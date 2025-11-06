Csütörtöki sportműsor: Európa-liga-meccset játszik a Ferencváros
NOVEMBER 6., CSÜTÖRTÖK
FUTBALLPROGRAM
EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ
18.45: Salzburg (osztrák)–Go Ahead Eagles (holland)
18.45: Basel (svájci)–FCSB (román)
18.45: Midtjylland (dán)–Celtic (skót)
18.45: Utrecht (holland)–Porto (portugál)
18.45: Crvena zvezda (szerb)–Lille (francia)
18.45: Dinamo Zagreb (horvát)–Celta Vigo (spanyol)
18.45: Malmö (svéd)–Panathinaikosz (görög)
18.45: Nice (francia)–Freiburg (német)
18.45: Sturm Graz (osztrák)–Nottingham Forest (angol) (Tv: Sport1)
21.00: FERENCVÁROS–Ludogorec (bolgár) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
21.00: Aston Villa (angol)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli)
21.00: Bologna (olasz)–Brann Bergen (norvég)
21.00: Viktoria Plzen (cseh)–Fenerbahce (török)
21.00: PAOK (görög)–Young Boys (svájci)
21.00: Rangers (skót)–Roma (olasz)
21.00: Real Betis (spanyol)–Lyon (francia)
21.00: Braga (portugál)–Genk (belga)
21.00: VfB Stuttgart (német)–Feyenoord (holland)
KONFERENCIALIGA
ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ
18.45: Mainz (német)–Fiorentina (olasz)
18.45: Sparta Praha (cseh)–Raków (lengyel)
18.45: AEK Athén (görög)–Shamrock Rovers (ír)
18.45: AEK Larnaca (ciprusi)–Aberdeen (skót)
18.45: Sahtar Doneck (ukrán)–Breidablik (izlandi)
18.45: Noa (örmény)–Sigma Olomouc (cseh)
18.45: Kuopio (finn)–Slovan Bratislava (szlovák)
18.45: Celje (szlovén)–Legia Warszawa (lengyel)
18.45: Samsunspor (török)–Hamrun Spartans (máltai)
18.45: Häcken (svéd)–Strasbourg (francia)
21.00: Crystal Palace (angol)–AZ (holland)
21.00: Lausanne (svájci)–Omonia (ciprusi)
21.00: Dinamo Kijev (ukrán)–Zrinjski Mostar (bosznia-hercegovinai)
21.00: Skendija (északmacedón)–Jagiellonia (lengyel)
21.00: Lincoln Red Imps (gibraltári)–Rijeka (horvát)
21.00: Rayo Vallecano (spanyol)–Lech Poznan (lengyel)
21.00: Shelbourne (ír)–Drita (koszovói)
21.00: Rapid Wien (osztrák)–Universitatea Craiova (román)
FUTSAL
FÉRFI NB I, 12. FORDULÓ
18.30: Kecskemét–H.O.P.E. Futsal
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL
Péntek, 2.15: Denver Broncos–Las Vegas Raiders (Tv: Arena4)
EVEZÉS
9.00: beach sprintvilágbajnokság, Antalya (női egyes, Preil Vivien)
GOLF
21.00: PGA Tour, Los Cabos Championship, 1. nap (Tv: Eurosport2)
JÉGKORONG
Férfi Nemzetek Európai Kupája, 1. forduló, Épinal
16.00: Magyarország–Norvégia
20.45: Franciaország–Dánia
KÉZILABDA
NŐI MAGYAR KUPA
3. forduló
18.00: Zengő Alföld Orosházi KA (NB II)–Váci NKSE
KOSÁRLABDA
FÉRFI EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 9. FORDULÓ
18.45: Fenerbahce (török)–ASVEL Villeurbanne (francia)
19.00: Dubai Basketball (arab emírségekbeli)–Hapoel Tel-Aviv (izraeli)
20.30: Baskonia (spanyol)–Virtus Bologna (olasz)
21.00: Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–Monaco (francia)
