Úszás: tovább gondozzák a tehetségeket

A gyermekkorosztály legjobbjai vehettek részt abban az edzőtáborban, amelyet – az idén immár másodszor – a Magyar Úszó Szövetség szervezett meg, s amelyet ezúttal is Selmeci Attila mesteredző, a MÚSZ szakmai alelnöke vezényelt le.

„Hódmezővásárhelyen töltöttünk el majdnem egy hetet a szövetség egyik legeredményesebb, az utánpótlás felkészülését segítő programjának szereplőivel október végén-november elején, s edzőtársaim nevében is mondhatom, hogy

meg voltunk elégedve a gyerekekkel, akik szorgalmasan végezték a feladatokat

– mesélte Selmeci Attila, akinek munkáját öt kollégája, s egy gyógytornász szakember is segítette.

A táborba a legkiválóbb 13-14 évesek, vagyis azok a 2011-2012-es születésű fiúk és lányok kerülhettek be, akik a nyári bajnokságokon az olimpiai számokban elért eredményeik alapján a ranglista első-második helyét foglalták el.

„Az eddigi legnagyobb létszámú csapat jött most össze, különböző klubokból – részletezte honlapunknak a mesteredző. - Ezúttal negyvenöt gyereknek igyekeztünk segíteni főleg technikai dolgokban, így a víz alatti delfint próbáltuk erőltetni, a rajtokra figyeltünk különösképpen.

Mivel a legjobbak voltak együtt, minden edzésen komoly csaták folytak, jó értelemben vett rivalizálás zajlott, működött a versenyszellem, ami hozzájárult ahhoz, hogy reményeim szerint a csaknem egy hét alatt is sikerült sokaknak sokat előrelépniük.

Minden nap szűk egyórás reggeli szárazföldi edzéssel indult, a torna után 10-től 12-ig tartott az első úszóedzés, ilyenkor átlagban hatezer métert úsztak a gyerekek. E két órában főleg vegyes úszás volt, közepes iramú aerob munka, ahol a jó technikára helyeződött a hangsúly. A szakemberek minden versenyzőre figyelhettek, mérték mindenki idejét, korrigálták az esetleges hibákat, jó szóval is segítve az érdemi munkát. Az ebédet és a csendes pihenőt követően jött a délutáni-esti újabb kétórás edzésadag újabb hat kilométeres úszással, majd az elalvás előtt vacsora és csendes pihenő zárta a napi programot.

„Jól elfáradtak a gyerekek a végére, de hát ez is volt a célja az edzőtábornak – összegzett Selmeci Attila. – Az utolsó edzésen mindenki örömmel mondta, szívesen visszatérne, ha lenne rá lehetősége a következő ilyen alkalommal is. Jeleztük nekik, úgy kell edzeni, versenyezni, hogy mindig a legjobbak között legyenek,

a program a legjobbak számára továbbra is nyitott.

A jövőben is jó körülmények közt igyekszünk őket elhelyezni. A hódmezővásárhelyi szállásról, az étkezésről csak a legjobbakat tudom mondani, a kétágyas szobák minden igényt kielégítőek voltak, az uszodavezetés tizenegy-tizenkét pályát tudott biztosítani nekünk, ami tökéletesen megfelelt egy ilyen létszámú csapatnak.

Bízunk benne, a tehetséggondozó edzőtábor létjogosultságát a majdani eredményesség visszaigazolja, s a magyar úszósportnak a megfelelő utánpótlása biztosítva lesz a jövőben is.

(Kiemelt képen: Selmeci Attila irányításával edzőtáboroztak Hódmezővásárhelyen a 13-14 éves úszókorosztály legjobbjai Forrás: musz.hu)