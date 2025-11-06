Nemzeti Sportrádió

Ezekkel a gólokkal győzte le a Ferencváros a Ludogorecet – videók

H. Á.H. Á.
2025.11.06. 22:04
Kanikovszki lő, 1–0! (Fotó: MTI/Illyés Tibor)
gólvideó Ludogorec Európa-liga Ferencváros
A Ferencváros az Európa-liga alapszakaszának 4. fordulójában a bolgár Ludogoreccel találkozik a Groupama Arénában.

A Ferencváros védekező középpályása, Gabi Kanikovszki a találkozó 31. percében egy lefejelt labdát akrobatikus mozdulattal pofozott közelről a léc segítségével a hálóba. Az izraeli válogatott játékos első nemzetközi gólját szerezte a zöld-fehéreknél.

KANIKOVSZKI GÓLJA

A második félidő elején Cadu növelte a Ferencváros előnyét, a brazil középpályás kaotikus jelentsor végén talált be.

CADU GÓLJA

A hajrára fordulva a bolgárok ugyan szépítettek, a kétgólos ferencvárosi győzelmet végül Lenny Joseph állította be egy szép lövéssel az utolsó percekben.

JOSEPH TALÁLATA

EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ
FERENCVÁROSI TC–LUDOGOREC (bolgár) 3–1 (1–0)
Budapest, Groupama Aréna, 18 789 néző (Tv: M4 Sport). Vezette: Mohammed al-Hakim (Mehmet Culum, Fredrik Klyver) – svédek
FTC: Dibusz – I. Cissé, Raemaekers, Szalai G. – Kanikovszki (Ötvös, 80.) – Makreckis, N. Keita (Tóth A., a szünetben), Zachariassen, Cadu – Pesics (Varga B., 80.), Yusuf (L. Joseph, 74.). Vezetőedző: Robbie Keane
Ludogorec: Padt – Son, Verdon, D. Almeida, Nedjalkov – Naressi (Csocsev, 71.), Sztanics, D. Duarte (I. Jordanov, 75.) – Marcus (Sz. Ivanov, 75.), Kaloc (Bile, a szünetben), Caio Vidal (Machado, 88.). Vezetőedző: Todor Zsivondov
Gólszerző: Kanikovszki (31.), Cadu (53.), L. Joseph (87.), ill. Son (78.)

A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!

A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!

 

Ezek is érdekelhetik