U18-as válogatott: győzelem a szlovákok ellen Dunaszerdahelyen

A Németh Antal vezette U18-as fiú labdarúgó-válogatott szerdán délben a szlovákok vendégeként lépett pályára edzőmeccsen Dunaszerdahelyen, és a mieink 3–2-re megnyerték a találkozót.

Mindeközben a Makrai László irányította U17-es leányválogatott a svájciakkal játszott Telkiben, és a novemberi végi Eb-selejtezőtornára készülő magyar csapat 1–0-s vereséget szenvedett hazai pályán.

(Kiemelt képen: az U18-as fiúválogatott Forrás: MLSZ)