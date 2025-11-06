Csütörtöki sportműsor: Európa-liga-meccset játszik a Ferencváros

NOVEMBER 6., CSÜTÖRTÖK

FUTBALLPROGRAM

EURÓPA-LIGA

ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ

18.45: Salzburg (osztrák)–Go Ahead Eagles (holland)

18.45: Basel (svájci)–FCSB (román)

18.45: Midtjylland (dán)–Celtic (skót)

18.45: Utrecht (holland)–Porto (portugál)

18.45: Crvena zvezda (szerb)–Lille (francia)

18.45: Dinamo Zagreb (horvát)–Celta Vigo (spanyol)

18.45: Malmö (svéd)–Panathinaikosz (görög)

18.45: Nice (francia)–Freiburg (német)

18.45: Sturm Graz (osztrák)–Nottingham Forest (angol) (Tv: Sport1)

21.00: FERENCVÁROS–Ludogorec (bolgár) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

21.00: Aston Villa (angol)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli)

21.00: Bologna (olasz)–Brann Bergen (norvég)

21.00: Viktoria Plzen (cseh)–Fenerbahce (török)

21.00: PAOK (görög)–Young Boys (svájci)

21.00: Rangers (skót)–Roma (olasz)

21.00: Real Betis (spanyol)–Lyon (francia)

21.00: Braga (portugál)–Genk (belga)

21.00: VfB Stuttgart (német)–Feyenoord (holland)

KONFERENCIALIGA

ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ

18.45: Mainz (német)–Fiorentina (olasz)

18.45: Sparta Praha (cseh)–Raków (lengyel)

18.45: AEK Athén (görög)–Shamrock Rovers (ír)

18.45: AEK Larnaca (ciprusi)–Aberdeen (skót)

18.45: Sahtar Doneck (ukrán)–Breidablik (izlandi)

18.45: Noa (örmény)–Sigma Olomouc (cseh)

18.45: Kuopio (finn)–Slovan Bratislava (szlovák)

18.45: Celje (szlovén)–Legia Warszawa (lengyel)

18.45: Samsunspor (török)–Hamrun Spartans (máltai)

18.45: Häcken (svéd)–Strasbourg (francia)

21.00: Crystal Palace (angol)–AZ (holland)

21.00: Lausanne (svájci)–Omonia (ciprusi)

21.00: Dinamo Kijev (ukrán)–Zrinjski Mostar (bosznia-hercegovinai)

21.00: Skendija (északmacedón)–Jagiellonia (lengyel)

21.00: Lincoln Red Imps (gibraltári)–Rijeka (horvát)

21.00: Rayo Vallecano (spanyol)–Lech Poznan (lengyel)

21.00: Shelbourne (ír)–Drita (koszovói)

21.00: Rapid Wien (osztrák)–Universitatea Craiova (román)

FUTSAL

FÉRFI NB I, 12. FORDULÓ

18.30: Kecskemét–H.O.P.E. Futsal

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL

Péntek, 2.15: Denver Broncos–Las Vegas Raiders (Tv: Arena4)

EVEZÉS

9.00: beach sprintvilágbajnokság, Antalya (női egyes, Preil Vivien)

GOLF

21.00: PGA Tour, Los Cabos Championship, 1. nap (Tv: Eurosport2)

JÉGKORONG

Férfi Nemzetek Európai Kupája, 1. forduló, Épinal

16.00: Magyarország–Norvégia

20.45: Franciaország–Dánia

KÉZILABDA

NŐI MAGYAR KUPA

3. forduló

18.00: Zengő Alföld Orosházi KA (NB II)–Váci NKSE

KOSÁRLABDA

FÉRFI EUROLIGA

ALAPSZAKASZ, 9. FORDULÓ

18.45: Fenerbahce (török)–ASVEL Villeurbanne (francia)

19.00: Dubai Basketball (arab emírségekbeli)–Hapoel Tel-Aviv (izraeli)

20.30: Baskonia (spanyol)–Virtus Bologna (olasz)

21.00: Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–Monaco (francia)

21.00: Paris Basketball (francia)–Bayern München (német)

LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti 1161 (Tv: Sport2)

RÖPLABDA

FÉRFI KÖZÉP-EURÓPAI LIGA

3. forduló

18.00: OK i-Vent Maribor (szlovén)–MÁV Előre Foxconn

FÉRFI MAGYAR KUPA

Nyolcaddöntő

19.30: Közgáz-Corvinus–Kecskeméti RC

NŐI CHALLENGE-KUPA, SELEJTEZŐ

2. forduló, visszavágó

17.30: LP Salo (finn)–Fatum Nyíregyháza

SAKK

Világkupa, Goa

10.30: 2. forduló, rájátszás (Kántor Gergely)

STRANDRÖPLABDA

9.00: klub Európa-kupa, Iráklio

SZNÚKER

International Championship, negyeddöntő

7.30: 1. rész (Tv: Eurosport1)

12.30: 2. rész (Tv: Eurosport1)

TENISZ

WTA-világbajnokság, Rijád

Egyes, Stefanie Graf-csoport, 3. (utolsó) forduló

15.00: Jessica Pegula (amerikai, 5.)–Jasmine Paolini (olasz, 8.) (Tv: Match4)

16.30: Arina Szabalenka (fehérorosz, 1.)–Coco Gauff (amerikai, 3.) (Tv: Match4)

Páros, Liezel Huber-csoport, 3. (utolsó) forduló

13.00: Babos Tímea, Luisa Stefani (magyar, brazil, 7.)–Gabriela Dabrowski, Erin Routliffe (kanadai, új-zélandi, 3.)

18.00: Katerina Siniaková, Taylor Townsend (cseh, amerikai, 2.)–Mirra Andrejeva, Gyiana Snajgyer (oroszok, 5.)

ATP 250-es torna, Athén

13.00: egyes, negyeddöntő; páros, negyeddöntő

ATP 250-es torna, Metz

12.00: egyes, negyeddöntő; páros, negyeddöntő

ÚSZÁS

Rövid pályás országos bajnokság, Debrecen

9.00: előfutamok

17.00: döntők (Tv: M4 Sport)

VÍVÁS

Kard-világkupaverseny, Algír

11.00: férfi egyéni, selejtező

Tőr-világkupaverseny, Mallorca

9.00: női egyéni, selejtező

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Risztov Éva, Németh Kornél, Szalai Kristóf

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Krízis a sportban konferencia, vendégünk Goschi Gabriella sportszakpszichológus

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. A vonalban Holczer Ádám

9.00: Pálinger Katalint hívjuk. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: az eddigi Ferencváros–Ludogorec mérkőzések

12.00: Bajnokok – Farkas Sándor kosárlabdaedző

12.40: Nemzeti sportkrónika

14.00: 40x20 – kézilabda-magazin

14.35: Dupla tízes

14.35: Lépd át a lehetetlent!

Hazafutás

Műsorvezető: Csisztu Zsuzsa

Szerkesztő: L. Pap István

15.00: Tenisz, vendég: Marozsán Fábián

16.00: Nemzeti sportkör, vendég: Bittmann Emil, Deák Zsigmond, Göbölyös Gábor

17.00: Sport Forum Hungary – beszélgetés Dudás Hunorral

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: Labdarúgás, reakciók és értékelés a Bajnokok Ligája-forduló után

Körkapcsolás

Műsorvezető: Tóth Béla

Szerkesztő: Jó András

18.00: Interjú Elbert Andrással, az Újpest FC kapusedzőjével, aki korábban a Videoton FC Fehérvárnál dolgozott, és ott többek között Tóth Balázst is edzette. Szezonzáró Zemplén rali – sajtótájékoztató

19.00: Közös lista, 2. rész

20.00: A Ferencváros–Ludogorec Európa-liga-alapszakasz-mérkőzés felvezetése, a stúdióban Wukovics László

21.00: Közvetítés a Ferencváros–Ludogorec Európa-liga-alapszakasz-mérkőzésről, kommentátor: Németh Kornél, Virányi Zsolt

22.30: Sportvilág