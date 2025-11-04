Kézilabda: nagy potenciál rejlik az ifjúsági fiúválogatottban

Ahogyan a múlt hét végén beszámoltunk róla, megnyerte a franciaországi Tiby-kupát az ifjúsági (2008-as és 2009-es születésű játékosok alkotta) fiú kézilabda-válogatott.

A csapat tagjai az előző évadban még serdülőként szerepeltek, a nyáron negyedikek lettek az EYOF-on, utána pedig korosztályt, egyúttal stábot váltottak: immár Gulyás István szövetségi edző vezeti a társaságot a kollégáival.

A Val-d’Oise-ban megrendezett eseményen a magyarok a házigazdák ellen kezdtek: a félidőben már ötgólos hátrányban voltak a franciák, amiből négy a végére is megmaradt, 37–33-as győzelmet ünnepelhetett a csapatunk, amelyben a balszélső Iváncsik Máté szerezte a legtöbb gólt (a franciák között sem akadt nála eredményesebb), nyolcat.

Másnap jött a svédek elleni összecsapás, a siker pedig ezúttal sem forgott veszélyben (31–24), ahogyan az utolsó napon a portugálok ellen sem (36–32), így százszázalékos mérleggel szerezte meg az aranyérmet a magyar ifjúsági fiú kézilabda-válogatott. A portugálok ellen Iváncsik 13-szor talált be, összességében pedig 24 gólt dobott a három meccs alatt.

Gulyás István a Tiby-kupán Forrás: FFHandball - IconSport

„Nemcsak a fiúknak, hanem nekünk, a stáb tagjainak is izgalmas időszak a korosztályváltás, nagyon kíváncsiak voltunk rájuk, és örömmel mondhatom, hogy szimpatikus társaságot ismertünk meg.

Rengeteg potenciál rejlik bennük, ezt bizonyították a Tiby-kupán

– mondja Gulyás István az Utánpótlássportnak. – Elégedettek voltunk a játékkal, jól szerepeltek a srácok: az első meccsen a franciák ellenvolt a legnehezebb dolgunk. Ellenük az előző évadban többször is játszottak, akkor nem sikerült nyerni, jót tett az önbizalmuknak a diadal. A folytatásban a svédek és a portugálok ellen domináltunk, bizonytalanság nélkül szereztük meg az első helyet. A keret összeállítása nem kőbe vésett, a következő, januári összetartáson újabb kézilabdázók is szerepet kapnak majd.Balatonboglárra érkezik majd a francia és a dán válogatott, tehát két mérkőzés vár ránk az év elején.”

(Kiemelt képünk forrása: FFHandball - IconSport)