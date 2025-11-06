Labdarúgás: itthon játssza az Eb-selejtezőket az U19-es válogatott
Bulgária, Feröer és Franciaország ellen lép pályára az U19-es labdarúgó-válogatott az Európa-bajnoki selejtezők első körében november 12. és 18. között. A nemzeti együttes tagjai vasárnap találkoznak Gyirmóton, s ott is játsszák mindhárom meccsüket – számol be az mlsz.hu.
Kemenes Szabolcs szövetségi edző 21 játékost hívott meg az Európa-bajnoki selejtezőkre, amelynek tétje az elitkörbe jutás. A korosztályos válogatott
november 12-én, szerdán Bulgária, 15-én, szombaton Feröer és 18-án, kedden Franciaország ellen lép pályára,
mind a három találkozót élőben közvetíti az M4 Sport.
Az Eb-selejtezők előtt az U19-es válogatott a mostani szezonban először augusztusban vett részt összetartáson, szeptemberben a Vilotics-tornán szerepelt az együttes, míg októberben a görögök ellen vívott (két) felkészülési mérkőzést.
Az U19-es válogatott Eb-selejtező mérkőzései
November 12., szerda, 17:00: Bulgária–Magyarország
November 15., szombat, 18:00: Magyarország–Feröer
November 18., kedd, 17:30: Magyarország–Franciaország
Az U19-es válogatott kerete
Kapusok:
Bozó Mirkó (Puskás Akadémia FC)
Kocsis Botond (ETO FC)
Tompa Ákos (Real Sociedad)
Védők:
Bolgár Botond (Kecskeméti TE)
Lakatos Noel (Ingolstadt)
Mona Árpád (Karcag)
Pál Barna (Puskás Akadémia)
Somogyi Ádám (Budapest Honvéd FC)
Szakos Bence (DVTK)
Tercza Gergő (DVSC)
Középpályások:
Décsy Ádám (ETO FC)
Hős Zsombor (Vasas FC)
Madarász Ádám (FTC)
Németh Hunor (MTK)
Támadók:
Barkóczi Barnabás (Vasas FC)
Bodnar Simón (Independiente)
Egri Imre (DVSC)
Kovács Bendegúz (AZ)
Kugyela Zalán (Torino)
Mondovics Kevin (Puskás Akadémia FC)
Szép Márton (Leverkusen)
(Kiemelt kép forrása: MLSZ)