ferenc
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Cristiano Ronaldo interjút adott
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet Bánki József a vonalban
9.00: Kemény Dénest hívjuk. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: a magyar jégkorong-válogatott története az 1964-es téli olimpiától az idei, herningi csodáig
12.00: Bajnokok. Mincza-Nébald Ildikó világés Európa-bajnok, olimpiai bronzérmes vívóval Szegő Tibor beszélget
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Gurulj be lassítva is! Berkesi Judittal és Hajdú B. Istvánnal
14.00: Karfiolfül Regős László Pállal
14.35: Hárompontos Péter Ágostonnal és Hamzók Gotfriddal
Hazafutás
Műsorvezető: Kreisz Bálint
Szerkesztő: Szabó Szilvia
15.00: A Ferencváros–Ludogorec labdarúgó Európa-liga-mérkőzés értékelése, vendég: Hajdu Attila
16.00: Nemzeti Sportkör, vendégek: Somogyi Zsolt, Szegő Tibor, Székely Dávid
17.00: A teniszezők WTA-világbajnokságán történtek értékelése
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Beszámoló a rövid pályás úszó országos bajnokság eseményeiről
Körkapcsolás
Műsorvezető: Szegő Tibor
Szerkesztő: Erdei Márk
18.00: Szombaton Veszprém–Szeged rangadót rendeznek a férfi kézilabda NB I-ben és mindhárom női csapatunk pályára lép a kézilabda Bajnokok Ligájában
19.00: Klivinyi Kinga visszatért a pályára, miután megszületett a második gyermeke; a hétvégén a Sao Pauló-i Nagydíjjal folytatódik Formula–1
19.30: A labdarúgó Európa-liga csütörtöki meccseit értékeljük és a Premier League hétvégi rangadóira hangolunk
20.00: Konferencia a doppingról. A pécsi rendezvény előtt beszélgetünk Elbert Gábor egyetemi docenssel és Zubor Attila vb-bronzérmes úszóval
21.00: A nap legfontosabb interjúi
21.30: Hajdu Attila volt a Hazafutás vendége, aki a Ferencváros csütörtöki Európa-ligás teljesítményéről beszélt
22.30: Sportvilág Keszi Dórával