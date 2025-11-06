Legyőzte az újoncot a Kecskemét a futsal NB I-ben
Érvényesítette a papírformát az előző kiírásban ezüstérmes Kecskemét, amely hazai pályán megérdemelten nyert 7–2-re a H.O.P.E. Futsal ellen a futsal NB I alapszakaszának 12. fordulójában.
A házigazda Bács-Kiskun vármegyeiek már az első félidőben két góllal elléptek, a H.O.P.E. pedig a másodikban sem tudott zárkózni, sőt, a végére szétesett, így a Kecskemét megérdemelten nyert 7–2-re.
FUTSAL
FÉRFI NB I, 12. FORDULÓ
Kecskemét–H.O.P.E. Futsal 7–2
November 7., péntek
18.00: Nyíregyháza–PTE-PEAC
18.30: Veszprém–MFA
19.00: Nyírbátor–DEAC
19.50: Aramis–Berettyóújfalu
20.45: Újpest–Haladás
