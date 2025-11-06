Labdarúgás: itthon játssza az Eb-selejtezőket az U19-es válogatott

Bulgária, Feröer és Franciaország ellen lép pályára az U19-es labdarúgó-válogatott az Európa-bajnoki selejtezők első körében november 12. és 18. között. A nemzeti együttes tagjai vasárnap találkoznak Gyirmóton, s ott is játsszák mindhárom meccsüket – számol be az mlsz.hu.

Kemenes Szabolcs szövetségi edző 21 játékost hívott meg az Európa-bajnoki selejtezőkre, amelynek tétje az elitkörbe jutás. A korosztályos válogatott

november 12-én, szerdán Bulgária, 15-én, szombaton Feröer és 18-án, kedden Franciaország ellen lép pályára,

mind a három találkozót élőben közvetíti az M4 Sport.

Az Eb-selejtezők előtt az U19-es válogatott a mostani szezonban először augusztusban vett részt összetartáson, szeptemberben a Vilotics-tornán szerepelt az együttes, míg októberben a görögök ellen vívott (két) felkészülési mérkőzést.

Az U19-es válogatott Eb-selejtező mérkőzései

November 12., szerda, 17:00: Bulgária–Magyarország

November 15., szombat, 18:00: Magyarország–Feröer

November 18., kedd, 17:30: Magyarország–Franciaország



Az U19-es válogatott kerete

Kapusok:

Bozó Mirkó (Puskás Akadémia FC)

Kocsis Botond (ETO FC)

Tompa Ákos (Real Sociedad)

Védők:

Bolgár Botond (Kecskeméti TE)

Lakatos Noel (Ingolstadt)

Mona Árpád (Karcag)

Pál Barna (Puskás Akadémia)

Somogyi Ádám (Budapest Honvéd FC)

Szakos Bence (DVTK)

Tercza Gergő (DVSC)

Középpályások:

Décsy Ádám (ETO FC)

Hős Zsombor (Vasas FC)

Madarász Ádám (FTC)

Németh Hunor (MTK)

Támadók:

Barkóczi Barnabás (Vasas FC)

Bodnar Simón (Independiente)

Egri Imre (DVSC)

Kovács Bendegúz (AZ)

Kugyela Zalán (Torino)

Mondovics Kevin (Puskás Akadémia FC)

Szép Márton (Leverkusen)

(Kiemelt kép forrása: MLSZ)