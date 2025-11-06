A FIFA megnevezte a jelölteket – ők pályáznak az év legjobb labdarúgójának járó díjra

A férfiaknál 11, a nőknél 17 jelöltből álló névsort állítottak össze a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) által felkért szakértői csoportok, a 211 tagország szövetségi kapitányainak, válogatott csapatkapitányainak és országonként egy-egy újságírónak közülük kell majd kiválasztani 3-3 játékost.

Elindult (és november 28-ig tart) a közönségszavazás is, amelyen a fifa.com-on regisztrált szurkolók voksolhatnak. Mind a négy szavazói panel 25-25 százalékban befolyásolja majd a végeredményt.

A férfiaknál a Bajnokok Ligája legutóbbi kiírását megnyerő Paris Saint-Germain (4) és a Barcelona (3) adja a legtöbb jelöltet, míg a nőknél a Barcelona (5), valamint a BL-győztes Arsenal (4) és a Chelsea (4).

Szokás szerint megválasztják majd az év legjobb kapusát és az év legjobb edzőjét is mind a férfiak, mind a nők mezőnyében, a FIFA megnevezi majd mindkét nemnél az Év csapatát, és lesz szurkolói díj is.

Magyarországról a férfiak kategóriájában Marco Rossi és Szoboszlai Dominik mellett Szöllősi György, a Nemzeti Sport főszerkesztője, a Magyar Sportújságírók Szövetsége elnöke szavaz, a nőknél Szarvas Alexandra szövetségi kapitány, Csiszár Henrietta csapatkapitány és Berkesi Judit, az M4 Sport műsorvezető-szerkesztője voksolhat.

Természetesen az idén is megválasztják majd az év legszebb gólját a férfiaknál és a nőknél is; a Puskás-, illetve a Marta-díj jelöltjeit, úgy tudjuk, a jövő héten jelentik be.

AZ ÉV JÁTÉKOSA – A JELÖLTEK

FÉRFIAK

Ousmane Dembélé (francia, Paris Saint-Germain)

Asraf Hakimi (marokkói, Paris Saint-Germain)

Harry Kane (angol, Bayern München)

Kylian Mbappé (francia, Real Madrid)

Nuno Mendes (portugál, Paris Saint-Germain)

Cole Palmer (angol, Chelsea)

Pedri (spanyol, Barcelona)

Raphinha (brazil, Barcelona)

Mohamed Szalah (egyiptomi, Liverpool)

Vitinha (portugál, Paris Saint-Germain)

Lamine Yamal (spanyol, Barcelona)

⭐ Your nominees for #TheBest FIFA Men's Player 2025.



🗳️ Cast your vote now! — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 6, 2025

NŐK

Sandy Baltimore (francia, Chelsea)

Nathalie Björn (svéd, Chelsea)

Aitana Bonmatí (spanyol, Barcelona)

Lucy Bronze (angol, Chelsea)

Mariona Caldentey (spanyol, Arsenal)

Temwa Chawinga (malawi, Kansas City Current)

Diani Kadidiatou (francia, Lyon)

Melchie Dumornay (haiti, Lyon)

Patri Guijarro (spanyol, Barcelona)

Lindsey Heaps (egyesült államokbeli, Lyon)

Lauren James (angol, Chelsea)

Chloe Kelly (angol, Manchester City/Arsenal)

Ewa Pajor (lengyel, Barcelona)

Claudia Pina (spanyol, Barcelona)

Alexia Putellas (spanyol, Barcelona)

Alessia Russo (angol, Arsenal)

Leah Williamson (angol, Arsenal)

Who will take the crown? 👑



Voting is open for #TheBest FIFA Women's Player 2025! — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) November 6, 2025

AZ ÉV KAPUSA – JELÖLTEK

FÉRFIAK

Alisson Becker (brazil, Liverpool)

Thibaut Courtois (belga, Real Madrid)

Gianluigi Donnarumma (olasz, Paris Saint-Germain/Manchester City)

Emiliano Martínez (argentin, Aston Villa)

Manuel Neuer (német, Bayern München)

David Raya (spanyol, Arsenal)

Yann Sommer (svájci, Internazionale)

Wojciech Szczesny (lengyel, Barcelona)

NŐK

Ann-Katrin Berger (német, Gotham FC)

Cata Coll (spanyol, Barcelona)

Christiane Endler (chilei, Lyon)

Hannah Hampton (angol, Chelsea)

Anna Moorhouse (angol, Orlando Pride)

Chiamaka Nnadozie (nigériai, Paris FC/Brighton)

Phallon Tullis-Joyce (egyesült államokbeli, Manchester United)

Who has been #TheBest FIFA Men's Goalkeeper in 2025? 🧤 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 6, 2025

Your nominees for #TheBest FIFA Women's Goalkeeper 2025! 🧤 — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) November 6, 2025

AZ ÉV EDZŐJE – JELÖLTEK

FÉRFICSAPATOK

Javier Aguirre (mexikói válogatott)

Mikel Arteta (Arsenal)

Luis Enrique (Paris Saint-Germain)

Hansi Flick (Barcelona)

Enzo Maresca (Chelsea)

Roberto Martinez (portugál válogatott)

Arne Slot (Liverpool)

NŐI CSAPATOK

Sonia Bompastor (Chelsea)

Jonatan Giráldez (Washington Spirit/Lyon)

Seb Hines (Orlando Pride)

Renee Slegers (Arsenal)

Sarina Wiegman (angol válogatott)

Who deserves to be #TheBest FIFA Men's Coach 2025? 👔 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 6, 2025

🗣️ Who gets your vote as #TheBest FIFA Women's Coach 2025? — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) November 6, 2025

JELÖLTEK AZ ÉV CSAPATÁBA

👕 Your nominees for #TheBest FIFA Men's 11.



Who's getting your vote? — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 6, 2025