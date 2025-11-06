Vívás: rekordlétszámot hoz a kadétok európai körversenye Budapesten

Ezen a hétvégén ismét Magyarország lesz a korosztályos vívóélet központja, Budapesten a kadét párbajtőrözők, Gödöllőn a kadét kardozók számára rendeznek európai körversenyt. A megméretés csak nevében „európai”, hiszen a világ számos országából érkeznek hazánkba ígéretek, hogy kihozzák magukból a legjobbat a páston.

A hazai szövetség tájékoztatása szerint párbajtőrben eddig soha nem látott nagyságú mezőny gyűlik össze.

A fiúknál több mint 450, a lányoknál csaknem 420 egyéni nevezés érkezett,

és ez minden eddigi rekordot megdönt az olyan eseményeken, amelyeken limitált az indulólétszám nemzetenként. Társul még ehhez nagyjából 150 csapat nevezés, így aztán az edzőkkel, kísérőkkel, versenybírókkal, szervezőkkel együtt naponta megközelítőleg kétezren lesznek majd a BOK-csarnok porondján. Gödöllőn a Premontrei Sportcsarnokban nagyjából 500 fiatal kardozóval kell számolni. A seregszemle egyike a nemzetközi válogatóversenyeknek is, és miután a globális viadalokon jelentősebb ranglistapontokat lehet gyűjteni, a jól teljesítő reménységek nagy lépést tehetnek a világversenyekre való kijutás felé.

A párbajtőröző Horváth Lotti a korosztálya világbajnokaként léphet pástra Budapesten Fotó: Bizzi Team

Bizakodhatunk, hiszen

a magyar kadétok rendre jól teljesítenek a hazai körversenyeken.

Tavaly – amikor mindkét fegyvernem képviselői Budapesten szerepeltek – négy éremmel zártak vívóink. Akkor egyéniben a kardozó Felföldi Szonja állhatott fel a dobogó legalsó fokára, csapatban ezüstöt nyertek a párbajtőröző fiúk (Kiss Donát, Koch Lénárd, Nagy-Tószegi Soma, Petrovszki Áron), míg bronzot a kardozó (Felföldi Szonja, Imre Dóra, Komjáthy Boglárka, Kovács Adél) és a párbajtőröző (Horváth Lotti, Rónaszéky Izabella, Szilárd Anna, Terhes Hanna) lányok.

Ebben az idényben a párbajtőrözők már szerepeltek egy európai körversenyen Klagenfurtban. Ausztriában a korosztály regnáló világbajnoka, Horváth Lotti ezüstérmes lett, míg bronznak örülhetett a fiúcsapat Petrovszki Áron, Dékány Patrik, Nogula Mór, Botzheim Ádám összetételben.

(Kiemelt kép forrása: MVSZ)