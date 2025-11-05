U18-as válogatott: győzelem a szlovákok ellen Dunaszerdahelyen

Nemzeti Sportrádió

2025.11.05. 14:44
labdarúgás U17-es leányválogatott utánpótlás utánpótlássport U18-as válogatott
Szerdán az U18-as fiú és az U17-es leány labdarúgó-válogatott is felkészülési mérkőzést játszott: előbbi idegenben nyert a szlovákok ellen, utóbbi itthon kikapott a svájciaktól.

A Németh Antal vezette U18-as fiú labdarúgó-válogatott szerdán délben a szlovákok vendégeként lépett pályára edzőmeccsen Dunaszerdahelyen, és a mieink 3–2-re megnyerték a találkozót. 

Mindeközben a Makrai László irányította U17-es leányválogatott a svájciakkal játszott Telkiben, és a novemberi végi Eb-selejtezőtornára készülő magyar csapat 1–0-s vereséget szenvedett hazai pályán.

(Kiemelt képen: az U18-as fiúválogatott Forrás: MLSZ)

