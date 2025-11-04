Vívás: klubtörténeti sikereket ér el a Danubiusban Nogula Mór

A közelmúltban a 2008-ban alakult, érdi központtal működő Danubius Regionális Sport Club (2019-ig Érdi Vívó SC) legnagyobb sikereit érte el az egyesület 16 éves párbajtőrözője, Nogula Mór.

A kadétkorosztályt képviselő vívó szeptember végén az idősebbek, a juniorok Magyar-kupa-fordulóján, egyben hazai válogatóversenyén a 156 fős mezőnyben remek teljesítménnyel egészen a döntőig menetelt, melyben 15:12-re kikapott a szolnoki Nagy Kornéltól.

A második helye a Danubius történetének eddigi legjobb eredménye a korosztályban.

Aztán októberben Mór a kadét párbajtőrözők klagenfurti európai körversenyén már válogatottként bizonyíthatott. Ausztriában a Mór mellett Petrovszki Áron, Dékány Patrik és Botzheim Ádám összetételű, Keszler Dávid keretedző által vezényelt négyes kiemelkedő vívással került az elődöntőbe, melyben a későbbi első amerikaiaktól szenvedett 45:39-es vereséget, majd a bronzért a házigazda osztrákokat győzte le 45:41-re.

„Nagyon örülök, hogy ilyen jól sikerültek az első versenyeim a szezonban – mondja Nogula Mór. – A juniorok kupáján kicsit magamat is megleptem, hogy döntőt vívhattam. Az egyenes kiesés szakaszban két nagyon kemény ellenfelemet, Kuznyecov Jároszláv Örst és Dékány Patrikot is sikerült legyőznöm, és végül a döntőből nem én jöttem ki jobban, az ezüstéremre is büszke vagyok. A válogatott színeiben vívni nagyon megtisztelő. Klagenfurtban az egyéni verseny nem az elképzéleseim szerint alakult, és mindenképp szeretnék javulni abban, hogy ne csak itthon, hanem a nemzetközi mezőnyben is ki tudjam hozni magamból a legtöbbet. A csapatverseny és bronzérem nagy élmény volt. Tetszett, ahogy küzdöttünk egymásért és egyre inkább összekovácsolódtunk. Bárki is utazik majd az Európa- és világbajnokságra, úgy gondolom, hogy erős kadét párbajtőrcsapat fogja képviselni Magyarországot, mert nagyon jó vívók alkotják most ezt a korosztályt.

Ennek az évadnak én is azzal a céllal vágtam neki, hogy ott legyek majd a korosztályos világversenyeken, és azért dolgozom, hogy ez össze is jöjjön.

A Klagenfurtban bronzérmes kadét párbajtőrcsapat Forrás: MVSZ

A Danubius RSC vezetőedzője, Ujjady Árpád is bizakodó a sokra hivatott tanítványa jövőjét illetően.

Mór hidegvérrel tud teljesíteni a páston, nem ijed meg az előtte álló feladattól,

egy igazán harcos és tehetséges vívó. Nagyon örülünk az elért eredményeinek, de természetesen még rengeteget kell dolgoznia és fejlődnie, hogy elérje a rövid- és a hosszútávú céljait.”

Ezen a hétvégén a kadét párbajtőrözők számára a budapesti BOK-csarnokban rendeznek nagyszabású, európai körversenyt.

(Kiemelt kép forrása: Danubius RSC)