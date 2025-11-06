Pénteki sportműsor: Babosék a vb-döntőért teniszeznek; indul a Sao Pauló-i F1-es hétvége

NOVEMBER 7., PÉNTEK

FUTBALLPROGRAM

FRANCIA LIGUE 1

12. FORDULÓ

20.45: Paris FC–Rennes

NÉMET BUNDESLIGA

10. FORDULÓ

20.30: Werder Bremen–Wolfsburg (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A

11. FORDULÓ

20.45: Pisa–Cremonese

SPANYOL LA LIGA

12. FORDULÓ

21.00: Elche–Real Sociedad (Tv: Spíler2)

SZAÚD-ARÁBIA

SAUDI PRO LEAGUE

18.25: Al-Nadzsma–Al-Hilal (Tv: Spíler1)

FUTSAL

FÉRFI NB I, 12. FORDULÓ

18.00: Nyíregyháza–PTE-PEAC

18.30: Veszprém–MFA

19.00: Nyírbátor–DEAC

19.50: Aramis–Berettyóújfalu

20.45: Újpest–Haladás

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

EVEZÉS

Beach sprint-világbajnokság, Antalya

Női egyes (Preil Vivien)

FORMULA–1

SAO PAULÓ-I NAGYDÍJ, SAO PAULO

15.30: szabadedzés (Tv: M4 Sport)

19.30: sprintkvalifikáció (Tv: M4 Sport)

GOLF

PGA Tour

21.00: Los Cabos Championship, 2. nap (Tv: Eurosport2)

JÉGKORONG

FÉRFIAK

Nemzetek Európai Kupája 2. forduló, Épinal

16.00: Dánia–Magyarország

20.45: Franciaország–Norvégia

NŐK

Németország-kupa, 2. forduló, Landshut

15.00: Magyarország–Franciaország

19.00: Németország–Szlovákia

KERÉKPÁR

BMX-vb, Rijád

12.55: flatland, döntő (Tv: Eurosport2)

17.55: flatland, döntő (Tv: Eurosport1)

KÉZILABDA

MAGYAR KUPA, NŐK

3. FORDULÓ

18.00: Alba Fehérvár KC–Dunaújvárosi Kohász KA

KOSÁRLABDA

FÉRFI EUROLIGA

ALAPSZAKASZ, 9. FORDULÓ

18.30: Anadolu Efes (török)–Milan (olasz)

19.00: Zalgiris Kaunas (litván)–Valencia (spanyol)

20.15: Olympiakosz (görög)–Partizan Beograd (szerb)

20.30: Barcelona (spanyol)–Real Madrid (spanyol)

KÜZDŐSPORTOK

13.30: ONE Friday Fights, Bangkok (Tv: Sport2)

20.30: MMA Hexagone MMA 16., Székesfehérvár (Tv: Match4)

Szombat, 3.00: ONE Fight Night 37, Roman Krklija–Samet Agdeve, Bangkok (Tv: Sport2)

MOTORSPORT

Gyorsaságimotoros-vb, Portugál GP

9.45: Moto3, 1. szabadedzés (Tv: Arena4)

10.45: Moto2, 1. szabadedzés (Tv: Arena4)

11.45: MotoGP, 1. szabadedzés (Tv: Arena4)

14.00: Moto3, edzés (Tv: Arena4)

15.00: Moto2, edzés (Tv: Arena4)

16.00: MotoGP, edzés (Tv: Arena4)

MŰKORCSOLYA

Grand Prix, Oszaka

6.35: páros rövidprogram (Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei)

8.15: férfiak, rövid program (Tv: Eurosport2)

11.00: nők, rövid program (Tv: Eurosport2)

RÖPLABDA

FÉRFI EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ

18.30: MEAFC-Peka Bau–Fino Kaposvár

NŐI EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ

18.00: MBH-Békéscsaba–TFSE

18.00: KHG KNRC–Szent Benedek RA

SAKK

Világkupa, Goa

10.30: 3. forduló (a 32 közé jutásért), első mérkőzések (Rapport Richárd, Lékó Péter, Gledura Benjamin)

