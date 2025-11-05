Labdarúgás: Átrok Zalán már három gólt szerzett az élvonalban

Puskás Akadémia, Kecskemét, Honvéd, MTK Budapest. Több klubot, akadémiát megjárt a most 19 éves Átrok Zalán, mire a 2025/26-os évadban – úgy tűnik – megtalálta a számára optimális egyesületet. A támadó elmondása szerint minden alkalommal akkor váltott csapatot, amikor azt érezte, hogy az új helyen gyorsabban, hatékonyabban tudna fejlődni.

„Azt figyeltem, hogy ahol éppen játszom, el tudom-e végezni a fejlődésemhez elengedhetetlenül kellő munkát. És léptem, amikor azt gondoltam, új környezetre, új stílusra van szükségem. A Puskás Akadémiáról hazamentem Kecskemétre, majd onnan a Budapest Honvéd akadémiájára. Utóbbi nagyon jó döntést volt,

sokat köszönhetek a Kispestnek, pozitívan gondolok vissza az ott eltöltött időszakra

– idézte fel a nem is olyan távoli múltat Átrok.

Ez év júliusában a fővároson belül cserélt csapatot: a másodosztályú Honvédból az élvonalbeli MTK-hoz igazolt. A kék-fehéreknél már a második fordulóban megkapta az esélyt, és a harmadik körben, a Diósgyőr elleni 5–0-s kiütés alkalmával élt is vele, megszerezte pályafutása első élvonalbeli gólját.

„A Honvédban debütáltam az első osztályban, de az lehet, hogy még kicsit korai volt, nem is jött össze a gólszerzés. Mára sokkal magabiztosabb lettem, ami annak is köszönhető, hogy az NB II-ben sok játékpercet kaptam a Kozármislenyben, ahol kölcsönben volt a tavaszi szezonban.”

Átrok úgy érzi, az MTK-ban gyorsan befogadták a csapattársak.

„Mindenki nagyon jó fej velem, amikor a Paks ellen betaláltam, gratuláltak, és a Puskás Akadémiának lőtt gólom után is többen megdicsértek. Sokat segített, hogy azonnal teljes értékű csapattagként kezeltek. Szó sem volt arról, hogy a fiatalajánlás miatt vagyok csak itt, de és a hozzáállás az MTK filozófiájából is fakad. Ebben a klubban mindig nagy hangsúlyt fektettek az utánpótlásra. Ugyanakkor a rutinosabbakhoz bármikor fordulhatok tanácsért:

a posztomból adódóan Bognár Istvánnal gyakran beszélek, és Kádár Tamástól is tudok tanulni.

Az NB I-ben mutatott jó teljesítmény az U21-es válogatottat vezető Szélesi Zoltán figyelmét is felkeltette.

„Meglepett a meghívó, nagyon örültem neki. Korábban a fiatalabb korosztályokban már szerepelhettem válogatottban, és mindig különleges érzés a hazámat képviselni. Az Ukrajna elleni döntetlent a kispadról követtem, a törökök elleni iksz alkalmával viszont beállhattam. Mindkét meccsen jól játszott a csapat, remélem, hogy a jövőben is kapok meghívót (A szerk. – A Feröer-szigetek elleni felkészülési meccsen és a Horvátország elleni Eb-selejtezőn is ott lesz a keretben) , és többet lehetek a pályán.”

És ha már jövő: kíváncsiak voltunk, milyen várakozásokkal tekint a bajnokság hátralévő szakaszára a kék-fehérek ígérete.

„Természetesen minél több gólt szeretnék lőni, és a lehető legtöbbször kezdőként helyet kapni a csapatban.

Klubszinten nem határoztunk meg konkrét célt, de úgy látom, a dobogó sem elérhetetlen.

Nagyon messze van azonban még a bajnokság vége, rengeteg meccs vár ránk.”

Átrok hosszabb távú tervei is érthetőek: melyik fiatal ne álmodna arról, hogy külföldön épít karriert?

„Jó helyen vagyok, itt szeretnék bizonyítani, de később szívesen kipróbálnám magamat valamelyik erősebb európai bajnokságban is. Az MTK amúgy ebben a tekintetben is ideális klub a számomra, hiszen sok játékos adtak el külföldre az elmúlt években. Innen van lehetőség kitörni.”

(Kiemelt képünkön: A 19 éves Átrok Zalán (feketében) szerint a dobogóra is odaérhet az MTK Forrás: MTK Budapest)