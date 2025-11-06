Legyőzte az újoncot a Kecskemét a futsal NB I-ben

A házigazda Bács-Kiskun vármegyeiek már az első félidőben két góllal elléptek, a H.O.P.E. pedig a másodikban sem tudott zárkózni, sőt, a végére szétesett, így a Kecskemét megérdemelten nyert 7–2-re.

FUTSAL

FÉRFI NB I, 12. FORDULÓ

Kecskemét–H.O.P.E. Futsal 7–2

November 7., péntek

18.00: Nyíregyháza–PTE-PEAC

18.30: Veszprém–MFA

19.00: Nyírbátor–DEAC

19.50: Aramis–Berettyóújfalu

20.45: Újpest–Haladás