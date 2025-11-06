Challenge-kupa: aranyjátszmában jutott tovább a Nyíregyháza női röplabdacsapata

Óriási küzdelmet hozott a Fatum Nyíregyháza és a finn LP Salo Challenge-kupa selejtezőjének visszavágója. Nem véletlenül tartott a meccstől Dávid Zoltán, a szabolcsiak vezetőedzője, hiszen hiába vezetett négy játszmában is három-négy ponttal a vendégcsapat, a házigazdák háromszor fordítani tudtak. A legnagyobb csatát a negyedik felvonás hozta, ahol előbb három szettlabdát hárított a magyar csapat, aztán hármat a finn, végül pedig a győzelmet is megszerezték, ezzel kiharcolva az aranyjátszmát, amiben sokáig nekik állt a zászló, ám a nyírségiek 8:11-ről fordítottak, és második meccslabdájukat kihasználva megszerezték a továbbjutást, ahol a bosnyák ZOK Igman Ilidza lesz az ellenfelük. A 2 óra és 40 perces összecsapáson a francia Lara Davidovic 43 ponttal járult hozzá a Nyíregyháziak sikeréhez.

Az is eldőlt, hogy a norvég Oksyl Myre vár majd a KHG Kaposvárra a Challenge-kupa első fordulójában, miután az északiak kettős győzelemmel jutottak tovább a litván Kaunas VDU csapatán.

RÖPLABDA, CHALLENGE-KUPA, NŐK

SELEJTEZŐ, VISSZAVÁGÓ

LP SALO (finn)–FATUM NYÍREGYHÁZA 3:1 (21, 22, –15, 30) – aranyjátszma: 14:16

Salo, 506 néző. V: Valdimarsson (izlandi), Byhlin (svéd)

SALO: Kaikkonen 12, Czakan 10, NIKKANEN 20, Pyhäjärvi 15, AUTERE 15, Mikkonen 3. Csere: Riikilä (liberó), Syrjälä, Mäkikyrö 8, Napalkova, Kantokoski. Edző: Teemu Makikyro

FATUM: Antivero Salinas 9, Cepni 7, Wafeek 1, PETROVICS 18, Lászlop 5, DAVIDOVIC 43. Csere: TÓTH F. (liberó), Pampuch 2, Alvarez 2. Edző: Dávid Zoltán

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 1:2, 4:2, 4:7, 7:9, 8:12, 12:12, 12:16, 16:17, 19:19, 20:21. 2. játszma: 0:1, 3:2, 4:6, 6:9, 10:10, 11:12, 18:13, 19:20, 23:20, 23:22. 3. játszma: 0:4, 3:4, 4:10, 6:13, 9:17, 14:18, 15:22. 4. játszma: 1:3, 4:4, 5:8, 10:10, 11:13, 13:16, 18:17, 18:19, 22:20, 24:23, 26:27, 30:29. Aranyjátszma: 3:0, 4:3, 6:3, 7:6, 10:7, 11:10, 12:13, 13:14

Továbbjutott: a Fatum Nyíregyháza 3–3-as összesítéssel (szettarány: 4:3), aranyjátszmában (16:14)

MESTERMÉRLEG

Dávid Zoltán: – Tudtam, hogy nem lesz könnyű mérkőzés, annak ellenére, hogy otthon előnyt szereztünk. Nagyon erős, hajtós csapat volt az ellenfelünk, az átlójuk is rendbe jött, aki Nyíregyházán még nem játszhatott. Küzdelmes meccs volt, örülök a továbbjutásnak!