STRANDRÖPLABDA

9.00: klub Európa-kupa, Iráklio

SZNÚKER

International Championship, Nanking

7.00: elődöntő (Tv: Eurosport1)

12.30: elődöntő (Tv: Eurosport1)

TENISZ

WTA-VILÁGBAJNOKSÁG, RIJÁD

Egyes, elődöntő

16.00: Jessica Pegula (amerikai, 5.)–Jelena Ribakina (kazah, 6.) (Tv: Match4)

17.30: Arina Szabalenka (fehérorosz, 1.)–Amanda Anisimova (amerikai, 4.) (Tv: Match4)

Páros, elődöntő

13.30: Babos Tímea, Luisa Stefani (magyar, brazil, 7.)–Hszie Su-vej, Jelena Ostapenko (tajvani, lett, 6.)

19.00: Veronyika Kugyermetova, Elise Mertens (orosz, belga, 4.)–Katerina Siniaková, Taylor Townsend (cseh, amerikai, 2.)

ATP 250-ES TORNA, ATHÉN

16.00: egyes, elődöntő; páros, elődöntő

ATP 250-ES TORNA, METZ

13.30: egyes, elődöntő; páros, elődöntő

ÚSZÁS

Rövid pályás országos bajnokság, Debrecen

9.00: előfutamok

17.00: döntők (Tv: M4 Sport)

VÍVÁS

Tőr-világkupaverseny, Mallorca

9.00: egyéni, selejtező, férfiak

Kard-világkupaverseny, Algír

11.00: egyéni, selejtező, nők

VÍZILABDA

FÉRFI KONFERENCIAKUPA, SELEJTEZŐ, 1. FORDULÓ

A-csoport (Utrecht), 1. játéknap

19.00: UZSC Utrecht (holland)–EPS-Honvéd

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ

A-csoport

19.00: Dunaújváros–Alimosz (görög)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Risztov Éva, Csisztu Zsuzsa, Bene Ferenc

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Cristiano Ronaldo interjút adott

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet Bánki József a vonalban

9.00: Kemény Dénest hívjuk. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: a magyar jégkorong-válogatott története az 1964-es téli olimpiától az idei, herningi csodáig

12.00: Bajnokok. Mincza-Nébald Ildikó világés Európa-bajnok, olimpiai bronzérmes vívóval Szegő Tibor beszélget

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Gurulj be lassítva is! Berkesi Judittal és Hajdú B. Istvánnal

14.00: Karfiolfül Regős László Pállal

14.35: Hárompontos Péter Ágostonnal és Hamzók Gotfriddal

Hazafutás

Műsorvezető: Kreisz Bálint

Szerkesztő: Szabó Szilvia

15.00: A Ferencváros–Ludogorec labdarúgó Európa-liga-mérkőzés értékelése, vendég: Hajdu Attila

16.00: Nemzeti Sportkör, vendégek: Somogyi Zsolt, Szegő Tibor, Székely Dávid

17.00: A teniszezők WTA-világbajnokságán történtek értékelése

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: Beszámoló a rövid pályás úszó országos bajnokság eseményeiről

Körkapcsolás

Műsorvezető: Szegő Tibor

Szerkesztő: Erdei Márk

18.00: Szombaton Veszprém–Szeged rangadót rendeznek a férfi kézilabda NB I-ben és mindhárom női csapatunk pályára lép a kézilabda Bajnokok Ligájában

19.00: Klivinyi Kinga visszatért a pályára, miután megszületett a második gyermeke; a hétvégén a Sao Pauló-i Nagydíjjal folytatódik Formula–1

19.30: A labdarúgó Európa-liga csütörtöki meccseit értékeljük és a Premier League hétvégi rangadóira hangolunk

20.00: Konferencia a doppingról. A pécsi rendezvény előtt beszélgetünk Elbert Gábor egyetemi docenssel és Zubor Attila vb-bronzérmes úszóval

21.00: A nap legfontosabb interjúi

21.30: Hajdu Attila volt a Hazafutás vendége, aki a Ferencváros csütörtöki Európa-ligás teljesítményéről beszélt

22.30: Sportvilág Keszi Dórával