21.00: Paris Basketball (francia)–Bayern München (német)
LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1161 (Tv: Sport2)
RÖPLABDA
FÉRFI KÖZÉP-EURÓPAI LIGA
3. forduló
18.00: OK i-Vent Maribor (szlovén)–MÁV Előre Foxconn
FÉRFI MAGYAR KUPA
Nyolcaddöntő
19.30: Közgáz-Corvinus–Kecskeméti RC
NŐI CHALLENGE-KUPA, SELEJTEZŐ
2. forduló, visszavágó
17.30: LP Salo (finn)–Fatum Nyíregyháza
SAKK
Világkupa, Goa
10.30: 2. forduló, rájátszás (Kántor Gergely)
STRANDRÖPLABDA
9.00: klub Európa-kupa, Iráklio
SZNÚKER
International Championship, negyeddöntő
7.30: 1. rész (Tv: Eurosport1)
12.30: 2. rész (Tv: Eurosport1)
TENISZ
WTA-világbajnokság, Rijád
Egyes, Stefanie Graf-csoport, 3. (utolsó) forduló
15.00: Jessica Pegula (amerikai, 5.)–Jasmine Paolini (olasz, 8.) (Tv: Match4)
16.30: Arina Szabalenka (fehérorosz, 1.)–Coco Gauff (amerikai, 3.) (Tv: Match4)
Páros, Liezel Huber-csoport, 3. (utolsó) forduló
13.00: Babos Tímea, Luisa Stefani (magyar, brazil, 7.)–Gabriela Dabrowski, Erin Routliffe (kanadai, új-zélandi, 3.)
18.00: Katerina Siniaková, Taylor Townsend (cseh, amerikai, 2.)–Mirra Andrejeva, Gyiana Snajgyer (oroszok, 5.)
ATP 250-es torna, Athén
13.00: egyes, negyeddöntő; páros, negyeddöntő
ATP 250-es torna, Metz
12.00: egyes, negyeddöntő; páros, negyeddöntő
ÚSZÁS
Rövid pályás országos bajnokság, Debrecen
9.00: előfutamok
17.00: döntők (Tv: M4 Sport)
VÍVÁS
Kard-világkupaverseny, Algír
11.00: férfi egyéni, selejtező
Tőr-világkupaverseny, Mallorca
9.00: női egyéni, selejtező
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Risztov Éva, Németh Kornél, Szalai Kristóf
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Krízis a sportban konferencia, vendégünk Goschi Gabriella sportszakpszichológus
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. A vonalban Holczer Ádám
9.00: Pálinger Katalint hívjuk. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: az eddigi Ferencváros–Ludogorec mérkőzések
12.00: Bajnokok – Farkas Sándor kosárlabdaedző
12.40: Nemzeti sportkrónika
14.00: 40x20 – kézilabda-magazin
14.35: Dupla tízes
14.35: Lépd át a lehetetlent!
Hazafutás
Műsorvezető: Csisztu Zsuzsa
Szerkesztő: L. Pap István
15.00: Tenisz, vendég: Marozsán Fábián
16.00: Nemzeti sportkör, vendég: Bittmann Emil, Deák Zsigmond, Göbölyös Gábor
17.00: Sport Forum Hungary – beszélgetés Dudás Hunorral
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Labdarúgás, reakciók és értékelés a Bajnokok Ligája-forduló után
Körkapcsolás
Műsorvezető: Tóth Béla
Szerkesztő: Jó András
18.00: Interjú Elbert Andrással, az Újpest FC kapusedzőjével, aki korábban a Videoton FC Fehérvárnál dolgozott, és ott többek között Tóth Balázst is edzette. Szezonzáró Zemplén rali – sajtótájékoztató
19.00: Közös lista, 2. rész
20.00: A Ferencváros–Ludogorec Európa-liga-alapszakasz-mérkőzés felvezetése, a stúdióban Wukovics László
21.00: Közvetítés a Ferencváros–Ludogorec Európa-liga-alapszakasz-mérkőzésről, kommentátor: Németh Kornél, Virányi Zsolt
22.30: Sportvilág